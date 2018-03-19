Az ITP kialakulása és tünetei

szerző: Dr. Antalffy Katalin Anita - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

Az idiopathias thrombocytopenias purpura, más néven immuntrombocitopénia (ITP) ismeretlen eredetű, alacsony vérlemezkeszámmal járó kórkép, melynek egyik jellegzetessége a bőr alatti bevérzések.

Az ITP háttere

Ismert akut, hirtelen kialakuló és krónikus elhúzódó formája. A csontvelőben kialakuló sejtek közül egyedül a vérlemezkék érintettek, melyek megfelelő számban – sőt nagyobb számban, az igényt kielégítve – termelődnek, de hamarabb pusztulnak el, hozzájuk kötődő antitestek miatt, mint azt az élettartamuk indokolná. A gyakran kimutatható kóros autoantitestek kötődése indítja be a pusztulást. Ezek az antitestek hozzákötődnek a vérlemezkékhez, ezáltal okozva azt, hogy a lépben található falósejtek – amelyek eredetileg a testidegen anyagok kiszűrésére szolgálnak –bekebelezzék a vérlemezkéket.

Mi okozhatja?

A kiváltó ok nem feltétlenül ismert, de erősítheti az autoantitestek kötődését fertőzés, terhesség, esetleg más krónikus betegség is.

Az ITP tünetei

Az ITP-ben szenvedő betegek tünetei a következők: zúzódási nyomok kis sérülések esetén is, pontszerű vérzések a bőrön, orrvérzés, erős menstruáció, szájüregi nyálkahártyavérzések is előfordulhatnak, ha a vérlemezkeszám 20.000/µl alá süllyed.

A normál érték egyébként 150.000-400.000/µl.

ITP-ben leggyakrabban a vérlemezkeszám mérsékelten csökken és nincs feltétlen tünet. A monitorozás fontos, hirtelen eső vérlemezkeszám vagy társuló állapotok, pl. terhesség, műtét esetén lehet soron kívüli teendő.

Agyhártyát érintő vérzések, koponyán belüli vérzések, nagyon súlyos szövődményei ennek a betegségnek, szerencsére ezek előfordulásának valószínűsége nagyon alacsony, ha a vérlemezkeszám 20.000/µl felett van.

Az ITP diagnózisa

Az ITP diagnózisa másodlagos, kizárásos alapon történik. Először is biztosnak kell lenni abban, hogy nincs más eltérés a vérben, és nincsenek más tünetek, mint a vérzéses tünetek. Ennek egyik módja a vér laboratóriumi és mikroszkópos vizsgálata.

Másodszor ki kell zárni, hogy nem egyéb betegség áll-e ezek hátterében. Ilyen betegségek például a leukémia, a HIV-fertőzés, hepatitis C-fertőzés. Bizonyos betegségek csak csontvelőből származó minta mikroszkópos vizsgálata során zárhatóak ki.

Az antitestek laboratóriumi vizsgálata is szóba jön a diagnózis felállításakor, de ez a teszt csak mintegy 80 százalékban specifikus, ezért sok orvos nem bízik benne.

Dr. Antalffy Katalin AnitaDr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Antalffy Katalin Anita
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

