40 év felett veszélyesebb szülni?

Egy norvég tanulmány az anyai életkorral párhuzamosan növekvő szülési kockázatokra hívta fel a figyelmet. Az Oxygen Medical szülész-nőgyógyásza, dr. Demjén László a valós helyzetről és a terhesgondozás kiemelt jelentőségéről beszélt.

Gyerekszülés 40 felett Ma már lehetséges az, hogy egy 40-50 éves, vagy a posztmenopauzális korban lévő nőnek is gyereke születhessen. Biztonságos az azonban, ha egy ilyen korú nőt hormonokkal „pumpálnak" tele? Fontos információk, melyekkel érdemes tisztában lenni!

Az életkor is rizikófaktor lehet

Norvég kutatók tanulmányozták 169.583 alacsony kockázatú, első szülő nő adatait, hogy vizsgálják az anyai életkor és a szülés során történő sürgősségi beavatkozások összefüggéseit. A BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology című lapban publikált tanulmányában más rizikófaktorokat is számításba vettek, mint a magzati stressz, a váll elakadása, a 4000 g fölötti születési súly, a 42 éves kor feletti anyai életkor, az epidurális érzéstelenítés. Mindezt a sürgősségi császármetszéssel és az operatív hüvelyi szüléssel (vagyis olyannal, amely során szükség van valamilyen eszközre, például csipeszre) összefüggésben vizsgálták.

Az eredmények azt mutatták, hogy a 40 év feletti nőknek 22,4 százalék esélye van a császármetszésre és 23,7 százalék az operatív hüvelyi szülésre, míg a 20-24 év közti nőknél ez 6,7 százalék és 13 százalék, míg a 25-29 éves kismamáknál 8,4 százalék és 16,2 százalék. Érdekes módon az epidurális érzéstelenítés is nagyobb mértékben növelte a császármetszés rizikóját az idősebb anyukáknál, mint a fiatalabbaknál.

Felelőtlenség, vagy lehetőség?

Negyven felett keveseknek adatik meg, hogy természetes úton essenek teherbe. Magyarországon ma még extrémnek tűnik, ha egy 50 év körüli nő szül. Az ő esetükben kiemelten fontos a biológiai alkalmasság kérdése. Speciális terhesgondozást kíván, és nagyobb szakmai felkészültséget igényel a szakorvosok részéről. Első gyermek vállalása 40-50 év felett.

Az elővigyázatosság megoldást jelenthet

A kutatás eredményei szerint tehát egyértelmű az összefüggés a sürgősségi operatív szülés és a magasabb anyai életkor közt. Ez persze nem jelent fenyegetést, csupán azt, hogy a nőgyógyászoknak mind a terhesség, mind a szülés alatt érdemes kiemelt figyelmet fordítaniuk az érintett kismamákra.

Megnyugtató lehet az is, hogy akik idősebben vállalkoznak az első szülésre, jellemzően egészségesek, magasabb a szociális-gazdasági státuszuk és tudatosan fordulnak a várandósság felé. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet a további rizikófaktorok csökkentésére, így például az egyre jellemzőbb elhízás veszélyeire.

Fontos a komplex ellátás

A terhesgondozás az a 9 hónapon át tartó, döntő jelentőségű ellátás, amely egyrészt fizikailag monitorozza a kismamát és a magzatot, másrészt nyomon követhetővé teszi a várandósság szakaszait.

Ez nem csak testileg, de lelkileg is kiemelt jelentőségű, hiszen közismert, hogy a kismamák egészsége és jó közérzete a magzat testi és lelki fejlődésére is pozitívan hat- hangsúlyozza dr. Demjén László, az Oxygen Medical szülész-nőgyógyásza.

A nagyobb kockázatokkal rendelkező nőknek érdemes olyan gondozási helyszínt választaniuk, ahol egy helyen elérhető mindaz, amire szükségük lehet: nőgyógyászati ultrahang, genetikai ultrahang, laborháttér, CTG vizsgálat. Igény és problémák esetén az ellátásba be kell vonni gasztroenterológust, érsebészt, kardiológust, diabetológust és esetleg más szakembert is. Ilyen háttérrel az idősebb kismamák is jobb esélyekkel készülhetnek a természetesen zajló, komplikációmentes szülésre.

