Mire jók az ivókúrák? - Mikor alkalmazzuk, mikor ne?

szerző: Dr. Bender Tamás - Springmed
frissítve:

Cikkünkben a hazai földből feltörő, természetes gyógyító ásványvizek és gyógyvizek praktikus felhasználásáról olvashat.

Milyen bántalmak esetén segíthetnek a gyógyvizek fogyasztása?

  • Emésztőszervi betegségek - Nyelőcső, gyomor- és bélrendszeri megbetegedések, valamint epebetegség esetén használatos ivókúrák végezhetők Csevice, Mira, Salvus, Igmándi vizekkel. Egyszeri hashajtásra szulfáttartalmú vizet javaslunk hidegen, mert a hideg víz gyorsabban átmegy a gyomor-bél traktuson. A szénsavas ásványvizek már a szájüregben ingerlik a nyálmirigyeket és éhgyomorra fogyasztva fokozzák a gyomorsav-termelődést. Az alkalikus (szódabikarbónás) vizek fogyasztása étkezés előtt semlegesíti a gyomorsavat, ezáltal csökkentik az éhségérzetet is.
  • Légzőszervi panaszok (pl. krónikus légcsőgyulladás) esetén használhatunk Salvus vizet porlasztott formában, vagy befújóval. Külföldön, főleg Olaszországban és Németországban rendkívül nagy hagyományai vannak a garat, gége és tüdőbetegségek ily módon történő kezelésének.
  • Húgyúti megbetegedéseknél, főleg vesekőképződés megelőzésében is érdemes megpróbálni a gyógyvizeket. A kő összetételétől függően pl. kálciumtartalmú kövek esetén, magnéziumtartalmú ásványvíz-kúra javasolt; urát, xantin és cisztein-kövek oldására nátrium-bikarbonát-tartalmú ásványvíz fogyasztása ajánlott.

Alapfogalmak: ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz
Amennyiben egy természetes ásványvíz igazolt gyógyító hatással rendelkezik, a jogszabály alapján gyógyvízzé minősíthető, az engedélyezést szakmai hatóság (NNGYK) végzi. Ha hőmérséklete 30 °C alatti, hideg gyógyvíznek, ha a fölötti, termálvíznek nevezzük.
A gyógyvíz természetes formában - azaz utókezelés, tisztítás, összetevők hozzáadása vagy hígítás nélkül - is emberi fogyasztásra alkalmas, kémiai és mikrobiológiai szempontból biztonságos termék. A gyógyvizek alkalmazhatóak külsőleg (balneoterápia/fürdőgyógyászat) vagy belsőleg (ivókúra, inhaláció): egyes vizek mindkét felhasználása lehetséges, másoké csak a fürdőkezelések keretében. A gyógyfürdőkről külön cikkben írtunk.
Aminek van hatása, annak mellékhatása is lehet: a gyógyvizek fogyasztása általában biztonságos, de fontos az ajánlott mennyiség betartása, krónikus betegek pedig egyeztessenek orvosukkal ivókúra előtt. A gyógyvíz kiegészítő terápiára alkalmas, nem helyettesíti az orvosi kezeléseket. (WEBBeteg)

Ivókúrára alkalmazható ismertebb hazai gyógyvizeink

  • Csevice (Parádi gyógyvíz): hidrogén-karbonát-, szulfát-, szulfid- és lítiumtartalmú szénsavas gyógyvíz. Ajánlott: savtúltengéssel járó gyomor- és bélbetegségek kezelésére, puffadás megszüntetésére, a légzőszervek idült gyulladásos megbetegedéseiben, vesekőképződés megelőzésére.
  • Mira (glaubersós ásványvíz): 70–80% glaubersót tartalmaz, mely világviszonylatban is egyedülállónak tekinthető. Gyógyhatása hasonló a Hunyadi János keserűvízéhez. Javasolt epekiválasztási, epeürülési panaszok, székrekedés kezelésére és újabb vizsgálatok szerint előnyös fogyókúra segítésére és az emelkedett vérzsír (triglicerid) csökkentésére is.
  • Ferenc József és Hunyadi János keserűvíz: A keserűvizek nátrium- és magnézim-szulfát-tartalmuk miatt hashajtó hatásúak. Előnyösen alkalmazhatók székrekedés, aranyér, epe- és májbetegségek kezelésére, fogyókúrák segítésére.
  • Salvus víz (alkáli hidrogén-karbonátos víz): összetétel: kálium, nátrium, hidrogén-karbonát, szulfát. Ajánlott gyomor- és nyombélfekély kiegészítő kezelésére, gyomorsav-túltengés, refluxbetegség okozta panaszok enyhítésére és felső légúti megbetegedések kezelésére.
  • Jódaqua: alkáli halogén, jodid, metabórsav, metakovasav és nátrium. Ajánlott jódhiányos területeken, golyva megelőzésére.

Ivókúrák szabályai

Egy ivókúra általában 4-6 héten át tart. A gyógyvizet étkezés előtt, apró kortyokban kell meginni, naponta 3 alkalommal. A megkezdett gyógyvizes palackot hűvös helyen kell tartani és két napon belül el kell fogyasztani. Kisebb mennyiségű fogyasztása hosszú távon is megengedett.

Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok
A kiadvány fülszövege: "Hazánk gyógyvizekben, hévizi forrásokban bővelkedő ország, olyannyira, hogy a világ első öt nagyhatalma közé sorolják e téren. Mégis, a gyógyvizek és az ivókúrák hatásairól, illetve arról, hogy mely betegségre milyen típusú gyógyvíz vagy egyéb fizioterápiás gyógymód nyújthat segítséget, a lakosság további tájékoztatása elengedhetetlen.
Ezt a hiányt kívánja pótolni a szerző, aki e könyvében a fizioterápiás gyógymódokat ismerteti meg az olvasókkal, mindezt fotókkal illusztrálva."

Dr. Bender Tamás - Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok
© Dr. Bender Tamás, 2008
© SpringMed Kiadó, 2008
SpringMed EGÉSZSÉGTÁR® sorozat
www.springmedkonyvaruhaz.hu

(Szerző: Dr. Bender Tamás)

Frissítve: 2026.05.12. 10:20, Megjelent: 2014.02.02. 15:17
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Gyógyvíz téma, Víz téma

