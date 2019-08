Prosztatarák - Kik vannak veszélyben?

A prosztatarák a férfiak daganat okozta halálozási statisztikájában – országtól függően – a második vagy harmadik helyen szerepel. A legveszélyeztetettebbek az 50 év feletti férfiak, de a prosztata gyulladásos megbetegedése bármely életkorban előfordulhat.

A prosztatavizsgálat A kivizsgálás legkellemetlenebb, ám gyors és fájdalommentes része a prosztata végbélen keresztül történő vizsgálata.



Mire számíthat a rendelőben?

A prosztata leggyakoribb betegségei, a gyulladás, a jóindulatú daganat és a rák, népbetegségnek számítanak a férfi lakosság körében: a prosztatarák hazánkban – ahogy a fejlett társadalmakban – vezető helyet foglal el a férfiak daganat okozta halálozásában. A férfiakban megtalálható, szelídgesztenyényi, mirigyes szerv daganatos megbetegedésének kialakulásában több tényező játszik szerepet, melyek közül kiemelkedő az androgén, vagyis a férfias nemi jelleg kialakításáért felelős hormonok hatása.

A rendszeres szűrés a megelőzés egyik leghatékonyabb eszköze

Az időben történő észlelést nehezíti, hogy a prosztatarák a korai stádiumban gyakran tünetmentes vagy a jelentkező tünetek megegyeznek a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás tüneteivel. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a korai stádiumú prosztatarák műtéttel teljesen meggyógyítható.

A szűrés két fontos alkotóeleme, a prosztata kitapintása és az úgynevezett prosztata specifikus antigén (PSA) meghatározása, együttesen biztosítja a megfelelő diagnózis kialakítását. Sokszor a prosztatarák már ujjal tapintható, máskor azonban a PSA szint emelkedése hívja fel a betegségre a figyelmet. Nehezíti azonban a diagnózist, hogy a PSA szint emelkedett lehet nagy prosztata vagy gyulladás esetén is.

A prosztatarákra jellemző tünetek

Az esetek egy részében csak a daganat által a prosztata táján okozott panaszok viszik el az orvoshoz a beteget. Ebben az esetben beszélnek az orvosok manifeszt prosztatarákról.

Ezek a panaszok sokszor csak bizonytalan, nehezen meghatározható tünetek: gyakori vizelési inger, vizelés közben tapasztalható kellemetlen érzés. Néha szexuális zavarok, vagy pedig a sperma minőségének változása, esetleg véres színezete miatt fordul a beteg orvosához.

Nagyobb daganatok esetén már jellegzetesebbek, feltűnőbbek a tünetek, amelyek elsősorban a nehezített vizelésben nyilvánulhatnak meg. Éjszakai gyakori vizeletürítés lép fel, a vizelet nehezen indul, lassabban és gyengébb sugárban ürül, a vizelés végén csepegés tapasztalható.

A betegnek rendszerint olyan érzése van, mintha nem tudná hólyagját teljesen kiüríteni - és ez valóban így is van! A vizelet a hólyagban pangani kezd, amely felülfertőződéshez, a panaszok erősödéséhez, fájdalmas, égő, véres vizeletürítéshez vezethet. A fertőzés gyakran lázzal jár, nagyon súlyos esetben akár vesegyulladás, veseelégtelenség is kialakulhat. Amennyiben a daganat a prosztatát körülvevő szervekre is ráterjedt, állandó, tompa gáttáji és ágyéki fájdalom léphet fel.

Forrás: WEBBeteg összeállítás/Ötvenentúl.hu