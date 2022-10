Hogyan változhat a hüvely a szülés után?

Csaknem minden nő tapasztal gyermeke születése után változásokat az intim területeken, melyek közül a leggyakoribbak a gáttáji fájdalom, vérzés, hüvelyszárazság és az aktus közben jelentkező fájdalom.

Az Egyesült Királyság Országos Egészségügyi Szolgálata (NHS) szerint az említett problémák a nők nagy részét érintik. A szülés utáni gondozás hosszabb folyamat, több ellenőrzésből áll, melyek közül az elsőt érdemes legkésőbb a szülés utáni harmadik hétre időzíteni. Cikkünkben bemutatjuk a már említett változásokat, valamint hasznos tanácsokkal szolgálunk a mielőbbi felépülés érdekében.

Hirdetés

Kitágult hüvely

A hüvelyduzzanat általában néhány napon belül elmúlik, azonban a hüvely fala a szülés előtti állapothoz képest lazább marad.

Tanácsok

A hüvely bár sosem nyeri vissza szülés előtti formáját, az állapot javítható. A medencefenéki torna, illetve a Kegel‑gyakorlatok nemcsak a hüvely izomzatának erősítésére alkalmasak, hanem a vizeletinkontinenciát is segíthetnek megelőzni. Mindezeken felül pozitív hatással vannak a szexuális életre.

Azoknak a nőknek, akik a kitágult hüvelyük miatt bárminemű kellemetlenséget tapasztalnak, érdemes felkeresni kezelőorvosukat.

Fontos megjegyezni, hogy az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiuma (ACOG) nem ajánlja, valamint az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) sem hagyta jóvá a sokszor „hüvelyfiatalító” módszerként hirdetett lézeres, illetve rádiófrekvenciás műtéti eljárásokat.

Hüvelyszárazság

A szoptató nők gyakran tapasztalnak hüvelyszárazságot, amely az ebben az időszakban jellemző alacsony ösztrogénszinttel magyarázható. A hüvelyszárazság felelőssé tehető az aktus közbeni fájdalomért, az enyhe vérzésekért.

Tanácsok

Ösztrogéntartalmú készítmények, hüvelyi hidratálókrémek és síkosító alkalmazása, valamint a partnerrel való kommunikáció segíthetnek a tüneteken. Ügyeljen a rendszeres folyadékpótlásra is! Az ülőfürdő és az intim spray/intim zuhany használatának viszont a kerülése javasolt. A szoptatás befejeztével, amint a menstruációs ciklus is normalizálódik, a hüvelyszárazság javulása várható.

Fájdalom

Gyermekszülés után a nők gyakran számolnak be érzékeny, duzzadt mellről, különböző ízületi, görcsös, illetve gáttáji fájdalomról, melyek jellege, erőssége és időtartama egyénenként változhat. Az esetek többségében a szülés után 6‑12 héttel a fájdalom jelentősen csökken. A hüvelyi úton szült nők 90%-a tapasztal gáttáji sérülést, amely gátmetszés vagy -szakadás esetében öltésekkel történő rögzítést igényel. Ezek átlagos gyógyulási ideje 1 hónap.

Tanácsok

A szülés során szerzett kisebb hüvelyi sérülések nemszteroid fájdalomcsillapító (például ibuprofén), úgynevezett ülőgyűrű (szülés után alkalmazható speciális párna), illetve az érintett terület krönyékén hűtőtasak használatával legtöbbször néhány héten belül gyógyulnak.

Vérzés, váladékozás

A szülés utáni váladékfolyás normálnak tekinthető, amennyiben eleinte élénkpiros színű, majd fokozatosan halványodva megszűnik. Az úgynevezett lochia (vagy gyermekágyi folyás) nyálkát, fehérvérsejtet, szövettörmeléket és vért tartalmaz. Elsősorban a szülés után 24 órával jellemző, de tapasztalták már 12 héttel szülés után is.

A bőséges, friss vérzés azonnali orvosi ellátást igényel, mivel szülés utáni vérzésre, illetve méhatóniára (a méh nem megfelelő összehúzódására) utalhat. Egyes források szerint a szülés utáni vérzés világszerte az anyai halálozás vezető oka.

Tanácsok

A tampon használata kerülendő, helyette a különféle egészségügyi betétek javasoltak.

Aktus közbeni fájdalom

Egy 2018-as angol tanulmány szerint a nők több mint harmada tapasztalt fájdalmat aktus közben a szülés után 6 hónappal, míg a vizsgált nők több mint fele számolt be a szexuális érdeklődés hiányáról.

Nincs pontosan meghatározva, hogy szülés után mennyi idővel szabad megtörténnie az első együttlétnek, az orvosok általában 4–6 hét várakozási időt javasolnak. A túl korai szexuális aktus növelheti a szülés utáni vérzés és a fertőzések kockázatát.

Tanácsok

Lassan haladva, meghitt körülmények között érdemes kezdeni. Szánjanak elég időt egymás testének felfedezésére, masszázsra, előjátékra. Ne féljünk beszélni az érzéseinkről, arról, ami jólesik, és jelezni azt is, ami esetleg nem kellemes. Érdemes lehet vízbázisú síkosítókat kipróbálni. Ha a fájdalom mindezek ellenére továbbra is jelentkezik, feltétlenül forduljunk orvosunkhoz.

Hegek

Amennyiben a szülőcsatorna nem tágul megfelelően a szülés során, az orvos a baba fejének megjelenése előtt metszést ejt a végbél és a hüvelynyílás között. A gátmetszés hege néhány esetben dudorosan gyógyul, esetleg viszket.

Tanácsok a megelőzés érdekében

Azok a nők, akik aggódnak a gátszakadás miatt, a terhesség utolsó heteiben végzett gátmasszázsal tudják csökkenteni a gátmetszés szükségességének esélyét.

A ciklusra gyakorolt hatások

Szülés után egyes nők fájdalmasabb, hosszabb menstruációról számolnak be, míg mások ciklusa könnyebben elviselhetőbb lesz. A nem szoptató, illetve a szoptatást tápszerrel kiegészítő anyák első menzesze általában 5–6 héttel a szülés után jelentkezik. Esetükben korábban történik a szülés utáni első peteérés is, ugyanakkor ez szoptató nőknél akár a gyermek féléves koráig is kitolódhat.

Vizeletinkontinencia

A szülés utáni napokban néhány nő fájdalmat és égő érzést tapasztalhat vizeletürítés közben. Akaratlan vizeletvesztés gyakran jelentkezik terhesség ideje alatt és szülés után. Az Urológiai Gondozási Alapítvány szerint a gyermekek számának növekedésével, függetlenül attól, hogy a szülések császármetszéssel vagy természetes úton történtek, nő az inkontinencia esélye. Ezenfelül, azoknál a nőknél, akik a terhességük során vizeletvisszatartási nehézséggel küzdöttek, a probléma nagyobb eséllyel gyermekük születése után is visszatér.

Tanácsok

A medencefenék izomzatának erősítésével csaknem teljes gyógyulás érhető el. Megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztással, meleg ülőfürdővel, Kegel-gyakorlatokkal segíthetünk a kellemetlen tüneteken.

A hosszú távú inkontinencia mindenképpen orvosi segítséget igényel.

Orgazmus elmaradása, változása

Szülés után nehézséget okozhat az orgazmus elérése a nők számára, mely fáradtsággal, a vágy csökkenésével, a megváltozott testképpel, szülés utáni depresszióval, illetve akár aktus közbeni fájdalommal is magyarázható. Orvosi konzultáció segíthet kideríteni, hogy van-e esetleg bármilyen alapbetegség a szexuális zavar háttérében.

Színváltozások

A terhesség során zajló hormonális változások a fokozott véráramlás miatt a szeméremajkak sötétedését okozhatják. Ezek a változások egyéntől függően ideiglenesek vagy maradandók lehetnek.

Felépülés

A szülés utáni (gyermekágyi) időszak a gyermek megszületése után körülbelül 6-8 hétig tart. Befejeztével az anya teste megközelítőleg visszatér a terhesség előtti állapotba. Nincs egyetértés az egészségügyi szakemberek körében a felépülési időszak hosszával kapcsolatban. Egyes tanulmányok szerint ezt az időszakot három fázisra lehet osztani, melyek közül az utolsó (a „késleltetett szülés utáni időszak”) akár a gyermek féléves koráig is elhúzódhat.

A felépülési időszak alatti rendszeres ellenőrző vizsgálatok segítenek felmérni az anyák fizikai, lelki és érzelmi állapotát. Összetett szénhidrátban, fehérjében és rostban gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozással, bőséges folyadékfogyasztással és testmozgással (például könnyű sétával) sokat tehetünk a fáradtság és a székrekedés leküzdéséért. A pihenés (különösen az első 2–3 hétben) szintén fontos része az újdonsült anyák felépülésének.

Tünetek, amelyek jelentkezésekor feltétlenül forduljunk orvoshoz

Az általános rossz közérzet normális, azonban a súlyosabb tünetek, mint az erős fájdalom vagy vérzés, orvosi beavatkozást igényelnek.

Amennyiben

erős vérzést tapasztal (amely 1–2 órán belül két betétet is átitat)

nagyobb vérrögök távoznak

a hüvelyváladék bűzös, erős szagú

belázasodik

szédül vagy elájul

homályosan lát

súlyos, szűnni nem akaró fejfájása van

hány

fokozatosan súlyosbodó vagy új helyen jelentkező hasi fájdalmat észlel

lábfájdalom vagy -dagadás jelentkezik,

ne késlekedjen orvoshoz fordulni! Szintén kérjen segítséget, amennyiben a szülés utáni depresszió jeleit tapasztalja önmagán!

Tovább Szülés utáni felépülés

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: What vaginal changes can a person expect after giving birth? (Medical News Today)