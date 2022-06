Miről árulkodik a hüvelyi folyás?

A hüvelyi folyás sok nőnek okoz olykor-olykor bosszúságot. Ha normálistól eltérő az állaga, a mennyisége, illetve a szaga, akkor az nagy valószínűséggel valamilyen fertőzésre utal, melyet mihamarabb kezelni szükséges. Arról, hogy milyen esetekben érdemes szakemberhez fordulni, dr. Lőrincz Ildikót, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusát kérdeztük.

Normál hüvelyi folyás

A hüvelyből ürülő váladék többkomponensű. Kiürülnek a nemi mirigyek váladékai, a hüvelyi nyálkahártya elhalt sejtjei, a hüvelyben élő Lactobacillusok, illetve egyéb hüvelyflórát alkotó kórokozók, de időnként távozik a méhszájban lévő nyákcsap is. Bővebb mennyiségben termelődik nemi izgalom hatására, menstruáció előtt, valamint ovuláció és várandósság idején. Fő szerepe a fertőzésekkel szembeni védekezés a benne található tejsavbaktériumoknak köszönhetően, ezek ugyanis segítik a savas közeg létrejöttét, amely nem kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának. Színét tekintve általában átlátszó, esetleg fehér, szagtalan, nem darabos.

Mitől változhat meg a váladék?

Fertőzést jelezhet, ha megváltozik a hüvelyi váladék

Amennyiben valakinél megváltozik a váladék mennyisége, állaga, színe, szaga, akkor valószínű, hogy valamilyen fertőzés áll a hétterében (bakteriális/gombás). Ekkor a hüvely savas ph-ja eltolódik, így sokkal könnyebben megtelepednek és szaporodnak el a mikroorganizmusok, gyulladást okozva ezzel. A hüvelyi folyás ekkor sárgás, zöldes színű, állagát tekintve túrós, darabos, esetleg habos és bűzös. A probléma kísérő tünetei közt gyakran szerepel az égő, viszkető érzés, fájdalmas közösülés, illetve alhasi fájdalom is.

Leggyakrabban nagyobb mennyiségű e-coli baktérium az oka a rendellenes folyásnak, mely bár a végbél nyílásánál nagyobb mennyiségben van jelen, ám a hüvelybe kerülve kellemetlen problémákat generál. Ezen kívül a háttérben előfordulhat candida albicans nevű gombás fertőzés, de olyan szexuális úton terjedő betegség is, mint pl. a chlamydia vagy a gonorrhea.

Érdemes tudni, hogy vannak olyan állapotok, melyek megnövelik a fertőzések kialakulásának esélyét: ilyen például az antibiotikumos kezelés, ugyanis a terápia hatására elpusztulnak a „jó” baktériumok is, a hüvely ph-ja megváltozik, a hüvely baktériumflórája felborul, így zöld utat kapnak a káros mikroorganizumusok (éppen ezért érdemes ilyen esetekben Lactobacillus-t tartalmazó hüvelykúpot alkalmazni megelőzésképp). Ezenkívül elősegítheti a problémát hormonhiány vagy akár cukorbetegség is, így ha valakinél vissza-visszatér a panasz, úgy érdemes kiterjedtebb vizsgálatokat is végezni.

Dr. Lőrincz Ildikó arra figyelmeztet, hogy az alapos kivizsgálás azért is elengedhetetlen, mert komoly betegség, pl. méhnyakrák is előidézheti a problémát.

Szabaduljon meg a kellemetlen problémától

A rendellenes folyás nem csak kellemetlen, de igen veszélyes is, hiszen a felszálló fertőzés komoly szövődményeket, akár meddőséget is okozhat! A kezelés során fontos a mögöttes okok felkutatása is, hiszen ha az alap probléma kezeletlenül marad, úgy a fertőzés újra és újra előjöhet és krónikussá válhat, és akár meddőséget is okozhat! Ráadásul, ha súlyos betegség okozza a panaszt (pl. cukorbetegség, daganat), úgy a mielőbbi terápia akár életmentő lehet.

Hogy pontosan miként szükséges kezelni a problémát, az természetesen a kiváltó okoktól függ: ez alapján az orvos gombaellenes szereket, baktériumölő készítményeket, hüvelyflóra-pótló készítményeket, egyéb gyógyszeres kezelést javasolhat, súlyosabb esetben (pl. méhszájban zajló kóros folyamatok) pedig műtétre is sor kerülhet.



Dr. Lőrincz Ildikó, szülész-nőgyógyász, endokrinológus