Széklet és vizelet inkontinencia együttes előfordulása

Felmérések szerint a vizelet és széklet inkontinencia az 50 év feletti korosztály 6-9,5%-ánál fordul elő. Hogyan függhet össze a kettő?

Közös okok a vizelet és székletinkontinencia mögött

A vizelet és székletinkontinencia kialakulásához számos ok vezethet, vannak olyanok, amelyek csak az egyik vagy csak a másik rizikófaktorai, azonban vannak olyanok is, amelyek akár mindkét probléma kockázatát növelhetik. Utóbbiak közé tartoznak az alábbiak:

A medence és a gát izmainak meggyengülése (pl. a menopauzával járó hormonális változások, illetve a kor előreheladásának következtében) vagy sérülése (pl. hüvelyi szülés során).

A medencefenék és a gát területét (is) érintő idegrendszeri betegségek (pl. sclerosis multiplex), beidegzési zavarok (pl. elhanyagolt cukorbetegség következtében kialakult idegkárosodás miatt).

Mind a vizelet, mind a székletinkontinencia hátterében állhat kötőszöveti gengeség.

A túlsúly, elhízás, vagyis a súlytöbblet nyomást gyakorol a húgyhólyagra és a végbélre is, így nehezebb a vizeletet és a székletet visszatartani.

Mindezek mellett azt sem feledhetjük, hogy a húgyhólyag és a végbél záróizma nagyon közel van egymáshoz és a beidegzésük sem független egymástól.

Hirdetés

Nézzük meg egy erre vonatkozó kutatás eredményeit

Az American Journal of Obstetrics and Gynecology című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint Dr. Alayne Markland, az Alabama Egyetem kutatója és kollegái 307, vizelet inkontinencia kezelésen résztvevő nő adatait vizsgálták, hogy több információt gyűjtsenek a kettős inkontinencia előfordulásának gyakoriságáról.

A kutatók megállapították, hogy a vizelet inkontinencia mellett a nők 18 százaléka tapasztalt széklet inkontinenciát is, melyet folyékony vagy szilárd széklet akaratlan, legalább havonta egyszer előforduló távozásával definiáltak.

A széklet inkontinenciához hozzájáruló tényezők között szerepelt egy vagy több hüvelyi szülés, illetve a hüvelyfal süllyedése.

Az életminőségi mutatók, összehasonlítva a csak vizelet inkontinenciával küzdőkkel, 10 ponttal alacsonyabbak voltak azoknál, akik vizelet és széklet inkontinenciától is szenvedtek.

A két betegség egyszerre történő kezelése azonban jelentősen javíthatja a betegek életminőségét.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: Reuters, Kombinierte Stuhl- und Harninkontinenz (Springer)

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos