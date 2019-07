14 tény a férfi inkontinenciáról

Tévhit, hogy az inkontinencia csak a nőket érinti - becslések szerint a betegségben szenvedők egynegyede az erősebbik nemhez tartozik. Lássunk néhány tényt, amely a férfiak inkontinenciájára jellemző.

A férfi inkontinencia oka lehet prosztata-megnagyobbodás vagy prosztata műtét utáni szövődmény, de ezen kívül még számos más ok is szerepet játszhat a kialakulásában. Ennek ellenére a férfiak gyakran nem ismerik ezeket a tényeket, így fizikailag, érzelmileg és szociálisan is megviselheti őket a diagnózis.

Mit kell tudni a férfi inkontinenciáról?

1. Több mint vizelést követő csepegés

A legtöbb egészséges férfi is tapasztal vizeletürítést követően enyhe mértékű (1-2 csepp) vizeletszivárgást, ám a gyakori vagy ennél nagyobb mértékű, akaratlan vizeletürülés már kórosnak számít. Amennyiben az kellemetlenül érinti Önt, nyomot hagy a ruháján vagy bőrirritációt okoz, az inkontinencia egyik formájáról beszélhetünk, ami akár komolyabb probléma tünete is lehet.

2. Nem ritka

A kutatások* alapján 40 év felett 4-ből 1 férfi tapasztalja a vizelettartási probléma valamely formáját. Stressz inkontinencia esetén leginkább a köhögés, tüsszögés, nevetés vagy egy nehéz tárgy emelése váltja ki a vizeletcsepegést. A stressz inkontinencia oka lehet továbbá valamilyen neurológiai rendellenesség, gerincsérülés vagy cukorbetegség.

3. A túlsúly növeli a kockázatot

Az életkorral a húgyhólyag működését szabályozó izmok meggyengülnek, a súlygyarapodás pedig extra nyomást gyakorol a húgyhólyagra. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az elhízás következtében kialakuló hólyagprobléma nagyobb mértékben érinti a nőket, mint a férfiakat. A dohányzás, az alkoholfogyasztás, valamint a cukorbetegség szintén fokozzák a férfi inkontinencia kialakulásának kockázatát.

4. Gyakran a prosztata problémája okozza

Az életkor előrehaladtával a legtöbb férfinél prosztata-megnagyobbodás alakul ki. Ez a húgycső szűkületét okozhatja, és túlfolyásos inkontinenciához vezethet, ami kis mennyiségű vizeletszivárgást vagy vizelési nehézséget jelent. A rákkezelés céljából történő prosztataeltávolítás szintén károsíthatja vagy gyengítheti a medencefenék húgyhólyag körüli izmait és idegeit, ami körülbelül a férfiak felénél jelentős vizeletszivárgással jár közvetlenül a műtét után. Minden ötödik esetben még egy évvel a műtét után is fennállnak a problémák.

5. A Parkinson-kór és a stroke is szerepet játszhat benne

Egyes férfiaknál az inkontinenciát a cukorbetegség, stroke, Parkinson-kór vagy szklerózis multiplex következtében fellépő idegi károsodás okozza. Ezen túl a férfiaknál nagyobb a valószínűsége az autó- vagy motorkerékpár baleseteknek, munkahelyi sérüléseknek vagy a küzdősportokban való sérülésnek, ami növeli a gerincvelő sérülését, ami inkontinenciát okozhat.

6. A férfiak számára kifejlesztett termékek segíthetnek

Szerencsére a felnőttek számára készült nedvszívó termékek gyártói felismerték, hogy a férfiak anatómiája különbözik a nőkétől, így ma már specifikus termékek is hozzáférhetők a piacon. Ezek között a férfiak találhatnak nedvszívó vagy eldobható alsónadrágot, illetve speciálisan kialakított betéteket.

7. Létezik műtéti megoldás

A súlyos stressz inkontinenciában szenvedő férfiak számára ajánlott a műtét megfontolása, ha más terápiák nem hoznak enyhülést. Ennek során az orvos egy mesterséges gumi záróizmot, úgynevezett mandzsettát ültet be a húgycső köré, melyet egy beültetett pumpa segítségével lehet feltölteni és leereszteni a vizelet áramlásának szabályozására.

Egy másik eljárás az általában laparoszkópos módszerrel végzett, úgynevezett heveder technika, mely során egy szintetikus hálóanyagot helyeznek a hólyag alá annak felfüggesztésére, majd a végbél rostos szöveteihez rögzítik azt. Ez a heveder nem csak támogatja a húgycsövet, de segíti is azt a normális helyzetbe visszakerülni, így a vizeletcsepegés kockázata is csökken.

