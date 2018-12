Tippek az emésztés gyorsítására

Puffad? Gyomorégése vagy székrekedése van? Cikkünkből megtudhatja, hogyan enyhíthet tünetein.

Rostok

A rostok segítenek a székrekedés megakadályozásában, gyorsítják az emésztést. Töltse fel étrendjét olyan zöldségekkel és gyümölcsökkel, mint a cseresznye, szőlő, paprika, bab vagy dió, valamint teljes kiőrlésű gabonákkal. A szervezetnek napi 20-35 gramm rostra van szüksége, mely nemcsak az emésztést segíti, hanem segít megelőzni a súlygyarapodást, szívbetegségek és aranyér kialakulását, valamint a vércukorszint ingadozását.

Gyomorégés ellen rágózzon!

A rágógumi segít enyhíteni a savas reflux tüneteit, mivel nyáltermeléssel jár, ami közömbösíti a gyomorsavat. Vigyázzon, mert a borsmenta irritálhatja a gyomorégésben szenvedők gyomrát, ezért válasszon más ízesítésűt!

Fogyással enyhítheti a gázképződést és a gyomorégés tüneteit

Már pár kilogramm súlyvesztéssel is jelentősen javíthat, a kellemetlen gyomor- és bélrendszeri tünetein. Különösen a hasi tájékon elhízottaknál igaz, hogy fogyással csökkenthetik a gyomorégést, gázképződést és böfögést.

Mielőtt bárminemű fogyókúrába fogna, kérdezze meg orvosát, milyen diétát javasol.

Kisebb étkezésekkel csökkentheti a gyomorégés és puffadás tüneteit

Az emésztési zavarok, gyomorégés, puffadás és egyéb emésztéssel kapcsolatos kellemetlen tünetek jelentősen javulnak, amennyiben áttér a gyakoribb, ám kisebb mennyiségű étkezésre. Emellett fontos, hogy lassan egyen! Ezzel elkerülheti az emésztőrendszer túlterhelését, valamint kisebb az esélye, hogy „túlegye” magát.

Igyon eleget a székrekedés elkerülése érdekében!

A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás, segíti a szervezetet megszabadulni a káros anyagoktól, és segít a székrekedés megelőzésében is. Folyadékot nemcsak víz és zöldség- vagy gyümölcslevek segítségével vihet be a szervezetébe, hanem megfelelő élelmiszerekkel (pl. leves, gyümölcsök, zöldség, stb.) is. Vigyázzon, mert a kávé és az alkohol dehidratál, azaz vizet von el a szervezettől! Általában azt javasolják, hogy napi nyolc pohár folyadékot igyunk meg, ám mivel a folyadékigény egyénenként változhat, kérje ki orvosa véleményét arról, hogy Önnek mennyi folyadékra van szüksége.

Puffadás ellen mozogjon!

Szakértők szerint a rendszeres testmozgás segít a legtöbb olyan emésztési problémán, mint a puffadás vagy a székrekedés. Emellett csökkenti a stresszt is, mely szintén sok emésztési probléma okozója.

Próbálja ki a probiotikumokat!

A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, melyeket gyakran adnak joghurtokhoz, gyümölcslevekhez. Kutatások szerint hatásosak hasmenés, irritábilis bél szindróma (IBS) és gyulladásos bélbetegségek (IBD) ellen. Arról azonban, hogy mennyi probiotikumra van szüksége a szervezetnek, megoszlanak a vélemények, ezért kérje ki szakember véleményét!

Stressz, fekély, székrekedés

Volt már hasmenése az idegeskedés miatt? Ez azért fordulhatott elő, mert az agy és az emésztőrendszer kapcsolódik. A stressz súlyosbítja az olyan emésztési problémákat, mint az irritábilis bél szindróma és fekélyek. Segítse emésztőrendszerét a különféle stressz-kezelési technikák elsajátításával! Mozogjon rendszeresen, aludjon eleget, meditáljon vagy jógázzon!

Étkezzen egészségesen!

Tartsa távol az étrendjétől az olyan élelmiszereket, melyek emésztési problémákat okozhatnak. Egyesek nem bírják a szénsavas üdítőitalokat, babot, zsíros ételeket és sajtokat, míg mások számára a savas élelmiszerek (pl. citrusfélék, kávé, tea, paradicsom) okoznak gondot. Vezessen étkezési naplót, hogy megtudja, Önnél mely ételek váltják ki a panaszokat!

Szokjon le a dohányzásról, hogy csökkentse a gyomorégést!

A dohányzás nemcsak a tüdőre káros, de az emésztőrendszerben is megbosszulja magát. Gyengíti a nyelőcső végén található záróizmot, mely savas refluxhoz, gyomorégéshez vezet. Emellett a dohányosoknál jóval nagyobb a peptikus fekélyek, és a Crohn betegség kialakulásának kockázata.

Fogyasszon kevesebb alkoholt a gyomorproblémák elkerülése érdekében!

Az alkohol zavarja a savtermelést, a tápanyagok felszívódását és a gyomor izmait. Ezért kétszer is gondolja meg, hogy fogyaszt-e alkoholt, különösen, ha emésztési problémákkal küzd! A túl sok alkohol gyomorégést, hasmenést, májproblémákat és nyelőcsőrákot is okozhat.

Böfögés és gázosodás ellen nyeljen kevesebb levegőt!

Amennyiben túl sok levegőt nyel étkezés során, az szájon vagy a végbélen át fog távozni. Ezért szánjon elegendő időt az étkezésre, egyen lassan, és ügyeljen arra, hogy ne nyeljen túl nagy kortyokat vagy falatokat. Minden falatot alaposan rágjon meg, kerülje a rágógumit, kemény cukorkát.

Puffadás ellen csökkentse a sófogyasztást!

Az ajánlottnál kismértékben is nagyobb sófogyasztás is puffadást okozhat. Fontos odafigyelni az előre feldolgozott, és a félkész termékek révén bevitt sómennyiségre is. Lehetőleg kerülje ezek fogyasztását!

Hasmenés ellen figyeljen a konyha higéniájára!

A hányás és hasmenés élelmiszer eredetű megbetegedést is jelezhet. Megelőzéséhez különösen nyáron figyeljen arra, hogy alaposan felfőzze, illetve megfelelően hűtse az élelmiszereket. Használjon külön vágódeszkát a húsok, a halfélék, illetve a zöldség- és gyümölcsfélék aprításához. Csak pasztörizált tejtermékeket fogyasszon!

Talán a tejtermékek okozzák a gondot

Egyesek nem tudják megemészteni a tejtermékekben található tejcukrot, a laktózt. Ezt a tejtermékek fogyasztása után jelentkező súlyos rosszullét, vagy túlzott gázképződés is jelzi. Ha ilyen jellegű problémája van, szüntesse meg a tej, sajt, jégkrém és egyéb tejtermékek fogyasztását! Próbálja ki helyettük a laktózérzékenyek által is fogyasztható szójatejes termékeket!

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Beszéljen orvosával, ha emésztési problémák zavarják a mindennapi életét!

Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha nyelési problémái vannak, véres vagy fekete hányadékot, illetve székletet tapasztal, ha erős hasi fájdalmai vannak, vagy hirtelen sokat fogyott. Ezek mind komoly emésztőszervi betegségek (epekő, IBS, Crohn-betegség, fekély, stb.) tünetei lehetnek!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos