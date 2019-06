A szürke hályog műtéti kezelése - Hasznos tanácsok műtét után

Hogyan történik a szürke hályog (katarakta, cataracta) műtéti kezelése? Mire kell figyelnie a betegnek a műtét után? Összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat és teendőket.

Mi a szürke hályog?

A szürke hályog a szemlencse korral történő természetes elszürkülése, mely az éleslátás fokozatos csökkenéséhez, homályos látáshoz, végső soron vaksághoz vezet.

Hogyan kezeljük a szürke hályogot?

A páciens általában azzal keresi fel a szemészt, hogy romlik a látása, szemüveget szeretne. Vizsgálat során kiderül, hogy látása szemüveggel nem javítható, mert a látásromlást a szürke hályog okozza. Ezt a folyamatot megakadályozni, késleltetni szemcseppel vagy gyógyszerrel nem lehet. Terápiája műtéti, melyet helyi érzéstelenítésben (csepp vagy a szemgolyó mellé adott injekció) végeznek. A szemgolyón két apró nyílást készítenek, ezeken keresztül végzik a műtétet. A műtét során a szem belsejében elhelyezkedő elszürkült szemlencse belső állományát ultrahanggal működő eszköz segítségével eltávolítják. A szemlencse külső tokjába egyénileg megtervezett dioptriájú műlencsét helyeznek, amely véglegesen a szem belsejében marad. A sebész a műtét lefolyását, a beteg szemészeti és általános betegségeit figyelembe véve választja meg a műlencse típusát.

Teendők szürkehályog-műtét után

A műtét végén a szemre kenőcsöt és kötést tesznek, amelyet másnap reggel távolítanak el általában. Többnyire a műtétet követő órákban haza lehet menni, de előfordul, hogy egy éjszakát bent kell aludni a kórházban. Javasolt hozzátartozó segítségét kérni a hazafelé úton való segédkezésben, mivel a gépkocsivezetés tilos aznap. A műtét utáni kímélet mértékét minden operatőr egyedileg határozza meg, azonban a műtét utáni napokban (kb. egy hétig) fizikai kímélet javasolt:

maximum 10 kg-ot lehet emelni

lehajolni (pl. bekötni a cipőt) szabad, de nem tartós ideig

a sportolást lehetőleg néhány hétig kerüljük

egy hónapig uszodába menni nem tanácsos

lehet olvasni, főzni, tévézni

fürödni természetesen lehet, azonban a samponos hajmosást érdemes néhány napig kerülni, a szem környékét tiszta vízzel meg lehet mosni

a koszos, poros környezetet érdemes elkerülni

napszemüveg viselése nem kötelező, erős napfényben javasolt a viselése

A szem kímélésére nincs szükség, a szemet megdörzsölni azonban nem szabad! Az erős fizikai megterhelésen kívül mindent el lehet végezni, 1-2 hétig kell csak kímélő életmódot élni.

Az ellenőrző vizsgálatok időpontja eltérhet, de általában a műtét másnapján, egy hét és egy hónap múlva végzik! Nagyon fontos, hogy antibiotikumos (legalább 1 hétig) és gyulladásgátló szemcseppeket (legalább 2-6 hétig) kell használni! A kétféle cseppet néhány perc különbséggel kell a szembe cseppenteni.

Mire számíthatunk a műtét után?

A műtéttel a szürke hályog által okozott látásromlás általában megszűnik. A látás a műtét másnapján általában még homályos, néhány nap vagy hét alatt tisztul ki véglegesen. Ha más szembetegségben is szenved a beteg, a látása nem biztos, hogy javulni fog a műtét után.

Az esetek többségében egyfókuszú műlencse beültetésére kerül sor. A műtét után utcán, tévénézéshez, távoli pontok megfigyeléséhez nem szükséges szemüveget viselni, de ahhoz, hogy olvasni tudjunk, olvasószemüvegre lesz szükség. (A beültetendő műlencse dioptriája úgy is megválasztható, hogy olvasáshoz ne legyen szüksége szemüvegre, de ebben az esetben távolra csak szemüveggel fogunk jól látni.) Olvasószemüveget mindkét szem műtétét követően érdemes csináltatni, mert addigra válik véglegessé a szem fénytörése, ez kb. 1-1,5 hónap.

„Érdemes tudni, hogy a legmodernebb, prémium minőségű multifokális műlencsékkel már arra is van lehetőség, hogy a beültetés után valamennyi szemüvegtől, így az olvasószemüvegtől is megszabaduljunk, és közelre valamint távolra is élesen lássunk szemüveg nélkül - közölte portálunkkal Dr. Szemán Annamária szemész főorvos, a Focus Medical Lézeres Látásjavító Központ szürkehályog specialistája.”

Milyen szövődmények fordulhatnak elő műtét után? Mi a teendő?

A műtét kapcsán ritkán előfordulnak szövődmények, melyek közül legsúlyosabb a szem gennyes belső gyulladása (endophthalmitis). Az endophthalmitis jeleit (látóélesség-csökkenés, növekvő fájdalom, fokozódó szemvörösség, szem körüli duzzanat, váladékozás, új úszkáló homályok, fényérzékenység) ismerni szükséges, ha ilyet - vagy bármilyen váratlan tünetet - észlelünk, azonnal forduljunk szemészhez vagy keressük fel azt a helyet, ahol operálták a szemünket! Ezeket általában gyógyszeres kezeléssel vagy újabb műtéttel el lehet hárítani.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Cserháti Zoltán szemész

További forrás: Dr. Szemán Annamária szemész, Focus Medical