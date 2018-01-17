A leggyakoribb urológiai betegségek

Cikkünk segít felismerni az egyes betegségekre utaló jeleket, megérteni a panaszok lehetséges okait, és kitér a kezelési lehetőségekre is. A következőkben néhány olyan fontosabb urológiai kórkép leírása következik, amelyre típusos panaszok esetén érdemes gondolni, és szakorvost felkeresni.

Az urológia az orvostudományon belül a vizeletkiválasztó és -elvezető szervekkel foglalkozó szakirány. Ebbe a tárgykörbe tartoznak a vesék, a húgyhólyag, a húgycső betegségei és rendellenességei, de a férfi belső és külső nemi szerveket érintő betegségek is.

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Vesekövesség

A vesekövek többféle összetételűek lehetnek, méretük a néhány milliméterestől a több centisig változhat. Kialakulásukban szerepe lehet bizonyos, anyagcserét érintő betegségeknek, gyógyszereknek, táplálkozási szokásoknak, genetikai hajlamnak vagy anatómiai rendellenességeknek is.

A vesekövesség tipikus tünete a veseköves roham. Ez rendkívül erős, görcsös, háti vagy esetenként lágyékhajlatba sugárzó fájdalommal jár, ehhez vérvizelés is társulhat. Hasi ultrahangvizsgálat során többnyire igazolható a kő, vagy az általa létrehozott vizeletpangás, ill. üregrendszeri tágulat. Az akut tünetek jelentkezésekor fájdalomcsillapító és görcsoldó kezelés szükséges.

A kő méretétől és elhelyezkedésétől függően szükségessé válhat urológiai kezelés (gyógyszeres, sebészeti vagy úgynevezett „kőzúzás”). A kövek esetenként spontán távoznak a húgycsövön keresztül.

Húgyúti kövek előfordulnak a húgyhólyagban is, a betegnek sok kellemetlenséget okozva.

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Prosztatamegnagyobbodás

Bizonyos életkor fölött a férfiak jelentős hányada szenved a prosztata jóindulatú megnagyobbodásától. A leggyakrabban tapasztalt tünetek: a vizeletsugár nem folyamatos, a vizelet lassan, vékony sugárban ürül. Sok esetben a hólyagban vizelés után is marad vissza vizelet. Gyakran éjszaka is több alkalommal kell felkelnie a betegnek a sürgető vizelési inger miatt.

Mivel a betegség jól kezelhető, ezért célszerű mihamarabb elmenni egy urológiai vizsgálatra.

Prosztatagyulladás

A prosztatagyulladás nem ritka betegség, a tünetei azonban esetenként nehezen azonosíthatóak. A betegek leggyakrabban alhasi, a péniszbe vagy a herékbe sugárzó fájdalomról, illetve nyomásérzésről, vizelés vagy szexuális együttlét során érzett fájdalomról panaszkodnak.

A gyulladás oka leggyakrabban bakteriális fertőzés, kezelése ilyenkor antibiotikumokkal történik. Krónikus gyulladás esetén az alfa-receptor-blokkolók segíthetnek a simaizomsejtek ellazulásában, ezáltal kialakítva a megfelelő vizeletáramlást.

Merevedési zavar

Potenciazavar jelentkezése során a páciens különböző problémákat tapasztalhat: előfordulhat, hogy a merevedés minősége romlik, esetleg egyáltalán nem jön létre erekció. Más esetben a létrejött merevedés hamar megszűnik, vagy korai magömlés lép fel. Ezen eltérések hátterében ugyan gyakran állhat lelki ok (stressz, párkapcsolati problémák, kimerültség), de elsőként célszerű kizárni az esetleges, háttérben meghúzódó betegségeket. Fontos átgondolni a beteg gyógyszerszedését is, mert bizonyos gyógyszerek gyakran hozhatók összefüggésbe merevedési probléma kialakulásával.

Merevedési zavarokkal érdemes urológus vagy andrológus szakorvoshoz fordulni.

Húgyúti fertőzések

Ezek többnyire felszálló fertőzések, vagyis a nem kellően kezelt fertőzés a húgyhólyag felől felfelé, a vesék irányába terjedhet, komoly betegséget okozva. A hólyaghurut nőkben gyakoribb, anatómiai okok miatt. Emellett hajlamosító tényezők lehetnek pl. bizonyos anatómiai eltérések, cukorbetegség is. A betegség kínzó vizelési ingerrel, fájdalmas vizeléssel és gyakran alhasi fájdalommal, véres vizelet ürítésével jár. Amennyiben a vesék is érintettek, nagyfokú elesettséggel, lázzal és deréktáji fájdalommal járó vesemedence-gyulladás lép fel.

A betegség kezelése lehetőleg célzott antibiotikum adásából (vizelettenyésztés után), bőséges folyadékfogyasztásból, fájdalomcsillapításból áll.

Bővebben Húgyúti fertőzések - Jellemző tünetek, kezelési tanácsok

Tünetek esetén forduljon szakorvoshoz!

Fontos megjegyezni, hogy urológiai vizsgálatra van szükség néhány egyéb tünet esetén is: ha a péniszen vagy a heréken jelentkezik látható vagy tapintható eltérés, bőrelváltozás. Ugyanígy vizsgálatra van szükség abban az esetben, ha a beteg az ondó véressé válását vagy egyéb színváltozást tapasztal, akkor is, ha ezt nem kíséri egyéb tünet. Az urológiai szakrendelésre nem szükséges beutalót vinni, vagyis a vizsgálat előtt nincsen szükség feltétlenül a háziorvos felkeresésére.