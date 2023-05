Futás és csípőfájdalom

A jó idő beköszöntével sokan választanak szabadtéri sportokat, melyek közül az egyik legkedveltebb a futás. Ez a mozgásforma számtalan egészségügyi előnnyel jár, azonban a nagy terhelés, amely futás során ismétlődően hat a csípőízületre, sérülésekhez vezethet.

Minden fajta testmozgás okozhat sportsérülést, ezek legtöbbször mozgásszervi problémák: az izmokat, inakat, szalagokat és csontokat érintik. A csípő felépítését vizsgálva láthatjuk, hogy a combcsont a felső részén (a fején) golyószerűen végződik és illeszkedik a medencecsont kimélyülésébe, az úgynevezett vápába. Maga a csípő egy gömbízület, amely azt jelenti, hogy minden irányban képes mozogni.

Cikkünkben elmagyarázzuk, miért tapasztalhatunk futás közben csípőfájdalmat, valamint szót ejtünk a kezelésről és a megelőzésről is.

Mi okozhat futással összefüggő csípőfájdalmat?

1. Ínhüvelygyulladás

Az inak rugalmas, rostos szövetekből állnak. Az ízületek közelében egy csőszerű képződményben, az ínhüvelyben haladnak. Ennek a kettős falú csőnek az inak védelme mellett feladata az inak szabad mozgását is biztosítani, amely az ínhüvely belső részében termelődő ízületi nedv segítségével történik. Hirtelen sérülések is okozhatnak ínhüvelygyulladást, azonban nagyobb valószínűséggel fordul elő monoton mozdulatsorok – például futás – közben.

2. Nyáktömlőgyulladás (bursitis)

A bursitis a bursák, vagyis a csontokat fedő és kipárnázó, zsákszerű nyáktömlők gyulladását jelenti. Egy hirtelen ütés vagy esés miatt is kialakulhat nyáktömlőgyulladás, de leggyakrabban ezt is ismétlődő tevékenységek okozzák.

3. Külső térdfájdalom

Az iliotibialis (IT) szalag szindrómaként is ismert állapot azt jelenti, hogy a csípőlapát és a szárkapocs között elhelyezkedő kötőszövetes szalag a csípő, illetve a térd külső oldalán levő csonthoz dörzsölődve megduzzad és irritálódik.

A fájdalom a térd külső oldalán jelenik meg, ami sokszor felsugározhat a comb és csípő tájára is. Az okok között szerepelhet a túlzott edzés, illetve a csípőizom gyengesége is.

4. Ízületi gyulladás

A futás megterhel bizonyos ízületeket, például a csípőt, és idővel kopást okoz. Ugyanakkor, szükséges ez a fajta terhelés az új csontszövet felépítéséhez. Javasolt az egyénre szabott, biztonságos mozgásforma megtalálása, kialakítása, mert az segíthet a csípőízületeknek az erős és stabil tartásban. Kiemelten fontos a megfelelő testsúly elérése, megtartása, mivel ezzel minimalizálódik az ízületekre nehezedő nyomás. Elkerülhető ezáltal az ízületi fájdalom, érzékenység és merevség, amelyek mind az ízületi gyulladás jellemző tünetei.

5. Labrumszakadás

A labrum egy kemény szövetből álló porcgyűrű, amely a csípőízület külső peremét szegélyezi. Feladata, hogy stabilizálja a combcsont fejét a medencetokban. A futással járó ismétlődő mozgások következtében ez a porc elszakadhat (leválhat), amely egy sor kellemetlen tünetet, köztük fájdalmat okoz.

6. Csípőtáji törés

A kor előrehaladtával a csontok gyengülnek, hajlamosabbak a törésre. Ez az állapot a csontritkulás, mely elsősorban a nőket érinti. A csípőtáji törések közül a leggyakoribb a combnyaktörés. A törést elszenvedett személy sokszor a sérülése ellenére is képes mozogni.

7. Csípőzúzódás

A kontakt sportok során nagy a kockázata egy másik testtel, illetve mozgó vagy rögzített tárggyal való ütközésnek. Egyszóval focizás vagy jégkorongozás közben zúzódás érheti a csípőt. Ezt az állapotot a futás önmagában nem okozhatja, a zúzódott csípőn azonban súlyosbíthat. Az ilyenkor fellépő fájdalom széles skálán mozoghat: az egészen enyhétől a nagyfokúig.

Kezelés és életmódtanácsok

A kezelés típusát a fájdalom oka és annak súlyossága határozza meg: gyógyszeres terápia vagy akár műtét is szükséges lehet. Az orvosok először konzervatív kezelést, tehát csökkent intenzitású mozgást, illetve gyógytornát ajánlanak.

Egyéb javaslatok csípőfájdalom esetén:

a mozgástevékenység folytatása kisebb terheléssel

2-3 óránként maximum 20 perces borogatás törölközőbe csomagolt jéggel

ütéscsillapító, kényelmes, puha talpú futócipő viselése

mérsékelt testsúly megtartása az ízületek extra terhelésének elkerülése érdekében

gyengéd nyújtó gyakorlatok a csípőizmok és -inak lazítására

nehéz tárgyak cipelésének és emelésének kerülése

alacsony széken való ülés kerülése, mivel ez fokozott terhelést jelent a csípőre

a csípő sérülését követően 48 órán belül javasolt elkerülni a nemszteroid gyulladáscsökkentők (például ibuprofen) szedését

Hogyan tudjuk megelőzni csípőnk sérüléseit?

Habár fájdalmas lehet ilyenkor, de a kíméletes testmozgás nagyszerű módja annak, hogy megelőzzük az állapotunk fellángolását vagy súlyosbodását. Fontos azonban, hogy képzett szakember útmutatását kérjük, ha korábban nem sportoltunk.

A testmozgás számtalan előnnyel jár:

erősítheti a csontokat és lassíthatja az életkor előrehaladtával természetesen bekövetkező csontvesztést

növelheti az izomtömeget és -erőt

az egyensúly és a koordináció javítása által csökkenti az idősek elesésének kockázatát

Nem feltétlenül szükséges tehát abbahagynunk a mozgást, amennyiben rendszeresen sportolunk: egy ideig csökkent intenzitással végezzük. Aktivitásunk megőrzésével az egészséges testsúly fenntartásával magunk is sokat tehetünk a csípőfájdalom megelőzéséért.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: Hip pain when running: What it means (Medical News Today)