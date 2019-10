Hogyan szabadulhatunk meg a görcsös derékfájástól?

A derékba nyilalló görcsös fájdalom komoly megpróbáltatást jelenthet, de bizonyos terápiákkal hosszú távon kezelhetővé válhat, egyes módszerekkel pedig gyorsabban is enyhíthető a kínzó érzés. Ezeket tekintette át dr. Arnold Dénes Arnold MsC, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

A görcsös fájdalom tünetei

A hát alsó szakaszának görcsös fájdalma igen intenzív érzésként jelentkezhet, gyakran sérülés hatására, de erre a panaszra hajlamosíthat a dehidratáltság, a mozgásszegény életmód miatt elgyengült izomzat és a várandósság is. A görcs ugyanis az ágyéki szakasz izmainak feszülése és összehúzódása miatt következik be, és sokszor nem csak a derékban okoz fájdalmat, hanem akár a csípőben és a lábban is. A görcs gyorsan kialakulhat akár egy emelés vagy pozícióváltoztatás hatására, de krónikusan is jelen lehet, például egy hátsérülés után vissza-visszatérő görcs formájában. A tünetek is változatosak lehetnek:

feszülés a derékban,

lehajlás után kiegyenesedési, mozgási nehézség,

benyilalló, hirtelen vagy akár krónikusan fennálló fájdalom,

izomgyengeség a hát alsó szakaszán és a környező izmokban,

bizonyos helyzetek – mint hosszú ideig tartó ülés vagy állás – hatására fokozódó panaszok.

Mi jelenthet azonnali segítséget?

Masszázs

Gyakoroljunk nyomást az érintett izomra 30-60 másodpercig, aztán dörzsölgessük körbe a területet. Ez kellemetlen érzés lehet, de a fájdalmas nyomásig nem szabad eljutnunk. Jó szolgálatot tehet egy szivacs masszázshenger, de ennek használatáról krónikus fájdalom esetén egyeztessünk a kezelőorvossal.



Hideg terápia

Akut folyamatnál, például isiásznál a hideg terápia is csökkentheti a gyulladást és ellazíthatja az izmokat. 20 percre helyezzünk hideg borogatást a derékra, de ügyeljünk rá, hogy ne essünk túlzásba. Ha jégtömlőt alkalmazunk, azt egy törülközőbe csavarva helyezzük az érintett területre.



Víz és elektrolit utánpótlás

A dehidratáltság is okozhat izomgörcsöt és fokozhatja is azt. Igyunk gyakran vizet vagy adott esetben elektrolitokkal dúsított sportitalt.



Nyújtás

Sokaknak segít a görcsös izomzat nyújtása, az ún. child-pózban vagy a cicahát pózban, esetleg hanyatt fekve, a csípőt finoman emelgetve. Az is hozhat enyhülést, ha sétálunk egyet.

Hosszútávon is van segítség

Aki először tapasztal erős görcsös derékfájdalmat, segítséget kaphat a vény nélküli fájdalomcsillapítóktól, de ezek nyilván nem jelentenek tartós megoldást – ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold MsC, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

Az orvos felírhat izomlazítókat, amelyek legfeljebb 72 óráig fejtenek ki hatást. A legfontosabb teendő azonban, hogy meg kell állapítani a görcs okát, különösen, ha visszatérő problémáról van szó. Ehhez szükség lehet képalkotó eljárásokra is, hiszen többek közt porckorong probléma, ízületi gyulladás, fibromyalgia, gerincferdülés, gerinccsatorna szűkület és vagy csigolya elcsúszás is okozhat ilyen jellegű panaszt. A legkínzóbb fájdalmakra akut és krónikus esetben is első kezelésként beválhat a helyi gyulladáscsökkentő injekció, ami gyorsan, hatékonyan csökkenti a fájdalmat, ezután érdemes elgondolkodni egyéb terápiákon.

Nagyon jó hatású lehet a lágylézer terápia, ami csökkenti az ödémát, ezáltal a gyulladás lehetőségét, javítja a sejtszintű energiaforgalmat, elősegíti a szövetek regenerációját, segíti a sejtfunkciók visszaállítását és támogatja a sejtek oxigénellátását, az erek újraképződését. Beválhat a lökéshullám terápia és a szegmentális akupunktúra, a személyre szabott funkcionális gyógytorna pedig szinte elengedhetetlen az érintett izomstruktúrák megerősítése végett.

Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, sebész, fájdalomspecialista