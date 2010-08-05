A nászéjszaka impotencia - Milyen okai vannak?

A nászéjszaka impotencia az erektilis diszfunkciók azon formáját jelöli, amelyek esetében a merevedési zavar az első aktus során, illetve a párkapcsolat korai stádiumában jelentkezik. Az állapot gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk.

A legtöbb párnál a jelenség nem a nászéjszakához kapcsolódik, hiszen az első közös szexuális együttlét általában jóval korábban történik. A nászéjszaka impotencia azoknál a férfiaknál helytálló kifejezés, akik kulturális vagy vallási okból szűzen nősülnek. A szüzesség több kultúrában számít még mindig a becsület jelének, és a párok jelentős többsége a nászéjszakán éli meg első szexuális élményét, ami súlyos lelki stresszt okozhat mindkét fél számára.

A nászéjszaka impotenciát valójában a teljesítmény miatti szorongás okozza, ami a kapcsolat elején jellemző. A kutatók úgy találták, hogy csak minden negyedik esetben volt fizikai oka a gyenge teljesítménynek.

A kutatók elsősorban a stresszt okolják a merevedési zavar kialakulásáért, ugyanakkor egy törökországi kutatás szerint a házasság első hónapjaiban, vagy akár az első évben tapasztalt erekciós problémákkal orvoshoz fordulók 28 százalékánál volt tapasztalható valamiféle vérellátási zavar, mely megakadályozta a normális erekciót.

Szorongás állhat a háttérben

Az új kapcsolat első együttléte alkalmával jelentkező erekciós zavar gyakori a nyugati kultúrák nem hívő fiataljai között is. Ennek oka általában szintén pszichés, a teljesítmény miatti szorongás áll a háttérben, melynek hatására az érzelmekből eredő vágy, a fizikai vonzalom, valamint a szexuális érintkezés teljesen háttérbe szorulhat. Fontos kiemelni, hogy az erektilis diszfunkciók ezen típusa esetén nem a fent felsoroltak hiánya áll fent, tehát a merevedési zavarral küzdő férfiak nem aszexuálisak, kívánják partnerüket, csak éles helyzet esetén képtelenek teljesíteni.

A jelenséget mindemellett ritkábban a depresszió, illetve a szexuális úton terjedő betegségektől való félelem is okozhatja. A tapasztalatlanabb férfiaknál külön aggodalomra ad okot, ha úgy érzik, partnerük sokkal tapasztaltabb szexuális téren.

A probléma okának feltárása az első lépés

Sajnos a fiatalok közül csak kevesen ismerik el, hogy a problémájuk lelki eredetű, és általában más irányban keresik a megoldást. A döntően pszichés eredetű erektilis diszfunkciók általában átmenetiek és sok esetben akár maguktól is oldódnak, addig a szervi okokból adódó merevedési zavarok az etiológia tisztázásáig, valamint kezeléséig ritkán javul.

Szakértők szerint a pénisz vérellátottságát vizsgáló tesztek hamis pozitív eredményt adhatnak, és a vizsgálat nem tudja megkülönböztetni a lelki vagy fizikai probléma miatt jelentkező potenciazavart. Természetesen szükség esetén a megfelelő vizsgálatokat el kell végezni, a fizikális elváltozások kizárása érdekében.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító, forrás: WebMD, Aktualizálta: Dr. Szabó Roxana)