Lázmérők típusai - Lázmérőválasztás és a mérés módja

Lázmérő kiválasztásakor és használatakor érdemes néhány szempontot figyelembe venni. A különböző lázmérők eltérő körülmények esetén ideálisak, és valamennyi esetén vannak speciális tudnivalók, amelyekre a lázmérés során figyelnünk kell.

A téma cikkei - Lázcsillapítás 3/1 Láz és lázcsillapítás

3/2 Láz és lázcsillapítás gyermekkorban

3/3 Lázmérőválasztás és a mérés módja

A lázmérőválasztás előtt érdemes átgondolnunk előre néhány kérdést. Ki-kik fogják használni a lázmérőt (gyermek, felnőtt)? Milyen gyakran lehet szükséges a lázmérés? A test mely pontján szeretnénk lázat mérni? Végbélben, szájban a nyelv alatt, fülben maghőmérsékletet mérünk, amely magasabb, mint a hónaljban mért testhőmérséklet, ezért fülben, szájban vagy végbélben való mérés után 0,5 °C fokot le kell vonni a mért értékből, és így kell megállapítani a láz értékét.

A helyes lázmérés

Fontos, hogy mindig ugyanott mérjük a lázat, hogy pontosak és összehasonlíthatóak legyenek az értékekek. Kontrollként más területén is mérhetünk testhőmérsékletet.

Több tényező megváltoztathatja a mérés pontosságát, amit figyelembe kell venni lázméréskor:

életkor;

napszak: tipikusan reggel a legalacsonyabb, késő délután a legmagasabb a testhőmérséklet;

nőknél a menstruációs ciklus;

aktív mozgás: átmenetileg megemeli a testhőmérsékletet;

stresszes, felfokozott lelkiállapot;

külső tényezők, például forró zuhany vagy szauna, napozás, meleg takarók, plédek alatti fekvés, meleg étel- és folyadékbevitel.

Az átmeneti befolyásoló tényezők kiküszöbölése érdekében érdemes normál, átlagos körülmények között végezni a mérést, azaz például várjunk a forró zuhany vagy az aktív mozgás után a lázméréssel.

Lázmérés közben ne nézegessük meg többször az értéket, mert ez is befolyásolhatja a mérés pontosságát!

Hirdetés

Lázmérők típusai

Legyen pontos, megbízható, gyors, kényelmes lázmérőnk, ami a körülményinknek a legjobban megfelel. Milyen típusok közül választhatunk?

Higanyos lázmérő

A hagyományos higanyos lázmérő egy üveg borítású, merev lázmérő, ami higany segítségével méri a testhőmérsékletet. Egy Európai Uniós szabályozás miatt 2009 óta ezt a típusú lázmérőt már nem lehet forgalmazni. Ennek oka az egészségvédelem, a lázmérő higanytartalma ugyanis mérgező. Ha a lázmérő eltörik, akkor higanycseppekből mérgező higanygőz szabadul ki.

Higanymentes, hagyományos formájú lázmérő

Ugyanúgy néz ki, mint a régi típusú lázmérők, de a higany helyett lázméréskor más anyaggal (például gallium) működik. Nem toxikus, sem az emberre, sem a környezetre, hőtágulása alapján pedig meg lehet állapítani a láz mértékét. Mivel üvegből készülnek, törékenyek.

Teljesen megbízható és pontos eredményt adnak, de nagy hátrányuk a kb. 3 perces mérési idő, és a kevésbé jól olvasható mérési eredmény (ezért érdemes nagyító tokosat vásárolni). Ugyancsak a hátránya, hogy nehéz lerázni, ehhez már kapható olyan lázmérő, melyre segédeszközt is tettek a lerázás megkönnyítéséért. Érdemes ezt rögtön lázmérés után megtenni, így valamivel gyorsabban lerázható. Hagyományos higanymentes lázmérővel szájban, hónaljban és végbélben is lehet testhőmérsékletet mérni.

Hagyományos formájú digitális lázmérők

Az alakja alapján került a hagyományos formájú csoportba, hiszen hasonlít a szokásos lázmérő alakra. Digitálisan mutatja a testhőmérsékletet. Mérés közben fixen a helyén kell tartani a hőmérőt, és megvárni, amíg befejeződik a mérés. Ezután a kijelzőről már leolvasható a mért testhőmérséklet.

A hagyományos digitális lázmérők előnyei:

Nem üvegből készülnek.

Létezik merev és flexibilis kivitelben is. A flexibilis kivitel gyerekek számára kimondottan ajánlott, főleg akkor, ha végbélben mérjük a testhőmérsékletet. Ekkor kevés vazelinnel, vagy puha krémmel be kell kenni a végét, kb. 1 cm (maximum 1,5 cm) mélyen kell feltolni a lázmérőt.

Egyes típusok már 10-20 másodperc alatt is megmérik az eredményt, ez különösen kedvező a folyamatosan mozgásban lévő csecsemőknél. Ilyen esetben fontos, hogy gyorsan mérjen és hangjelzést is adjon a lázmérőnk: minél gyorsabban megoldjuk a lázmérést, annál zökkenőmentesebb lesz.

Egyes modellek memóriájukban tudják tárolni a korábbi mérési eredményeket.

Léteznek antiallergén lázmérők is. Ez akkor nagyon hasznos, ha használója allergiás fémre, pl. a nikkelre. Az ilyen lázmérők aranyozott csúcsot kapnak, így különböztetik meg őket az ún. normál lázmérőktől.

Egyes lázmérők vízállóak is.

A digitális lázmérők megjelenésekor eleinte sokan panaszkodtak, hogy pontatlanok. Azóta sok fejlesztés történt, de érdemes jól körül nézni leginkább gyógyászati segédeszköz boltokban, kisgyermekeseknek a védőnőtől, ismerősöktől, tanácsot kérni. Nem mindig a legdrágább, legmodernebb lázmérő a legpontosabb.

A dgitális lázmérők kaphatóak cumi formában is, azonban pontatlanul mérnek. Bár a legkényelmesebb módszer lenne, ez a hátránya alkalmatlanná teszi a célra.

Digitális lázmérővel szájban, hónaljban, végbélben mérhetünk pontosan lázat.

Mérési technika a lázmérés helye szerint A hónaljban való mérés a legelterjedtebb. A helyes méréshez a lázmérőt a hónaljban a testhez kell szorítani. Ahhoz, hogy pontos értéket kapjunk, a lázmérőt a mérés során végig fixen a helyén kell tartani. Ez gyerekeknél nem is olyan egyszerű feladat. Éppen ezért jelentenek ilyenkor előnyt azok a készülékek, amelyek gyors mérésre képesek. A hazai szakmai ajánlások a gyerekeknél 1 éves korig a végbélben való lázmérést, 1 és 3 éves kor között a végbélben vagy hónaljban való lázmérést, 3 éves kor felett pedig a hónaljban való lázmérést ajánlják. Más országokban nincsenek ilyen ajánlások. Bár a szájban való lázmérés az elterjedt kifejezés, de valójában nyelv alatti mérésről van szó. A helyes mérési technika az, ha a lázmérőt oldalt, a nyelvünk alá, a fogléc belső oldalára helyezzük. A pontos mérés érdekében 10 perccel a mérés előtt már nem tanácsos semmilyen italt vagy ételt fogyasztani. A tökéletes „maghőmérséklet” mérése végbélben történik. Itt végbélizmokkal a test szövetei ráfekszenek a lázmérő hegyére. Ez a legpontosabb módszer, de kényelmetlen. Kényelmesebb, és helyes kivitelezés esetén még elfogadható a hónaljban mérés. Nem véletlen tehát, hogy az orvosok csecsemőknél a hagyományos, végbélen keresztüli mérést ajánlják, mivel minden más mérési mód bizonytalan eredményt adhat. Ne felejtsük el lázmérés után a lázmérőt fertőtleníteni!

Homlokmatrica

A homlokmatrica a homlokon való lázmérésre szolgáló lapocska, ami színváltozással jelzi a testhőmérsékletet. A felhelyezés után rövid időn belül megváltozik a homlokmatrica színe. A megváltozott színt kell összehasonlítani a lázmérési színskálával, és így állapítható meg a testhőmérséklet mértéke. Bármennyire kényelmes, nem ad igazán pontos eredményt (ezt jelzi az is, hogy fokonként van a szín eltérés), ezért csak tájékozódásra alkalmas, és utána meg kell mérni a testhőmérsékletet más, pontos értéket adó hőmérővel is.

A homlokmatricával kizárólag homlokon lehet testhőmérsékletet mérni, más testrészen nem.

Érintés nélküli homlokhőmérő

Ezek a készülékek érintkezés nélkül, a homloknál mérik a testhőmérsékletet. A homlokhőmérők a test által kibocsátott infravörös sugárzást észlelik, ezért is szokás infra lázmérőként is hivatkozni rájuk.

A gyors és kényelmes mérés miatt sokan kedvelik a homlokhőmérőket. Általában rendelkeznek memóriával, ami a korábbi mérési eredményeket tárolja és hangjelzéssel jelzik a mérés befejezését.

A non-kontakt, tehát nem érintkező lázmérőknél a légmozgás, a külső hőmérséklet, sapka, haj, vagy éppen egy érszál feletti mérés is mind befolyásolhatja a mérés pontosságát. A kinti hideg utáni azonnali lázmérés sem ad pontos értéket, ugyanúgy az izzadt testfelületnél történő mérés sem, hiszen nem mag-, hanem csak testhőmérsékletet mérünk.

Az infra eszközök már nemcsak lázmérő, hanem általános hőmérő funkcióval is rendelkeznek, ami kényelmes lehet például a bébiétel hőmérsékletének ellenőrzésére is, de a fürdővíz, vagy a lakás hőmérsékletét is mérhetjük velük. Fontos, hogy a lázmérőt és a mérési pontot egyaránt tisztán tartsuk.

Fülhőmérő

A fülhőmérőknél a mérőfejben egy infravörös érzékelő van, amely elnyeli a dobhártya által kibocsátott, testhőmérséklettel arányos hősugarakat. Fülben való lázméréshez csak és kizárólag erre a célra szolgáló fülhőmérőt szabad használni, más típusú hőmérőt ne dugjunk a fülbe!

A fülhőmérőt kiegyenesített hallójárat mellett kell használni, ehhez kicsit hátrafelé kell húzni a fület. Használata egyszerű: a mérőfejet óvatosan be kell illeszteni a fülbe (ne sértsük meg a dobhártyát) és meg kell nyomni a gombot. A mérés eredménye 3-4 másodpercen belül megjelenik a kijelzőn.

A fülhőmérőt rendszeresen tisztítani kell, és cserélhető védősapkákat kell használni, hogy elkerüljük a fertőzéseket és a keresztfertőzéseket. Egyedül élő időseknek és kisgyermekkortól már alkalmas használatra. Ami hátránya lehet, hogy fél éves korig a babák füle még nem alkalmas fülhőmérő alkalmazására, illetve a fülzsír is akadályozza a pontos mérést.

Ma már kapható fül- és homloklázmérő egyben, egy készülékben, mely hőmérőként is szolgálhat.

Ez is érdekelheti

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész