MRI-vezérelt fókuszált ultrahang (MRgFUS) kezelés - Újra biztos kézzel

szerző: Dr. Kökény Szabolcs
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A kézremegés, a Parkinson-kór vagy más neurológiai betegségek sok ember mindennapjait nehezítik meg. Előfordul, hogy a gyógyszerek már nem hoznak megfelelő javulást, a hagyományos agyi műtéttől pedig sok beteg tart. A modern orvostudomány azonban ma már olyan lehetőséget is kínál, amelyhez nincs szükség sebészi metszésre. Ez az MRI-vezérelt fókuszált ultrahang (MRgFUS).

Hogyan működik az eljárás?

Az MRgFUS során nem történik vágás vagy koponyamegnyitás. A rendszer nagy energiájú ultrahanghullámokat bocsát ki, amelyet az agy egy pontosan meghatározott területére irányítanak. Az ultrahanghullámok a koponyán áthaladnak anélkül, hogy károsítanák azt, nagyon pontosan felmelegítve egy apró agyterületet, amivel a hő "kikapcsolja" (elpusztítja) az ott található idegsejteket.

A beavatkozást végig MRI segítségével követik, így az orvosok valós időben látják a kezelt területet, és rendkívül pontosan tudnak dolgozni. Ennek köszönhetően nincs szükség sebészi bemetszésre, beültetett eszközökre vagy ionizáló sugárzásra. A legújabb fejlesztések kibővítették a technológia klinikai alkalmazásait és megerősítették szerepét a neurológiában, utat nyitottak az onkológiába és a célzott gyógyszeradagolás irányába (Meng et al., 2021; Lipsman et al., 2022).

MRgFUS berendezés

Kinek segíthet az MRI-vezérelt fókuszált ultrahang?

A kezelés jelenleg elsősorban azoknak jelenthet megoldást, akik esszenciális tremorban avagy Parkinson-kórhoz társuló kézremegésben szenvednek és a gyógyszerek már nem biztosítanak megfelelő javulást. Nem minden beteg alkalmas erre az eljárásra, kifejezett vizsgálati protokoll alapján dönthető el a technológia alkalmazhatósága, neurológus és idegsebész szakorvosok által végzett diagnosztikai eljárásokat követően.

Mi az eddigi tapasztalat?

A nemzetközi kutatások szerint a megfelelően kiválasztott betegeknél a kezelés biztonságos, jelentősen és tartósan csökkentheti a kézremegést. Több éves utánkövetés alapján a javulás sok esetben hosszú távon is fennmarad, ami a mindennapi életminőség javulását eredményezheti (Elias et al., 2016; Halpern et al., 2019; Martinez-Fernandez et al., 2023).

Az ultrahangos eljárással elkerülhetőek a műtéttel járó kockázatok, úgymint az esetleges fertőzés, a vérzés és a stroke megnövekedett kockázata. A kórházi tartózkodás időtartama sokkal rövidebb.

Mi várható a jövőben?

A kutatók jelenleg azt is vizsgálják, hogyan lehet az MRgFUS-t más neurológiai betegségek kezelésében alkalmazni. Különösen ígéretes terület az úgynevezett vér-agy gát átmeneti megnyitása. Ez azért fontos, mert így a jövőben olyan gyógyszerek, antitestek vagy génterápiák is eljuthatnak az agyba, amelyek korábban nem tudtak (Abrahao et al., 2019; Lipsman et al., 2018; Mainprize et al., 2019).

Magyaroszágon is elérhető lesz?

Jelenleg a kezelést több külföldi központban végzik, a magyarországi bevezetés előkészítése pedig már megkezdődött. Addig is a betegek kezelőorvosukkal egyeztethetnek arról, hogy számukra szóba jöhet-e ez a lehetőség, illetve hogyan lehet külföldi kezelésre jelentkezni.

Szerző: Dr. Kökény Szabolcs, PhD – Sofmedica (CDM, Neuro)

Irodalomjegyzék:

Frissítve: 2026.07.07. 04:03, Megjelent: 2026.07.07. 04:03
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Remegés téma, Parkinson-kór téma

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