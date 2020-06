Napjainkban egyre több gyermekre vágyó párral vannak tele a meddőségi intézetek. Sokan úgy gondolják, általában a nők felelősek a problémáért, ám több statisztika szerint is az utóbbi pár évtizedben rohamosan romlott a férfiak spermaképe, így gyakori, amikor a pár férfi tagja miatt késik a gyermekáldás.

Dr. Kapocsi Judit tanárnő, magas vérnyomás specialista szerint nem ritka, amikor ennek hátterében hipertónia áll.

Mikor beszélünk meddőségről?

A férfiak nemzőképessége

Meddőségről akkor beszélünk, amikor egy év után, védekezés nélkül, rendszeres házasélet mellett sem következik be terhesség. Ilyenkor érdemes utánajárni, mi is okozza, hogy várat magára a pozitív terhességi teszt. Először általában a nők hormonális paramétereit vizsgálják, ám ha nincs ott eltérés, akkor még mielőtt a megterhelőbb vizsgálatoknak kéne alávetniük magukat, a férfi spermaképét ellenőrzik.

Sajnos kutatások is alátámasztják, hogy évről évre romlik a férfiak eredménye, melynek hátterében számtalan dolog állhat, így gyakran nem is derül fény a probléma gyökerére.

Magas vérnyomás is állhat a férfi meddőség hátterében

A magas vérnyomás szinte az egész testre kifejti negatív hatását, hiszen kezeletlen esetben bárhol károsíthatja az ereket, így az ivarszerveknél is. A tartósan magas értékek hatására ugyanis erek belső endothel része megsérül, melynek hatására a helyileg termelődő értágító és érösszehúzó anyagok egyensúlya megbomlik, méghozzá az érösszehúzódás irányába mozdul el. Mindemellett a tartósan megemelkedett értékek rugalmatlanná, merevvé teszik az ér falát, így annak szerkezete átépül, és kialakul az érszűkület, ami akár merevedési zavarokat is okozhat, ami a rossz spermakép mellett a másik gyakori ok a férfi meddőségnél.

„Érdemes azzal is tisztába lenni, hogy az egészségtelen életmód és a káros szenvedélyek, mint pl. a dohányzás, a stressz, a túl sok kávé fogyasztása, valamint a testmozgás hiánya mind hozzájárul a vérnyomás emelkedéséhez, valamint a csökkent nemzőképességhez is, így nem ritka, amikor a kettő együtt fordul elő. Továbbá gyakran az a betegség okoz erekciós zavart, amelyik a hipertóniának is kockázati tényezője, vagyis nem konkrétan a magas vérnyomás váltja ki a problémát. - mondja Dr. Kapocsi Judit tanárnő, a Trombózisközpont magas vérnyomás specialistája.

Kezeltesse vérnyomását a sikeres gyermekáldásért

Látható tehát, hogy a hipertónia a szívinfarktus, a stroke és a vesekárosodás mellett akár meddőséget is okozhat, így 140/90 Hgmm feletti értékek esetén érdemes szakemberhez fordulni, aki gyógyszeres kelezéssel és/vagy életmódorvoslással normalizálhatja a vérnyomást (fontos tudni, hogy bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként erekciós problémákat, ekkor célszerű szólni a kezelőorvosnak, aki gyógyszerváltást rendelhet el).

