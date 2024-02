A legismertebb gyógyszerkönyvi köptetők közé tartozik a kakukkfű

Különböző kakukkfűfajok léteznek már az ókor óta. Alkalmazzák gyógyászati céllal és fűszerként is őket.

Az európai gyógyászatban jelenleg három faj van jelen. Az orvosi kakukkfű (Thymus vulgaris) a legismertebb, Dél-Európában és a Földközi-tenger körüli területeken élő növény. A spanyol kakukkfű (Thymus zygis) pedig Spanyolországban és Portugáliában elterjedt kis termetű, fehér virágú növény. És a harmadik faj a mezei vagy keskenylevelű kakukkfű (Thymus serpyllum).

A virágos hajtásnak (herba) és az azokból nyert illóolajoknak van jelentősége.

Mindegyik kakukkfűfaj hazánkban is megtalálható. A kakukkfű teaként, étrend-kiegészítőként és gyógyszerek hatóanyagaként is forgalomban van, hatóanyagaik elsősorban hurutoldó, köptető készítményekben.

Hirdetés

Hatásmód, hatóanyagok

A kakukkfű drogból vízgőz-desztillációval állítják elő az illóolajat, melynek mennyisége 1-2,5% is lehet.

A kakukkfüvek illóolajának fő komponensei a timol, amelynek ma is a leghatékonyabb növényi eredetű antiszeptikus hatása van (gátolja a kórokozók szaporodását), és ennek izomerje a karvakrol, mely ugyancsak baktériumellenes.

Akalmazásának már az ókorban széles volt a palettája. Erős fertőtlenítő hatása miatt kezdetben a fáraók balzsamozásának egyik kelléke volt. Ugyanezt a tulajdonságát hasznosították külső sérülések kezelésekor. Járványos időszakokban is a járvány megfékezésére is alkalmazták nagy mennyiségben belsőleg, bedörzsölőként és füstölőként is. Bélgörcsök enyhítésére, az emésztés serkentésére használták, ezen nincs is mit csodálkoznunk, hiszen a fűszernövények többsége serkenti az emésztést, gyomorsav- és epeelválasztást.

Mára már megváltozott alkalmazása. Egyrészt fűszernövényként továbbra is az emésztés serkentésére használják. Ekkor étkezés előtt vagy alatt használandó a tea, vagy az ételben fűszerként. Intenzív íze miatt óvatos fűszerezés ajánlott. A növény teája szájüregi fertőzésekkor, fogászati kezelések után, garatöblítőként alkalmazható a fertőzések megelőzésére vagy megszüntetésére. Belsőlegesen az alsó légúti fertőzések kezelésére alkalmazható. Hatóanyaga nyákoldó, köptető hatású, teaként, tinktúraként alkalmazhatjuk belsőlegesen. Az illóolaja inhalálva ugyancsak segít a hurut oldásában, az illóolajat tartalmazó kenőcsökkel való bekenése a hátnak és a mellkas területén is segítik a hurut feloldását, enyhülést adnak. A köptető hatásért az inhalált vagy a bélből felszívódott és a tüdőben kiválasztódott illóolaj-komponensek felelősek. Az illóolaj-komponensek hatására hígabb lesz a nyákelválasztás, és mivel a hatóanyagok görcsoldó hatásúak is, könnyebb lesz a váladék ürítése is.

Adagolása

Hazánkban számtalan formában, így oldatként, szirupként, tablettaként, gumipasztillaként, tartósítószer- és alkoholmentes verzióban is beszereszhető, érdemes pontosan elolvasni a betegtájékoztatót. Leginkább a kankalinnal való együtt alkalmazásának hatásossága bizonyított.

4 és 12 éves kor között tea formájában ajánlott az alkalmazása.

Lehetséges gyógyszerkölcsönhatások

Fokozhatja a vércukorszint-csökkentő gyógyszerek hatását.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész