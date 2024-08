Az átmeneti inkontinenciát okozó állapotok

A vizelet inkontinencia nem minden esetben tartós állapot, hanem sok esetben egy akut betegség vagy egy megváltoztatható külső körülmény eredménye. Amennyiben nincs más szervi elváltozás a vizeletszivárgás hátterében, a panaszok időlegesek és könnyen megszüntethetőek.

Az inkontinencia lehet átmeneti vagy tartós, krónikus állapot. Bár a vizelettartási problémák által okozott tünetek, ezek egyes testi és lelki megterhelő hatásai döntően azonosak, átmeneti inkontinencia esetén mások a háttérben álló okok, a kezelési módszerek és az állapottal járó kilátások is.

Az átmeneti inkontinencia okai

Az átmeneti inkontinencia gyakori kiváltó okai a következők lehetnek:

Húgyúti fertőzések - Az alsó és felső húgyúti fertőzések (húgycső, húgyvezetékek, hólyag és vesék) gyulladással járnak, ami sürgetőbb vizelési ingerként jelentkezik. A betegség kezelése után a gyakori vizelési inger általában megszűnik.

- Az alsó és felső húgyúti fertőzések (húgycső, húgyvezetékek, hólyag és vesék) gyulladással járnak, ami sürgetőbb vizelési ingerként jelentkezik. A betegség kezelése után a gyakori vizelési inger általában megszűnik. Székrekedés - A krónikus székrekedés (kemény és száraz széklet) húgyhólyagszabályozási problémákat okozhat, mivel a végbelek és a húgyhólyag záróizmainak idegi szabályozása szoros kapcsolatban áll.

- A krónikus székrekedés (kemény és száraz széklet) húgyhólyagszabályozási problémákat okozhat, mivel a végbelek és a húgyhólyag záróizmainak idegi szabályozása szoros kapcsolatban áll. Gyógyszerek - Az inkontinencia bizonyos gyógyszerek mellékhatása is lehet, ám a vizelettartási nehézségek megszűnnek a gyógyszer szedését követően. Kézenfekvő a vízhajtók (diuretikumok) szerepe, de ide sorolhatóak bizonyos antidepresszánsok, altatók, izomlazítók is, melyek megnehezítik a vizelettartás kontrollálását.

- Az inkontinencia bizonyos gyógyszerek mellékhatása is lehet, ám a vizelettartási nehézségek megszűnnek a gyógyszer szedését követően. Kézenfekvő a vízhajtók (diuretikumok) szerepe, de ide sorolhatóak bizonyos antidepresszánsok, altatók, izomlazítók is, melyek megnehezítik a vizelettartás kontrollálását. Terhesség - Terhesség alatt a növekvő méh extra nyomást helyez a hólyagra, ez gyakoribb és sürgetőbb vizelési ingert eredményez. A legtöbb terhességi inkontinenciát megtapasztaló nőnél a szülés utáni hetekben elmúlik a panasz.

- Terhesség alatt a növekvő méh extra nyomást helyez a hólyagra, ez gyakoribb és sürgetőbb vizelési ingert eredményez. A legtöbb terhességi inkontinenciát megtapasztaló nőnél a szülés utáni hetekben elmúlik a panasz. Kávé- és alkoholfogyasztás - A kávé és az alkohol vízhajtóként működik, amely hatására gyakoribb a vizelési inger. Tartós elváltozást nem idéznek elő, ezért az italok fogyasztásának mérséklését követően rövid időn belül csökkennek a vizelettartási panaszok.

- A kávé és az alkohol vízhajtóként működik, amely hatására gyakoribb a vizelési inger. Tartós elváltozást nem idéznek elő, ezért az italok fogyasztásának mérséklését követően rövid időn belül csökkennek a vizelettartási panaszok. Húgyhólyagot irritáló ételek és italok - Szénsavas italok, mesterséges édesítőszerek, csokoládé, erősen fűszerezett étlek, savas ételek (pl. citrusfélék), nagydózisú C-vitamin.

Átmeneti inkontinencia esetén az okok függvényében a probléma sokszor rövid időn belül rendezhető, de a kellemetlenségek és egyéb egészségügyi problémák elkerülse érdekében ajánlott lehet átmeneti jelleggel is inkontinencia nedvszívó betétek alkalmazása.

Az átmeneti inkontinencia jellemzői

Amennyiben az inkontinencia csak átmeneti állapot, a vizelettartási problémák gyakran hirtelen jelentkeznek, például egy megbetegedéssel összefüggésben, egy új gyógyszer vagy egy ital elfogyasztását követően. A krónikus állapot ezzel szemben többnyire lassabban alakul ki, a tünetek fokozatosan erősödnek az idő múlásával.

Átmeneti állapot esetén az inkontinencia sokszor időszakosan jelentkeznek egy adott körülményhez kapcsolódóan, azaz rövid ideig tartanak, majd a kiváltó ok elmúlását követően maguktól megszűnnek. Tartós inkontinencia esetén a panaszok egyenletesebben, folyamatosan fennállnak, a körülmények kisebb mértékben befolyásolják.

A szivárgás jellemzően kisebb mennyiségű, ritkán jár nagy mennyiségű vizelet akaratlan távozásával vagy folyamatos vizeletszivárgással.

Sajnos tartós problémára utal inkább és kisebb valószínűséggel kell gondolnunk átmeneti okokra, ha az inkontinens beteg idős ember, más kismedencei- vagy prosztataproblémái is ismertek, továbbá olyan krónikus betegségekkel él, melyek érintik az idegrendszert vagy az izomzatot. Ide tartozik a diabétesz, a Parkinson-kór, sclerosis multiplex és más ideggyógyászati kórképek.

Előfordulhat, hogy az inkontinenciához hozzájáruló átmeneti és tartós okok egyszerre fennállnak. Minden inkontinens betegnek ajánlott elkerülnie az inkontinenciát fokozó átmeneti tényezőket is, ezen okok megszűnésével a panaszok - ha nem is szűnnek meg - javulhatnak.

Terhesség és inkontinencia: átmeneti vagy tartós probléma?

A várandósság ideje alatt a nők nagy részénél alakul ki átmeneti inkontinencia. A húgyhólyagot nyomja a növekvő magzat, ezért a vizelési inger gyakrabban jelentkezik és nehezebben kontrollálható. Ez a terhesség vége felé a legerőteljesebb, amikor a baba a legnagyobb. A hormonális változások az izomzat lazábbá válását eredményezi, ami hozzájárul a vizelet szabályozásának nehézségéhez. A szülés után rövid időn belül a nők többségénél ezek a panaszok megszűnnek.

Szülést követően a nők kb. negyedénél az inkontinencia egy év elmúltával is fennáll. A terhesség alatt ugyanis a medencefenék izomzata megnyúlhat és meggyengülhet, ahogy a méh kitágul. Ezek az izmok a medence összes szervének tartószerkezetei, hatással vannak a húgyhólyag helyzetére és működésére is. Növeli a tartós inkontinencia esélyét a hüvelyi szülés is, sok esetben nem a várandósság alatt, hanem a szülés során nyúlnak meg a medencefenék izmai. Ilyen esetekben a terhességi inkontinencia tartós, ám kezelhető állapottá válhat.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító; MedHeadlines, Cleveland Clinic

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika