Mire jók az ivókúrák? - Mikor alkalmazzuk, mikor ne?

Amennyiben egy természetes ásványvíz igazolt gyógyító hatással rendelkezik, a jogszabály alapján gyógyvízzé minősíthető, az engedélyezést szakmai hatóság (NNGYK) végzi. Ha hőmérséklete 30 °C alatti, hideg gyógyvíznek, ha a fölötti, termálvíznek nevezzük.

A gyógyvíz természetes formában - azaz utókezelés, tisztítás, összetevők hozzáadása vagy hígítás nélkül - is emberi fogyasztásra alkalmas, kémiai és mikrobiológiai szempontból biztonságos termék. A gyógyvizek alkalmazhatóak külsőleg (balneoterápia/fürdőgyógyászat) vagy belsőleg (ivókúra, inhaláció): egyes vizek mindkét felhasználása lehetséges, másoké csak a fürdőkezelések keretében. A gyógyfürdőkről külön cikkben írtunk.

Aminek van hatása, annak mellékhatása is lehet: a gyógyvizek fogyasztása általában biztonságos, de fontos az ajánlott mennyiség betartása, krónikus betegek pedig egyeztessenek orvosukkal ivókúra előtt. A gyógyvíz kiegészítő terápiára alkalmas, nem helyettesíti az orvosi kezeléseket. (WEBBeteg)