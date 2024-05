Miért nem érdemes egészségügyi betétet használni az inkontinencia kezelésére?

Az inkontinenciával járó panaszok enyhítését sokan hajlamosak házi módszerekkel, maguk kézbe venni, pedig nem ez a jó megoldás. Az egyik leggyakoribb hiba inkontinens betegek részéről a nem megfelelő betéthasználat.

A vizelet inkontinencia sokkal gyakoribb probléma, mint azt sokan gondolják. Sajnos az érintettek többsége szégyelli állapotát, ezért az érintett nők közül sokan gondolják úgy, hogy kevésbé kínos, ha egy drogériában egy hétköznapi, magas nedvszívó képességű egészségügyi betétet vásárolnak meg, mint hogy olyan termék kerüljön a kosárba, amely kifejezetten vizelettartási problémára nyújt megoldást. Sajnos a helytelen termékválasztás tovább ronthat a helyzeten.

Noha az egészségügyi betétek és a nedvszívó inkontinencia termékek hasonló elven működnek, a nedvszívó képességükben, illetve a felhasználási céljukat tekintve jelentős különbségek vannak köztük. A hagyományos egészségügyi betéteket a menstruációs vérzés felfogására tervezték, így kinézetben ugyan igen hasonlóak az inkontinencia termékekhez, mégsem tudják ugyanazt nyújtani használóiknak.

Az egészségügyi és az inkontinencia betétek köztü különbségek

Súlyos vizeletinkontinencia esetén pelenkák vagy pelenkanadrágok viselése szükséges, illetve közepesen súlyos esetekben is sokszor ezek használata ajánlott az igen nagy nedvszívó kapacitásuk miatt. Ha azonban valakinek csak enyhe vizeletcsepegése van, felmerülhet a kérdés, hogy erre az esetre vajon megfelelnek-e az egészségügyi betétek, illetve ezek miben különböznek a vékonyabb, fehérneműbe rögzíthető és a vastagabb, betétrögzítő nadrággal viselendő inkontinencia betétektől.

Nedvszívó képesség - Az inkontinencia betétek nagy mennyiségű folyadékot is képesek gyorsan megkötni, a felszívott vizelet az inkontinencia betétekből nem szivárog vissza. Az egészségügyi betétek általában vékonyabbak, mint az inkontinencia termékek, így sem a szivárgást, sem pedig az állandó nedvességérzetet nem tudják oly módon kontrollálni, mint a vizelettartási problémákra ajánlott betétek. Az egészségügyi betétek kifejezetten a menstruációs vérzés idejére ajánlottak, a menstruációs vér pedig teljesen más, a vizeletnél sűrűbb állagú folyadék, így az egészségügyi betétek nem képesek mindkettőt egyformán felvenni még azonos mennyiségű nedvesség esetén sem. Mindez eltérő szárazságérzetet biztosít használat során.

Szagok elleni védelem - Az inkontinencia betétek sajátossága, hogy szagmegkötő rendszerüknek köszönhetően képesek a vizeletszivárgással járó kellemetlen szagokat semlegesíteni. A nedvszívó mag az erős folyadékfelszívó képességen túl olyan speciális anyagból készül, amely a vizeletben levő szaganyagokat, így az ammóniát semlegesíti, a szagokat magába zárja. Ezzel sem tudják felvenni a versenyt a normál egészségügyi betétek.

Bőrvédelem - Az inkontinencia betétek és nadrágpelenkák más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az egészségügyi betétek, így megfelelő használat mellett a bőr felázásától, az irritációtól sem kell tartani. Bőrbarát tulajdonságuk egyrészt a nagyobb nedvszívó kapacitásnak köszönhető, magjuk sokkal több folyadék elnyelésére képes, így akár több órán át is viselhetők a következő cseréig. Másrészt ezeknek a termékeknek az alakja a vizelettel való érintkezés következtében sem változik meg, anatómiailag formáltak, legtöbbször rögzíthetőek, így viselésük során végig idomulnak a testhez.

A célnak megfelelő betét

Arra a kérdésre tehát, hogy az egészségügyi betétek megfelelnek-e inkontinencia esetén, a válasz egyértelműen nem. Az egészségügyi betétek kifejezetten a menstruációs vér felfogására lettek kifejlesztve és arra alkalmasak. Ezzel szemben az inkontinencia betétek speciálisan a vizelet felszívásában nyújtanak megbízható segítséget.

A helytelen termékválasztás azt eredményezheti, hogy az inkontinencia tüneteivel küzdő érintettek számára még megterhelőbbé válik az állapotuk. Mindez fizikai panaszokat (pl. bőrirritáció) okozhat, és lelkileg is nagy terhet ró (pl. kellemetlen szagok) a betegekre. A nem megfelelő betét az inkontinens betegek aktív életmódját is ellehetetleníti az illeszkedési problémák miatt, így az életminőséget is negatívan befolyásolja.

Ha továbbra is feszélyezetten érzi magát azzal kapcsolatban, hogy megvásárolja az állapotának megfelelő nedvszívó terméket, fontolja meg az online vásárlást, amely diszkrét, mégis célravezető.

Az inkontinencia elleni nedvszívó termékek használata sok esetben átmenetileg, időszakosan is ajánlott, amíg az állapotnak megfelelő kezelési mód (gyógytorna, gyógyszeres kezelés vagy műtét) meg nem hozza az eredményt. A betétek közül választani egyrészt a szivárgás erőssége, vagyis a befogadandó vizelet várható mennyisége, másrészt a testméret alapján lehet. A nemek anatómiai felépítésének különbsége miatt kidolgoztak férfiak és nők számára alkalmas szabású betétet is. Nem mindegy az sem, milyen körülmények között használja az illető: otthon napközben, órákat házon kívül töltve, vagy éjszakára.

Alkalmankénti csepegésszerű vizeletvesztés esetére megfelelő a kisebb méretű, fehérneműbe rögzíthető inkontinenciabetét viselése is. Ezek a normál egészségügyi betéteknél diszkrétebbek, ám azoknál az inkontinenciával járó panaszok ellen jóval kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Molnár Judit, újságíró-szerkesztő; nafc.org alapján

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos