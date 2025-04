Potenciacsökkenést okoz az édességfogyasztás?

Közismert tény, hogy a 2-es típusú cukorbetegek körében gyakoriak az erektilis zavarok. Statisztikák szerint közülük minden második beteg impotens, ami a cukorbetegség ereket és idegeket károsító hatásának szövődménye. A cukorfogyasztás azonban feltehetően közvetlenül is negatívan befolyásolja a férfiak szervezetében termelődő nemi hormon, a tesztoszteron szintjét.

Az egészségtelen táplálkozás hosszú távú hatásai a potenciára

A merevedési zavarok előfordulási valószínűsége az életkor előrehaladtával nő, a 2-es típusú cukorbetegek körében azonban egy brit tanulmány szerint kb. 10-15 évvel korábban jelentkeznek, mint az átlag populációban.

Mivel a nem megfelelően kezelt cukorbetegség hosszú távon károsítja a szervezetben az erek falát és az idegeket (diabéteszes neuropátia), erekciós zavarok is fellépnek, melyek akár a cukorbetegség első szövődményeiként is jelentkezhetnek (akár már akkor, amikor a betegségre esetleg még nem is derült fény, sőt már inzulinrezisztencia mellett is), az egész szervezetre kiterjedő ér- és idegkárosodásra is felhívhatják a figyelmet, akár egy fenyegető szívinfarktus vagy stroke előfutárai is lehetnek. Ezért is fontos tehát az anyagcserehelyzet rendezése és megfelelő orvosi kontrollja.

Hirdetés

Mint ismert, a cukorbetegség egyik rizikófaktora az elhízás, amihez pedig a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás vezethet. Minthogy minden szükségelten felül bevitt táplálék végül zsírként raktározódik el a szervezetben, nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogy mennyit. Így ugyanolyan fontos az is, hogy a napi ajánlott kalóriamennyiséget ne lépje túl, és az is, hogy az energiaszükségletét egészséges, változatos, kiegyensúlyozott étrenddel biztosítsa. Fehérjékre, szénhidrátokra és zsírokra is szüksége van a szervezetünknek, de nem mindegy, hogy milyen minőségben: javarészt szénhidrát a sütemény és a teljes kiőrlésű gabona is, de míg előző egészségtelen és hizlal, addig az utóbbi fogyasztása értékes energiát szolgáltat. Az állati eredetű zsírok fogyasztása kerülendő, a telítetlen zsírsavakra (pl. olívaolaj) viszont szükség van szervezetünk egészséges működéséhez.

Az elhízott férfiak spermiumszáma általában alacsonyabb, mint ideális testsúlyú társaiké. Dán kutatók megállapították, hogy a súlyfelesleg leadásával a spermiumszám növekedése mellett a hímivarsejtek minősége is javul.

Az édességfogyasztás közvetlen hatása a potenciára

A bostoni Massachusetts-i Klinika kutatásának eredménye szerint a cukor negatívan befolyásolja a férfiak vérében keringő nemi hormon koncentrációját. A tesztoszteron felelős a férfiak izmainak felépítéséért s a szexuális vágy jelenlétéért is.

A tudományos megfigyelés során összesen 74 férfitől vettek vért, akiknek ezután egy pohárnyi tömény glükózoldatot kellett felhajtaniuk. Röviddel ezután újra vért vettek tőlük, hogy az így nyert mintát a korábbiakkal összehasonlíthassák.

A bostoni teszt résztvevői esetében a tesztoszteronszint 25 százalékos csökkenését állapították meg a tudósok, s ez az érték a cukoroldat elfogyasztását követő két órában is a normálisnak számító alatt maradt. Ebből a szempontból az egyáltalán nem játszott szerepet, hogy a férfiak amúgy száz százalékos egészségi állapotnak örvendtek, vagy esetleg cukorbetegségben szenvedtek, mindkét csoportnál ugyanúgy csökkenést tapasztaltak.

Külön aggodalomra ad okot, hogy a teszt résztvevői 15 százalékának esetében a tesztoszteronszint ideiglenesen orvosilag aggasztóan alacsony értékre esett. „Napjainkban nagyon gyakran mérünk kórosan alacsony tesztoszteronszintet. Ez minden valószínűség szerint azzal áll összefüggésben, hogy az emberek egyre több esetben küzdenek túlsúlyossággal, s emellett a társadalom átlagéletkora is jócskán megnövekedett” – kommentálja a megállapításokat Frances Hayes, a dublini St. Vincent’s Egyetemi Klinika kutatója, a tanulmány társszerzője.

Szerző: WEBBeteg összeállítás - Bak Marianna, biológus szakfordító és K. J., fordító

Forrás: Zucker im Blut tut der Erektion nicht gut (DocCheck)