A sürgősségi inkontinencia kezelése ideg-stimulációval történhet, ahol egy bőr alá ültetett pacemaker-szerű elektromos stimulátor jeleket küld a sacralis idegnek, hogy megfelelően szabályozzák a húgyhólyag aktivitását. Túlfolyásos inkontinencia és prosztata megnagyobbodás esetén az orvos prosztata műtétet javasolhat.

8. Léteznek gyógyszerek a kezelésére

A férfi inkontinencia gyógyszerei gyakran a mögöttes okot célozzák meg. Például a gyógyszert használhatják a megnagyobbodott prosztata zsugorítására vagy a neurológiai rendellenességek tüneteinek csökkentésére.

Amennyiben sürgősségi inkontinenciában szenved, ami hiperaktív hólyag szindrómaként is ismert, az orvosa valószínűleg antikolinerg vagy görcsoldó gyógyszereket ír fel, hogy megnyugtassa a húgyhólyag izmait. Az antidepresszánsok bizonyos típusai is hatékonyak lehetnek a vizelési- és hólyagproblémákra.

9. Számít a folyadékbevitel

A folyadékbevitel figyelése segíthet az inkontinencia tüneteinek javításában, még gyógyszer vagy műtét nélkül is. Az alkohol, koffein és a szénsavas üdítők bevitelének korlátozása nagyon sokat segíthet a tünetek enyhítésében.

10. Egyes gyógyszerek tovább rontanak a helyzeten

Az olyan készítmények, mint például a diuretikumok, antihisztaminok és egyes antidepresszánsok vizeletcsepegést okozhatnak, ezért beszélje meg orvosával, milyen gyógyszereket szed, és mekkora esélye mutatkozik a szövődmények megjelenésére.

11. A bőrproblémákat nem szabad figyelmen kívül hagyni!

A krónikus vizeletszivárgás vagy a hólyagürítést követő utólagos csepegés bőrirritációt, kiütéseket, bőrgombát okozhat, amire a férfiak gyakran nem fordítanak elegendő figyelmet. A hidratáló és barrier krémek megelőzik, hogy a bőr túlságosan száraz vagy gyulladt legyen. A nedvszívó termékeket (betétek, pelenkát) használó férfiaknak ajánlott azok rendszeres cseréje a fertőzések megelőzése érdekében.

12. Férfiak is végezhetnek Kegel-gyakorlatot

A medencefenék izmait erősítő Kegel-gyakorlatok, melyek során a vizelet elállításáért felelős izmokat edzi, nem csak a nők számára ajánlottak. Egy 2010-es olasz tanulmány szerint azoknál a férfiaknál, akik a prosztataeltávolító műtét előtt egy hónapig rendszeresen végeztek Kegel-gyakorlatokat, sokkal kisebb arányú volt a műtét utáni inkontinencia.

A szakemberek szerint 10 lassú és 10 gyors izomösszehúzást ajánlott végezni naponta 2-3 alkalommal, a cél pedig a napi 80 gyakorlat legyen! Fontos a fokozatosság, hiszen a túlzásba vitt „edzés” akár károsíthatja is az érintett izmokat!

13. A férfiak nehezebben élik meg

A férfiak egyedülálló fizikai és érzelmi kihívásokkal szembesülnek az inkontinencia miatt. Először is, a nők hozzá vannak szokva, hogy a hónap pár napján betétet viseljenek, míg a férfiak nem úgy vannak szocializálva, hogy bármit is viseljenek odalent. Már maga a gondolat is zavaró számukra.

Emellett nehéz elkerülni azokat a helyzeteket is, ahol a vizeletcsepegés gyakori. Például a férfiaknál gyakoribb az olyan foglalkozás, ahol nehéz dolgokat kell emelgetni, valamint a barátok is elvárják, hogy olyan sporttevékenységekben vegyenek részt, ami nyomást gyakorolhat a hólyagra.

14. Léteznek kifejezetten férfiakat segítő online oldalak

A nők 33%-ával ellentétben a férfiaknak csak 18%-a beszél orvosával a hólyagproblémával kapcsolatos tüneteiről. Emellett az online források is főleg nőknek szólnak a témában, noha ma már léteznek kifejezetten férfiak számára összeállított honlapok is.

A prosztata műtéten átesett férfiak számára sokat segíthet egy prosztatarák támogató csoporthoz való csatlakozás, ami jelentős előrelépést jelenthet az érzelmi és fizikai problémák feldolgozás és a kezelés folyamatában.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; www.health.com

