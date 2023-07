Csípőfájdalom - Mi okozhatja?

A csípőfájdalom mint tünet mögött rengeteg betegség, kórállapot meghúzódhat. Cikkünkben a leggyakoribbakat vesszük sorra.

1. Veleszületett fejlődési rendellenességek

Hosszú évtizedek óta működik Magyarországon a csecsemők csípőficamszűrése. Ez egy nagyon fontos és hasznos vizsgálat a veleszületett csípőfejlődési rendellenességek szűrésére. Nemcsak a csípőficamot, hanem a csípő dysplasiát (a combfej a medence vápájába illeszkedik, nem ficamodott, de sekély a vápa) is szűrjük. Időben megkezdett kezeléssel (Pavlik-kengyel) a rendellenesség teljes mértékben gyógyítható! Ezzel az ízület korai kopása, az idő előtti mozgásbeszűkülés megelőzhető. Amikor veleszületett csípőficamot vagy csípő dysplásiát diagnosztizálunk egy csecsemőnél, Pavlik-kengyelt helyezünk fel. Ebben a kengyelben a babák csípője derékszögben behajlított helyzetben rögzül, így tud szépen kifejlődni a medencecsontban az ízületi vápa. Kialakul a megfelelő vápamélység. Amennyiben 3-6 hónap alatt nem tudjuk elérni a megfelelő eredményt, műtétet szükséges végezni.

Coxa valgának nevezzük azt a fejlődési rendellenességet, amikor a combcsont teste és a combnyak által alkotott szög meredekebb, ezzel a vápa felső részére sokkal nagyobb terhelést ró. Ez az elváltozás is korai csípőkopást eredményez. Ha a rendellenesség nagyobb fokú, érdemes műtéten gondolkozni, a tengelyt helyre lehet hozni.

2. Csontosodási, csontfejlődési zavarok

Serdülőkorban, a hormonális változások miatt szokott létrejönni az epiphyseolisis a combcsont fejében. Ebben az esetben a combcsont feje elcsúszik a combnyakon. Ez hirtelen jelentkezik, erős fájdalommal jár, sokszor valamilyen balesethez kötik a szülők, pedig nem baleset okozza. Intenzív fájdalom a csípőben, nagyon típusos mozgásbeszűkülés észlelhető, a berotáció és a csípő távolítása csökken. Röntgenfelvétellel diagnosztizáljuk. Ez az egyik olyan ortopédiai kórkép, ami azonnali műtétet igényel. Az elcsúszott combfejet igyekszünk helyretenni és csavarral rögzíteni a helyzetet.

Perthes-kór esetében a combfej vérellátása szenved zavart. Ez a betegség inkább a praepubertásban fordul elő. A combcsont fejében csontelhalás jön létre. Itt nem olyan intenzívek a panaszok, az is előfordul, hogy csak bizonytalan, enyhe tüneteket említ a gyermek. Hasonló mozgásbeszűkülést észlelünk, mint az epiphyseolisisnél. Röntgenfelvételen szépen látszik az elváltozás. Tehermentesíteni kell az ízületet. A legtöbb esetben teljes mértékben meg tud gyógyulni a beteg.

3. Sérülések, traumák

Esés, magasból esés, közlekedési balesetek kapcsán találkozhatunk a combcsont, illetve a medence törésével. Leggyakrabban a combcsont törését észleljük, ennek megkülönböztetünk több fajtáját. A mediális combnyaktörés (combnyaktörés) és a pertrochanter törés (tomportáji törés) a leggyakoribb elváltozás. A nagy erőbehatások, közlekedési balesetek kapcsán látunk medencetöréseket is. Ezen sérülések ellátása azonnali kórházi ellátást, műtétet igényel!

Tünetei: erős, nem enyhülő fájdalom, az ízület mozgásának teljes hiánya, végtaghossz-rövidülés. A fájdalom nyugalomban is fennáll, mozgatni nem nagyon lehet az izomvédekezés és fájdalom miatt.

Diagnosztika: Röntgen.

Terápia: szinte mindig műtét, lehetőleg 6 órán belül!

A műtét után hosszú rehabilitációs időszak, sok-sok gyógytorna szükséges!

4. Vérellátási zavar felnőttkorban (combcsont fejének csontelhalása)

A combcsont fejének elhalása felnőtt korban is előfordul. Ennek hátterében anyagcsere-betegségek (elhízás, cukorbetegség, mellékvesekéreg-betegség), túlzott alkoholfogyasztás, glucocorticoidok, szisztémás corticosteroidok, rheumatoid arthritis, szisztémás lupus erythematosus állhatnak.

Tünetek: néha hirtelen, máskor lassan, észrevétlenül jelentkeznek. Típusos az indítási fájdalom a csípő területén, megpihenés után. Legelőször a lépcsőn járás, terpesztés, a csípő forgatása válik fájdalmassá. Típusos a tompor feletti és a lágyékhajlat területén jelentkező fájdalom. Az előre- és hátra-, oldalrahajlás is nehezítetté válik. Csökken a lépéstávolság.

Diagnosztika: Röntgenfelvételen csak az előrehaladott állapot látható, a kezdeti stádiumban MR-vizsgálattal lehet kimutatni az elváltozást.

Terápia: A legfontosabb a megelőzés! A fent említett kiváltó okok kerülése javasolt. Ha kialakult az elváltozás, már a kezdeti szakaszban érdemes műtétet végezni. A combfej felfúrásával a vérellátást lehet kicsit javítani, ezzel a folyamatot lassítani tudjuk. Gyógytornával a keringés javítható, a mozgásbeszűkülés megelőzhető. Előrehaladott állapotban csípőprotézis-beültetés jön szóba.

5. Degeneratív eltérések (porckopás, csípőkopás (coxarthrosis))

A csípőfájdalom leggyakoribb oka. Etiológiája lehet veleszületett fejlődési rendellenesség, traumás eredet is, de leggyakrabban a korral és terheléssel együtt járó, egyszerű porckopás áll a betegség hátterében. A porcfelszín kezd el kopni, emiatt kopásos termékek halmozódnak fel az ízületben. A kopásos termékek gyulladást provokálnak. Megjelennek a gyulladásos vegyületek is az ízületben. A gyulladás tovább rontja a porc vérellátását, tovább rongálja az ép felszíneket, ezzel még nagyobb károkat okoz. A fájdalom miatt az ízület mozgásai beszűkülnek. Ezzel párhuzamosan rövidülnek az inak, szalagok, az izmok veszítenek erejükből, tömegükből.

Tünetei: A fájdalom eleinte mozgáskor, terheléskor jelentkezik. Típusos az indulási fájdalom. A megpihent ízület újból történő mozgatása fájdalmat provokál. A tünetek néha hirtelen, máskor lassan, észrevétlenül jelentkeznek. Legelőször a lépcsőn járás, terpesztés, a csípő forgatása válik fájdalmassá. Típusos a tompor feletti és a lágyékhajlat területén jelentkező fájdalom. Csökken a lépéstávolság. Az izmok sorvadnak, a szalagok rövidülnek, egyre nagyobb mozgásbeszűkülés jön létre. A fájdalom egyre tartósabb lesz, előrehaladott arthrosis esetén nyugalomban is intenzív fájdalmakról számolnak be a betegek.

Diagnosztika: Ez a betegség röntgenfelvételen jól látható, a kezelés módjának megválasztása ennek a függvénye.

Kezelés: Kezdeti fázisban fizikoterápia, gyulladáscsökkentő gyógyszerek, porcerősítők szedése javasolt. A gyógytorna minden stádiumban elengedhetetlen!

Előrehaladott coxarthosis esetén csípőprotézis beültetése javasolt.

6. Gyulladásos kórképek (nyáktömlőgyulladás (bursitis), ínhüvelygyulladás, rheumatoid arthritis)

Bursitis: A nyáktömlők az izmok, szalagok, csontok, inak közt található folyadékkal telt kis tasakok. Feladatuk a súrlódás, nyomás csökkentése a csontok, az izmok és a szalagok között. Ha a nyáktömlők begyulladnak, az akár jelentős fájdalommal is járhat. Ilyen nyáktömlő található a nagytompor felett is. Túlzott megterhelés hatására begyullad.

Tünetek: fájdalom a csípő, tompor felett, mely mozgásra fokozódik.

Terápia: Gyulladáscsökkentő gyógyszerek, csípőkímélet, gyógytorna hatására gyorsan gyógyul.

Ínhüvelygyulladás: Az ínhüvelyek vastag szöveti szalagok, amelyek a csontokat az izmokkal kötik össze. Ezek a szalagok gyulladnak be ebben a betegségben, amely fájdalmat okoz. A gyulladás leggyakoribb oka a túlzott megterhelés.

Rheumatoid artritis: Ezt a betegséget az autoimmun kórképek sorában említi az orvostudomány, amelyekben a beteg szervezete nem az idegen szövetek, kórokozók ellen, hanem a szervezet saját szövetei ellen termel ellenanyagot. Ebben az esetben az ízületi belhártya ellen. Emiatt az ízület begyullad, rengeteg gyulladásos faktor halmozódik fel benne. Ez sajnos károsítja az ízületi porcfelszíneket is. Állandó gondozást és szakorvosi ellátást igényel. Régebben szteroidokat és immunrendszergátló gyógyszereket adtak ezeknek a betegeknek bázisterápiaként. A modern orvoslásban biológiai terápiát alkalmaznak a reumatológus kollégák.

7. Izmok, szalagok túlterhelése, megerőltetés

A tartós, folyamatos, túlzott megterhelés nemcsak az ínhüvelyeket erőlteti meg, hanem az izmokat, szalagokat, izomtapadási helyeket is. A húzódás során a szövetek részlegesen megszakadnak, sérülnek, begyulladnak. Emiatt az ízület mozgása beszűkül, fájdalmassá válik. A mozgásbeszűkülés megakadályozhatja a csípő normális működését.

Terápia: kímélet, pihentetés, nyugalomba helyezés, gyulladáscsökkentő gyógyszerek, kenőcsök, fizikoterápia, gyógytorna. Ezen panaszok pihentetés hatására gyakran elmúlnak, nem szükséges azonnal orvoshoz fordulni velük.

8. A core izomzat gyengesége

A core izomzat a rekeszizom, a mély hasizmok, az alsó háti izmok és a medence körüli izmok együtteséből áll. Ezek felelnek azért, hogy a gerinc és a csípő, ezáltal az egész test megfelelően álljon és ne sérüljön. Ha ezeket az izmokat elhanyagolják, akkor edzés során könnyen megsérülhet a derék és a csípő. A core izomzat megfelelő használatát meg lehet tanulni. Gyógytornász tud ebben segíteni.

Terápia: Nyugalomba helyezés, kímélet, gyulladáscsökkentő gyógyszerek, fizikoterápia. Gyógytornával a mozgástartományok megtartása.

Ez a kórforma nagyon szeret visszatérni újabb megerőltetés után. Érdemes fokozatosan felépíteni a terhelést!

9. Daganatos betegségek, csontáttétek

Sajnos a csontokból, az ízületi porcból és az ízületi belhártyából is indulhat ki daganatos megbetegedés. A csont- és a porceredetű tumorok főleg gyermekkorban, fiatal felnőttkorban jelentkeznek. A lágyrészekből kiinduló elváltozások bármely életszakaszban előfordulnak. Léteznek jó- és rosszindulatú daganatok.

A csontokba más szövetből kiinduló malignus elváltozások is képesek áttétet adni. Ezek az úgynevezett másodlagos csontdaganatok. Ezek mind kóros szövetek, szerkezetileg sem képesek a csontszövet funkcióját biztosítani. Emiatt előfordul, hogy a meggyengült részen eltörik a csont. Ezt patológiás csonttörésnek nevezzük.

Tünetek: Típusos az éjszaka, terheléstől függetlenül jelentkező, erős fájdalom.

Terápia: a rosszindulatú tumorok sebészi és gyógyszeres terápiát, szoros követést és kontrollokat, a jóindulatú daganatok szoros követést, megfigyelést igényelnek.

10. Csípőfájdalom terhesség alatt

A terhesség alatti hormonális változások következtében felszaporodik azon hormonok mennyisége, amelyek izomlazító hatásúak. Ezen hormonok ellazítják a medence körüli szalagokat, izmokat. Így tud a medence tágulni. Ennek az a következménye, hogy a keresztcsont és a medence közti összeköttetés is sokkal lazább lesz. Sok terhes nőnek okoz ez akár intenzív fájdalmakat is a terhesség bármely szakaszában.

Amikor a magzat mérete is nagy már, a súlygyarapodás is számottevő, az fokozhatja a csípőre, keresztcsontra eső terhelést, ezzel további fájdalmakat okozva. Nem segít a panaszokon a növekvő has miatti rossz tartás sem.

Terápia: gyógytorna, nyújtás, megfelelő tartás és járás, alváskor kényelmes fekvőhelyzet kialakítása.

11. Csípőbe, alsó végtagba sugárzó ágyéki fájdalom

Az ágyéki csigolyák, illetve a köztük lévő porckorongok betegségei beszűkítik a leszálló ideggyökök helyét a gerinc mentén. Ha az ideggyökök nyomás alá kerülnek, intenzív, lesugárzó fájdalmat, végtagzsibbadást fognak okozni. Ilyen tüneteket okoz a gerincsérv (amikor a kiszakadt porckorong nyomja a kilépő ideggyököt), illetve a csontos gerinccsatorna szűkülete (amikor a csigolyákon lévő meszes felrakódások szűkítik be a kilépő ideggyökök helyét). Ezen kórképek típusos tünete az intenzív, alsó végtagba sugárzó fájdalom, zsibbadásérzés, esetlegesen izomgyengeség a beidegzési területnek megfelelően.

De hasonló tünetek jelentkeznek akkor is, ha gyullad, megerőltetett, spasztikus izmok nyomják a kilépő idegszálakat. Ezt tapasztaljuk meg a lumboischialgia (isiász) esetén, amikor a paravertebrális izomzat nyomja a leszálló ideggyököt. Ebben az esetben a lesugárzó fájdalom nem mindig észlelhető, zsibbadásérzés sincs minden esetben. Izomgyengeség nem fordulhat elő.

Hasonló a mechanizmus a piriformis szindróma esetén is, amikor a csípő körüli izmok által kerül nyomás alá a kilépő ideggyök. Típusos a farizmok fájdalma, mely akár sugározhat a végtag felé is.

Diagnosztika: a csontos elváltozások röntgenen, a lágyrészek, porckorongok MR-felvételen látszódnak.

Terápia: Gyulladáscsökkentők, izomlazítók, gyógytorna, fizikoterápia. A gerincsérv és a csontos gerinccsatorna szűkülete idegsebészeti kezelést igényel.

Néhány speciális fájdalom a csípő körül

Csípőfájdalom felálláskor

Nagyon sokat ülő emberek „betegsége”.

Ülés közben a csípő és a térd ellazult helyzetben van. Ilyenkor a csípő hajlító izmai ellazulnak és megrövidülnek, meggyengülnek.

Ez önmagában is fáradtságot és fájdalmat okozhat, amikor felállunk. Megoldása a mozgás, torna, izomerősítés, nyújtás.

Csípőfájdalom fekvéskor

Okozhatja csonttörés, csontritkulás, gyulladásos kórképek, csontdaganatok, túlterhelés.

A csípő külső oldalán jelentkező fájdalom

Leggyakoribb okai általában a lágyrészek, ínszalagok, izomtömlők és izmok sérülései, gyulladásai.

Fájdalom a csípőízület belső oldalán

Megbomolhat az alsó végtag tengelye, emiatt másképpen esik a terhelés a csípő körüli izmokra. A térd és a boka dőlhet befelé, de lehet „O” lába is valakinek.

Ezen izomegyensúly-zavarok okozzák legtöbbször a fent nevezett panaszokat.

Farpofák fájdalma

A medence körüli izmok és csontok között képes nyomás alá kerülni a leszálló idegfonat. Ez fordul elő piriformis szindróma esetén is. Típusos tünete a farpofák felé sugárzó, intenzív fájdalom. Ez a fájdalom erős, izomlázszerű. A betegek úgy fogalmaznak: "Olyan, mintha fenékbe rúgtak volna!" Ezen tünetek járhatnak érzészavarral, zsibbadásérzéssel is. Hasonló tüneteket okoz az ágyéki gerinc felső szakaszán kialakuló gerincsérv is.

