Inkontinencia férfiaknál - Mi történik, ha orvoshoz fordulunk panaszunkkal?

Az inkontinencia nem szégyen! Megfelelő orvosi terápiával nagyon sok típusa kezelhető, a panaszok enyhíthetők, ezáltal és a kifejezetten a férfiak számára készült speciális inkontinencia termékek használatával jelentősen javulhat az életminőség. Mindenképpen ajánlott tehát panaszával orvoshoz fordulni!

Mi történik, ha orvoshoz fordulunk? A kivizsgálás menete

A férfi inkontinenciának is számos oka lehet. A beteg panaszával először általában a háziorvost keresi fel. A beteggel való beszélgetésnek fel kell tárnia az étkezési szokásait, gyógyszerszedést, alkohol-, illetve koffeintartalmú italok fogyasztását is, valamint előző betegségeket, állapotokat is meg kell tudnia az orvosnak.

A kivizsgálás első lépéseként fontos a vizelési napló vezetése, ezt követi a vizeletvizsgálat, a kismedencei ultrahangvizsgálat is. Idősebb férfiak esetén mindenképpen javasolt urológiai vizsgálat.

A megnagyobbodott prosztata vagy a prosztatadaganat gyakran okoz vizelési nehézséget, illetve vizelettartási zavart is. Amennyiben a beteg stroke-on esett át, esetleg ismert idegrendszeri betegsége van, az is okozhat vizelettartási rendellenességet. Prosztataműtétet követően gyakran jelentkezik vizelettartási zavar, ez az esetek egy részében csak átmeneti.

Kezelési lehetőségek

Elsőként, amennyiben lehetséges, az inkontinenciát kiváltó okot kell kezelni. Ha gyógyszer okozza, akkor a kezelés módosítása vagy a gyógyszer elhagyása is csökkentheti vagy megszüntetheti a panaszt. Amennyiben a vizelettartási képesség csökkenése tartós állapot, akkor a következő kezelési lehetőségek jönnek szóba:

a medencefenék izmainak erősítése úgynevezett Kegel-gyakorlatokkal,

a medencefenék elektrostimulációja,

az inkontinencia bizonyos típusainál gyógyszeres kezelés,

gyógyászati segédeszközök (betétek, pelenkák, pelenkanadrágok) használata az inkontinencia mértékétől és a beteg mobilitásától függően megválasztva, illetve

műtét

Hogyan válassza ki az Ön számára megfelelő inkontinencia terméket?

Fontos, hogy minden célra a megfelelő terméket válassza az inkontinencia súlyosságához, az Ön neméhez és életmódjához igazodva.

Amennyiben Önnek enyhe vagy középsúlyos vizelet inkontinenciája van, akkor a kifejezetten férfiak számára tervezett, anatómiailag formált inkontinencia termékek, férfibetétek viselése javasolt. Ezek a speciális termékek stabilan és észrevétlenül rögzíthetők az alsóneműben.

Ha fentjáró betegként középsúlyos, illetve súlyosabb vizeletinkontinenciában szenved, akkor a fehérneműként használható férfi pelenkanadrág viselése ideális választás lehet, amely nagyobb mennyiségű vizelet hatékony felszívására is képes.

Székletinkontinencia esetén fentjáró betegek számára a fehérneműként használható pelenkák, fekvő betegeknek a hagyományos nadrágpelenkák nyújtanak megbízható védelmet.

Valamennyi termékkel szemben elvárás, hogy biztonsággal felszívja és megkösse a folyadékot, elzárja a szagokat, bőrbarát, diszkrét és kényelmes legyen.

Ha nem tudja eldönteni, hogy melyik termék lenne a megfelelő az Ön vagy hozzátartozója számára, lehetőség van ingyenes termékminták igénylésére is. Ha ezeket kipróbálja, könnyebben fog tudni választani. A különböző terméktípusokról részletesen olvashat itt.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter