A Morton-neuroma a lábfejben futó idegeket érintő jóindulatú elváltozás, amely járás közben rohamszerűen jelentkező éles fájdalomat okoz. Kialakulásának egyik leggyakoribb oka az egészségtelen lábbelik viselése. Leggyakrabban 15-50 év közötti nőknél alakul ki.

A Morton-neuroma tünetei

A Morton-neuroma (Morton's neuroma) leggyakoribb tünete a járás közben váratlanul, rohamszerűen kialakuló igen éles, hasító fájdalom. A talpi ideg lábujjak közötti szakaszát érinti, leggyakrabban a III. és a IV. lábujj közötti ideget, de a fájdalom a szomszédos területek felé is kisugározhat. A jelentős fájdalom miatt gyakori, hogy a beteg nem képes tovább menni, leveszi a cipőjét, és az érintett területet dörzsöli. A fájdalom pár perc elteltével múlik.

A fájdalomrohamok jelentkezése igen eltérő: előfordulhat, hogy egy héten két-három alkalommal is fellép, de nem ritka az akár egy éves panaszmentesség sem. Általában igaz, hogy minél régebb óta áll fenn az elváltozás, a rohamok annál gyakrabban jelentkeznek. A rohamok között teljes a panaszmentesség.

Gyakori emellett több, ugyanezen a területen kialakuló neurológiai panasz: érzéketlenség, fonákérzés, illetve az égő érzéshez hasonló fájdalom jelentkezése.

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Mi okozza a kialakulását?

A Morton-neuroma lényegében az ideg degeneratív elváltozása, illetve az idegek körüli kötőszövetek megvastagodása, felszaporodása. A károsodás hátterében valamilyen tartós mechanikai hatás, nyomás, túlterhelés áll. A betegség kialakulásának egyik leggyakoribb oka az egészségtelen lábbelik (pl. magas sarkú és/vagy keskeny orrú cipők) viselése, ezzel magyarázható, hogy nőkben csaknem ötször gyakrabban alakul ki, mint férfiakban, leggyakrabban 15 és 50 éves kor között. Kialakulásának kockázatát fokozza a túlsúly is, valószínűleg több tényező együttese vezet az elváltozáshoz.

Az elváltozás ugyanakkor nem mindig okoz panaszokat, MR-vizsgálattal olykor teljesen panaszmentes betegeknél is kimutatható.

Diagnózis

A diagnózis elsősorban a jellegzetes panaszok és a fizikális vizsgálat alapján állítható fel. Az orvos a lábközépcsontok közötti terület nyomásával próbálja kiváltani a Morton-neuromára jellemző tüneteket. A kivizsgálás során ki kell zárni más, hasonló panaszokat okozó kórképeket (pl. lábujjtörés, nyáktömlő-gyulladás) is. Az ultrahangvizsgálat alkalmas a neuroma kimutatására, bizonytalan esetekben MR segítségével zárható ki vagy erősíthető meg a gyanú.

A Morton-neuroma kezelési lehetőségei

A kezelés első és legfontosabb lépése lapos sarkú, a lábujjaknak megfelelő teret biztosító cipő kiválasztása, és az anatómiai szempontból egészségtelen lábbelik viselésének mellőzése. Hosszabb távú megoldásként ajánlott az esetleges túlsúly csökkentése is.

A kezelés célja egyrészt a fájdalomcsillapítás, másrészt a Morton-neuroma oki kezelése. Ez történhet konzervatív módon, de makacs esetben különféle műtéti lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Fájdalomcsillapítás

A panaszok csökkentésére jegelés, a harántboltozatot alátámasztó talpbetét viselése javasolható, illetve a masszázs, nyújtás is segíthet.

Szükség esetén megoldást jelenthet a fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő injekció. Ebben az esetben a szteroid injekciós kezeléssel megszüntethető a fájdalom, mérsékelhető a gyulladás és az idegi irritáció, ugyanakkor magát az elváltozást nem szünteti meg. Az ízületbe adható szteroid injekciók száma véges.

Szkleritizáció, abláció

Megoldást jelenthet a szklerotizáló alkoholos infiltráció. A neuromába ultrahangos vezérlés mellett adott injekció célja a megvastagodott (fibrosisos) kötőszövet kémiai roncsolása az ideg körül. 2-4 alkalommal ismételhető a beavatkozás, 1-3 hetes időintervallumokkal. Ezzel az eljárással 80-90 százalékos gyógyulási ráta érhető el, bár hosszabb távon az elváltozás kiújulhat. Előnye, hogy kevesebb kockázattal jár a sebészeti beavatkozással összehasonlítva.

További lehetőség a rádiófrekvenciás abláció, mely hőhatás segítségével roncsolja a panaszt okozó szövetszaporulatot. Hasonlóan jó terápiás eredményt ad, mint az alkoholos szklerotizálási technika.

Műtét

Ha ezek az alternatív megoldások nem járnak sikerrel, akkor sebészi megoldáshoz lehet folyamodni. Az úgynevezett neurectomia az érintett idegszövet eltávolítását jelenti. Az esetek átlagosan 20%-ában azonban a műtétet követően hegesedés alakulhat ki, mely a Morton-neuroma tüneteit képes utánozni, így a panaszok a beavatkozást követően is fennmaradhatnak.

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bálint Anita, reumatológus