Magas sarkú lábbeli - Miért ártalmas az egészségre?

A magas sarkú cipő viselése felesleges terhelést jelent a bokára, térdre, medencére és az egész gerincoszlopra. Nézzük meg részletesen, hogy milyen szerteágazó egészségügyi problémákat okozhat!

A talpak ízületei nem működnek megfelelően a magas sarkú cipő viselése miatt, ezért a test többi részének kell kompenzálni, ez pedig azt jelenti, hogy azokra is nagyobb terhelés jut.

Tönkreteszi a láb harántíves szerkezetét

A magas sarkú viselése a talpizmok elgyengüléséhez vezet, átrendezi a testsúly elhelyezkedését, azaz ellentétben azzal, ahogy normális esetben lenne, nem a sarokra vagy a láb középső részére esik a testsúly kétharmada, hanem a láb elülső részére, a harántboltozatra, ami viszont ekkora terhelést nem képes elviselni. Így az itt lévő szalagok és izmok meggyengülnek, megnyúlnak, a láb kisízületei a talajhoz nyomódnak, a láb harántíves szerkezete tönkremegy.

Terpeszláb vagy terpesztett láb, bőrkeményedés, gyulladás

A terpeszláb vagy terpesztett láb a harántboltozat lesüllyedése, általában a felnőttkor lábelváltozása, leggyakrabban a magas sarkú cipők viselése okozza, ami a normálisnál nagyobb arányú terhelést jelent a láb elülső részére, valamint a lábközépcsontok fejecseire. Ekkor az ujjpárna legyezőszerűen kiszélesedik és szétterül, a láb harántboltozata pedig ellapul. Az áthelyeződött alátámasztási pontok nem kellően alápárnázottak, ezért a talp felületén fájdalmas bőrkeményedés, gyulladás alakulhat ki.

Lovaglóujj, kalapácsujj, bütyök

A lábközépcsontok legyezőszerű szétterpesztésének a következménye lehet lovaglóujj vagy kalapácsujj kialakulása, a harántsüllyedés bütyökképződést is okozhat. A szűk cipők szorítása tovább súlyosbítja a helyzetet a nagylábujjak ficamszerű elmozdulásához vezetve.

Benőtt köröm

A magas sarkú és szűk cipők viselésének további kockázata a benőtt köröm kialakulása.

Különböző lábfájdalmak

A deformitások következtében korlátozottá válik a láb mozgása, ezek állandó lábfej- és talpfájdalmat okoznak.

A magassarkú-viselés következménye lehet metatarsalgia (krónikus lábközépcsont-fájdalom) is.

Az Achilles-ín is jelentősen sérül (Achilles-ín-fájdalom), ugyanis a sarok megemelésének hatására megrövidül, és később a kinyújtása fájdalmas lehet.

Térdpanaszok

A saroknak a lábfejhez viszonyított állandó magas pozíciója hosszú távon a lábszár izomzatának rövidüléséhez vezethet, amely további, a térdet is érintő problémákat okozhat.

Kellemetlen következmény lehet a térd osteoarthritise (az ízületi porcok kopásával járó krónikus gyulladásos betegség).

Az Iowa State University kutatása szerint a magas sarkú cipőben lelassult a vizsgálatban részt vevők járása, a lábbeli megváltoztatta a nők testtartását is – bokájuk járás közben befelé fordult, s ezáltal instabillá vált a bokaízületük. Szignifikánsan nagyobb terhelést jelentett a magas sarok a térdízületre. Ez a terhelés, amely a térdízület belsejében fejti ki hatását, vezet a későbbi porckopáshoz és gyulladáshoz.

A Journal of Experimental Biology című folyóiratban megjelent brit tanulmány szerint azoknál a nőknél, akik két éven át heti öt alkalommal viseltek magas sarkú cipőt, a lábikra izmai 13 százalékkal rövidültek meg, az Achilles-ín pedig merevebb volt, azokhoz képest, akik lapos sarkú lábbelit viseltek.

Krónikus gerincproblémák

A szakemberek szerint a gyakran viselt és túl magas sarkú cipők krónikus gerincproblémákat okozhatnak és extrémebb esetekben csípőficam kialakulásához is vezethetnek. A magas sarkú lábbeli ugyanis megemeli a sarkat, emiatt a test gravitációs központja eltolódik. Ezt ellensúlyozandó az alsó hátszakasz meghajlik, a gerinc addigi helyzete megváltozik, nyomást gyakorolva a háti és nyaki idegekre. A magas sarkú cipő viselése közben a nyaki izmok megmerevednek, nyomják az ott lévő idegszálakat, s mindez akár krónikus fejfájást is eredményezhet.

Balesetveszélyes is!

A magas sarkú viselése akadályozza a természetes mozgást, járást. Különösen egyenetlen felületen, vagy ha siet benne vagy egyszerűen csak nem koncentrál eléggé a lépéseire, könnyen baleset érheti (pl. elesés, horzsolás, ficam, húzódás, zúzódás, szalagszakadás stb.).

Cukorbetegek esetében súlyos problémákhoz vezethet

A cukorbetegség idegkárosító hatása következtében a perifériás erek szenzoros (érző) működése károsodik, ezáltal csökken a fájdalomérzet (diabéteszes láb). A beteg emiatt a nem megfelelő lábbeli okozta problémákat is későn észleli, amikor már mélyebb szövetkárosodás alakul ki. Ezek következtében felülfertőződés is felléphet, legrosszabb esetben pedig amputáció válhat szükségessé. Mindezek elkerülése érdekében fontos a diabéteszes betegnek rendszeresen ápolnia lábait és ellenőriznie azok állapotát és mindent megtennie a szövődmények elkerülése érdekében, beleértve a kényelmes, egészséges lábbeli választását és viselését is.

Forduljunk orvoshoz!

A fent említett problémákkal mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert előfordulhat, hogy műtétre lesz szükség, de sok esetben konzervatív módszerekkel is elérhető a panaszok enyhülése, ám ezek közül is orvosa tudja a megfelelőt ajánlani.

A megelőzés érdekében

Szakértők azt javasolják, hogy kerüljük a 3 cm-nél magasabb sarkú lábbelik viselését, ezzel rengeteg bajtól és fájdalomtól óvhatjuk meg magunkat. Az ideális hétköznapi viseletre a 2-3 cm-es sarokmagasság.

(Ha valaki semmiképp sem akar lemondani a magas sarkúról, akkor pedig legalább ritkábban hordja, pl. a partikon viseljen inkább kényelmes cipőt, akár úgy is, hogy időközben veszi át.)

Kímélje a lábait a plusz kilóktól! A túlsúly extra terhet jelent a lábaknak, és azok ízületeinek!

Étkezzen egészségesen, hogy a lábak erei és szövetei is egészségesek maradjanak!

Mire figyeljünk lábbeli vásárlásakor?

Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy legyen elég hely a cipőben az ujjaink számára, és lehetőleg kerüljük a keskeny, hegyes sarokkal ellátott lábbeliket. A kiválasztott darab legalább tíz-tizenöt percig legyen a boltban a lábunkon, még jobb azonban, ha lehetőség van arra, hogy hazavigyük kipróbálásra, és ha nem kényelmes, visszaadjuk.

Mindig délután menjen cipőt vásárolni! A nap folyamán a láb mérete egy kicsit megnő, s így a délután vásárolt cipő, biztosan kényelmes lesz a nap bármely szakában.

Mindkét lábra próbálja fel a cipőt, mert előfordulhat, hogy az egyik valamivel nagyobb, mint a másik.

Amennyiben Önnél arthritis, arthrózis vagy cukorbetegség áll fenn, különösen óvatosnak kell lenni, mivel könnyen kialakulhat valamilyen fajta gyulladás kényelmetlen cipő viselése mellett.

Se túl magas, se teljesen lapos!

Az öt centiméteres sarokkal rendelkező cipőkben a láb egyes területein a normálisnak mondható nyomás hétszerese érvényesül. Az orvosok a 2-3 centinél magasabb sarkú lábbelik viselését nem ajánlják.

Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a teljesen lapos sarkú lábbelik viselése sem egészséges!

Gyermeklábbelik

Fordítsunk kiemelt figyelmet arra, hogy mit viselnek gyermekeink! Már az első lábbeli megvásárlásakor és a későbbiekben is ügyeljünk a megfelelő minőségre, a cipő legyen kényelmes, és az egészség megőrzését szolgálja. Ugyanakkor az is fontos, hogy az említett kritériumoknak megfelelő modellek közül a gyermek maga választhassa ki a neki tetszőt, hogy szívesen viselje is azt.

Forrás: WEBBeteg összeállítás