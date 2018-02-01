Prosztatamegnagyobbodás és szexuális problémák

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodástól (BPH) szenvedő férfiak gyakran tapasztalják, hogy romlik az erekciójuk minősége, valamint további zavarok is felléphetnek szexuális életükben. Mindez nem az életkorral járó természetes változás, megfelelő kezeléssel javíthatóak a szexuális funkciók.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodástól szenvedő férfiak gyakran erekciós zavart is tapasztalnak, a 45 éves kor fölött megjelenő potenciazavarok oka sokszor a megnagyobbodott prosztata. A merevedési problémák mellett csökkenhet a nemi vágy (libidó), illetve az ejakulációt olykor kellemetlen, enyhe fájdalommal járó érzés kísérheti. Ezek a panaszok sokszor a prosztatamegnagyobbodás megfelelő életmód és orvosi terápiájával csökkenthetőek.

Mi a kapcsolat a prosztata és szexuális zavarok között?

A prosztata körülöleli a húgycsövet, megnagyobbodása esetén pedig nyomást gyakorol arra, ezért az első és vezető tünetek a vizeléssel kapcsolatosak: gyakori vizelési inger, probléma a vizelés megkezdésével és befejezésével, gyenge, akadozó vizeletsugár.

A nemi funkciókkal kapcsolatos hatások közvetettebbek és rendszerint később jelentkeznek.

A prosztata méretének növekedése enyhén rontja a medencei terület vérkeringését, az esetleges társuló prosztatagyulladás pedig az idegi működést is károsíthatja. Az érintett terület simaizomzata merevebbé válhat, ami csökkentheti az aktus során a péniszbe áramló vér mennyiségét. A megfelelő vérellátás és ingerületvezetés egyaránt nélkülözhetetlen a normál merevedés eléréséhez és fenntartásához, ezek károsodása erekciós problémaként jelentkezhet.

Szakértők szerint a szexuális zavarok hátterében nem csak fizikai hatások állnak, hanem a tünetek okozta kialvatlanság, a megnagyobbodott prosztata miatti szorongás és önbizalomcsökkenés is. Minél súlyosabbak a jóindulatú prosztatamegnagyobbodással járó vizelési panaszok, annál nagyobb a valószínűsége, hogy szexuális problémák is fellépnek. Ez lehet a libidó csökkenése és a merevedés minőségének gyengülése is.

Hirdetés

Fontos tudni, hogy a merevedési zavart nem csak prosztataprobléma okozhat, több más betegség figyelemfelhívó tünete lehet, ezért mindig ajánlott a háttér kivizsgálása.

Lehetőségek a probléma kezelésére

Életmód - A megnagyobbodott prosztata és az erekciós zavara kockázati tényezői közül sok ugyanaz, mint a szívbetegségek esetén. Szívbarát étrenddel és aktív életmóddal sokat tehet azért, hogy megelőzze a szexuális problémákat. Kerülje a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és helyette minél több, a prosztata egészségét támogató élelmiszert (brokkoli, kelkáposzta, karfiol) illesszen az étrendjébe! Az omega-3 zsírsavakban gazdag halak fogyasztása gyulladáscsökkentő hatással bír.

Gyógyszeres kezelés - A prosztatamegnagyobbodás kezelésével enyhíthetőek a merevedési zavarokhoz vezető okok is. Sőt, a merevedési zavarok kezelésére használt (potencianövelő) gyógyszerek egyszerre előnyös hatásúak a BPH okozta vizelési és erekciós panaszokra is, mivel kedvezően befolyásolják az ezen funkciókat szabályozó simaizomzat működését. (A potencianövelők vényköteles gyógyszerek, melyek szívbetegség, stroke esetén nem szedhetőek. A prosztatapanaszok enyhítéséhez rendszeres használat szükséges.)

Pszichés támogatás - Fontos, hogy kommunikáljon a problémájáról partnerével! Bár a férfiak nagy része hajlamos arra, hogy magában tartsa az aggodalmait, de ha megértik az állapotát és közösen dolgoznak rajta, az jó hatással lesz a párkapcsolatra.

Lásd még A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás enyhébb formáinak kezelése

A kezelés mellékhatásaként jelentkező szexuális zavarok

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás előrehaladott eseteinek kezelésére szolgáló 5-alfa-reduktáz gátló gyógyszerek hatékonyan csökkentik a prosztata méretét és javítják a vizelet áramlását, ugyanakkor károsan befolyásolhatják a szexuális funkciókat. Egyrészt libidócsökkentő és a gyengébb merevedést okozó mellékhatással bírnak, másrészt az ilyen típusú gyógyszerrel kezelt férfiak időnként rendellenes ejakulációt tapasztalnak.

Ezek a magömlés problémák leggyakrabban ún. retrográd ejakuláció formájában jelentkeznek. Retrográd ejakulációról akkor beszélünk, ha az ondó ahelyett, hogy a hímvesszőn át elhagyná a szervezetet, visszafelé áramlik, és a húgyhólyagba kerül, majd a normális vizeletürítés alkalmával kerül ki a szervezetből. Egyik tünete, hogy az orgazmus utáni vizelet a benne lévő spermától zavaros. A BPH 5-alfa-reduktáz gátló gyógyszerek mellékhatása és a prosztata műtéti csökkentése egyaránt vezethet retrográd ejakulációhoz.

Mindezek a mellékhatások és szövődmények ugyanakkor jelentősen megnagyobbodott méretű prosztata esetén fordulnak elő, ugyanis az 5-alfa-reduktáz gátló gyógyszereket a nagymértékben előrehaladott esetekben alkalmazzák, a prosztataműtét pedig csak az utolsó választandó eljárás. Az időben megkezdett, életmódváltáson és más gyógyszereken alapuló terápia csak előnyös hatásokkal jár mind a prosztatára, mind a férfiak szexuális életére.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit