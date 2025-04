Csípőfájdalom csecsemő- és gyermekkorban

A csípőfájdalomról hallva legtöbben az időskorra jellemző csípőkopásra vagy combnyaktörésre gondolnak, ugyanakkor más okból, de gyermekkorban is kialakulhatnak különböző csípőbetegségek, sőt létezik veleszületett formája is.

Csecsemő- és kisgyermekkorban

Veleszületett csípőficam

Biztosan mindenki hallott már arról, hogy a csecsemőknél 2-3 hónapos korban csípőficam szűrővizsgálatot végeznek az ortopédiai szakrendeléseken. Ez a betegség családi halmozódást mutat, örökölhető. Ilyenkor mind a vápa, mind a combcsont nyaka és feje rendellenesen fejlődik, a combfejet így nem fedi teljes mértékben a vápa, mert az nagyon sekély, emiatt az ízület kis mozdulatra is ficamodik. A csípőficamot fizikális vizsgálattal és ultrahanggal tudjuk szűrni, nagyobb gyermekeknél röntgennel vizsgálható.

Szerencsére a veleszületett csípőficam nagyon jól kezelhető Pavlik-kengyellel. Ezen szíjrendszerek a baba csípőjét 90 fokban hajlított helyzetben tartják. Ebben a pozícióban a combfej a vápa középpontjába illeszkedik, így segíti a vápa kialakítását, ugyanakkor megakadályozza a ficamodást. Minél hamarabb kezdjük el kezelni a veleszületett csípőficamos csecsemőt, annál hamarabb érünk el teljes gyógyulást. A későn elkezdett kezelések esetén előfordul, hogy már kengyellel nem tudunk eredményt elérni, ilyenkor műtétre van szükség.

Synovitis (ízületi hártya gyulladás)

A synovitis a csípőízület ismeretlen eredetű gyulladása, amely során az ízületi hártya megvastagszik, több folyadékot termel az ízületben, ami miatt felszaporodik az ízületi folyadék mennyisége, az ízület megduzzad. Magától elmúlik anélkül, hogy károsodás maradna utána.

Kisgyermekeknél nagyon gyakran fordul elő a csípőízület gyulladása felsőlégúti fertőzések kapcsán, szövődményként. 3-8 év körüli életkorban találkozunk vele a leggyakrabban. Amikor megkérdezzük az előzményeket, szinte minden esetben kiderül, hogy 2-3 héttel korábban lázzal vagy torokfájással kezelték a gyermeket.

Fő tünetei a csípőfájdalom, mozgásbeszűkülés a csípőízületben és a sántítás. A panaszok sugározhatnak a térd, illetve a lágyékhajlat fele is. Édesanya arra panaszkodik, hogy a gyermek ébredés után sántít, vagy nem hajlandó járni.

A kezelés alapja a kímélet, ágynyugalom, ami egy kisgyermek esetében csak az igazán panaszos időszakban követhető. Amint csökkennek a fájdalmak, a terápiánk úgy válik egyre nehezebben tarthatóvá. Ki szoktuk egészíteni gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, szükség esetén antibiotikus terápiával a kezelést. A gyulladás hamar csökken, 1-2 hét alatt teljesen gyógyul.

Gyermekkori csípőfájdalom

Juvenilis idiopatias arthritis

A rheumathoid arthritis fiatalkori megjelenését értjük alatta, általában a pubertáskor kezdete körüli időszakban jelentkezik. Autoimmun kórkép, ami az ízületeket támadja meg, gyulladást okozva az ízületi belhártyában. Általában sokízületi gyulladással jár, de gyakran találkozunk monoarthritisszel, csupán egy ízület gyulladásával is. Leggyakrabban a térd és a csípő érintett. Ebben az életkorban ez a kórkép okoz leggyakrabban ízületi gyulladást.

Legg-Calve-Perthes-kór

A betegség oka a combfej vérellátási zavara. Gyermekkorban megváltozik a csípőízület és a csontok vérellátása, amikor ez a folyamat zavart szenved, a combfej nem kap elegendő oxigént, emiatt elhal.

A Perthes-kór csípőfájdalommal, mozgásbeszűküléssel kezdődik. Leginkább a csípő távolítása és a beforgatása fájdalmas, ezen mozgásterjedelmek szűkülnek be. Az elváltozások röntgenvizsgálattal jól követhetőek: először azt látjuk, hogy feltöredezik a csont, deformálódik a combfej, elveszíti sima, kerek alakját, majd egészen lapossá válik.

Amint a vérellátás rendeződik, a folyamat önmagától helyreáll, a combfej regenerálódik, akár teljes gyógyulás is létrejöhet. Ha azonban a folyamat sok ideig állt fent, és a csont nagyon deformált lett, akkor nem tudja a combfej a kerek alakját visszaszerezni. Ebben az esetben mozgásbeszűkülés, esetleg végtagrövidülés maradhat vissza a betegségből.

Első körben teljes tehermentesítést, mankózást szoktunk javasolni. Általában konzervatív eszközökkel, tehermentesítéssel önmagától gyógyul a folyamat, azonban a csontelhalás, a feltöredezés és a megújulás teljes folyamata több évig is eltarthat. Ha nagy deformitás marad vissza a combfejben, műtét válhat szükségessé.

Sérülések

Bármely életkorban, így gyermekeknél is okozhatnak csípőfájdalmat az elsősorban sportolásból adódó sérülések. Fakadhatnak tartós túlterhelésből és hirtelen megerőltetésből is. A csípőtájéki inak és izmok meghúzódhatnak, akár el is szakadhatnak, ez elsősorban a bemelegítés elmaradása után végzett hirtelen elkezdett intenzív mozgás esetén fordulhat elő. Íngyulladás (tendinitis) és ízületi hártya gyulladás (synovitis, lásd fent) elsősorban tartós, ismétlődő mozgásformák miatt következik be. Kezelésükben mindig a nyugalom és kímélet a legfontosabb. Esések, balesetek következtében előfordulhat combcsonttörés.