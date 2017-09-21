A génterápia lehetőségei
A genetikai betegségek kezelése csak tüneti terápiára szorítkozik, nincs lehetőség magának a kiváltó tényezőnek a kiiktatására. A genetikai betegségek jövőbeni gyógyítására ugyanakkor ígéretes kutatások vannak folyamatban, melyek a génterápia, génsebészet eszköztárát vonultatják fel.
Génterápiának az olyan gyógyító célú beavatkozásokat nevezzük, amelyek a hibás gén szerkezetét alakítják át vagy működését javítják meg. Ez úgy valósulhat meg, ha molekuláris biológiai módszerekkel új gént juttatunk be a sejtmagba (génnek nevezzük a sejtmagban található örökítőanyag, más néven DNS funkciót hordozó szakaszait).
|
Hordozók az új gének bejuttatására
|Az új DNS-szakasz bejuttatása vírusok vagy liposzómák segítségével történhet. Egyéb lehetséges hordozók kifejlesztése is folyamatban van, ám a kísérletek még nem értek el a kipróbálás szintjére.
A génterápiáknak két módja ismert: lehet szomatikus génterápia, amely a meglévő betegségeket vagy betegségre nagyban hajlamosító állapotokat okozó hibás gén kijavítását célozza meg a születés után. A szomatikus génterápia számos területen ígéretesnek látszik, de a részeredmények ellenére még hosszú évek kutatásai szükségesek ahhoz, hogy a beavatkozások gyógyító alternatívaként az orvostudomány rendelkezésére álljanak.
A csíravonal génterápia a pete- és hímivarsejtek, illetve a zigóta, az embrió és a magzat genetikai állományának módosítását jelenti, amellyel elvileg akár súlyos, öröklődő betegségek is megelőzhetők lennének. Ezen módszer azonban igen komoly etikai problémákat vet fel, így napjainkban alkalmazása tilos.
|
Öröklött és szerzett rendellenességek
|Genetikai rendellenességek lehetnek öröklött vagy szerzett rendellenességek. Öröklött betegség esetén a szülő ivarsejtjében már megtalálható az elváltozás. Szerzett rendellenesség esetén a szülőben még nem, de az utódban már megtalálható a kóros gén, általában szomatikus, szerzett mutáció alakítja ki. Néha ismerjük csak a kiváltó okot, pl. sugárártalom, megelőző kemoterápia, de legtöbbször ismeretlen.
Betegségek, ahol eredményes lehet a génterápia
1. Veleszületett, monogénesen öröklődő betegségek: Ezen állapotok egy gén meghibásodása miatt alakulnak ki, az alábbi betegségek esetében pedig már a gén helyét és funkcióját is jól ismerjük, így elvileg annak kijavítása a majdan rendelkezésünkre álló eszközökkel viszonylag egyszerű lehet:
- egyes hematológiai betegségek (pl.: hemofíliák, sarlósejtes anémia)
- elsődleges immundefektusok (pl.: SCID, krónikus granulómás betegség);
- cisztikus fibrózis;
- a vér koleszterinszintjének genetikusan meghatározott emelkedése adott enzimhiba miatt;
- egyes izombetegségek, anyagcsere-betegségek (pl.: Duchenne-izomdisztrófia, Gaucher-kór).
2. Poligénesen öröklődő betegségek: Erre legjobb példa a cukorbetegség. Sok esetben a több gén együtthatásaként megjelenő betegség kialakulását és prognózisát azonban környezeti tényezők is befolyásolják, így ebben az esetben teljes gyógyulás nem feltétlenül várható kizárólag a genetikai anyag módosításától.
Génterápiával a rosszindulatú daganatok ellen
A génterápiás kutatások talán legfontosabb célterülete a dagantos betegségek, mivel a rosszindulatú daganatos betegségek száma világviszonylatban is évről évre emelkedik, a halálozási statisztikák élén vezető okként szerepelnek.
Sok malignus daganatról már ismert, hogy kialakulása egy-egy örökletes vagy szerzett génmutációnak tudható be (pl. bizonyos emlő-, vastagbéldaganatok). Ezen génhibák kimutatása és helyreállítása még a daganat kifejlődése előtt meggátolhatja a későbbi rosszindulatú betegség kialakulását. A jövőben várhatóan olyan esetekben kerülhet sor génterápia alkalmazására, ahol a családi halmozódás ismert.
A génterápia a már kialakult daganatok kezelésében több mechanizmussal tűnik ígéretesnek:
- Bizonyos típusú daganatsejtek DNS-ének módosítása a sejt pusztulását eredményezi.
- A daganatsejt genomjának módosítása után az elfajult sejtek szelektíven érzékenyíthetők új kemoterápiás szerek iránt: ez azt jelentheti a gyakorlatban, hogy a génterápiás beavatkozás után a szervezetbe bejuttatott gyógyszer kizárólag a rosszindulatú sejteket pusztítaná el, ellenben a szervezet egészséges sejtjeit nem károsítaná. Ezzel kivédhetők lennének a jelenlegi kemoterápiás kezelések súlyos toxikus mellékhatásai, illetve a daganatsejtek sokkal nagyobb arányú pusztulása jönne létre.
- A rosszindulatú folyamatok kialakulása nagyrészt azzal is magyarázható, hogy a szervezet nem ismeri fel azok rosszindulatú jellegét – ha génterápiás eszközökkel növeljük a daganatsejtek immunogenitását (azaz az immunrendszer idegennek fogja a sejteket felismerni), úgy a szervezet a felerősödött immunreakció segítségével nagyobb erejű harcra lesz képes a daganatokkal szemben.
Génterápia és az autoimmun betegségek
Az autoimmun betegségek lényege, hogy a szervezet immunsejtjei megtámadják a szervezet saját egészséges sejtjeit, azok károsodását, pusztulását okozva.
A génterápia a kóros immunválaszban részt vevő vagy az azok célpontjául szolgáló, illetve a károsodott szövetrészek regenerációjáért felelős sejtek genetikai módosításával érhet el jelentős eredményeket.
Génterápia a fertőző betegségek kezelésében?
A fertőzések terén kiemelten fontos a védőoltások előállítása. A közelmúlt egyik nagy eredménye például a méhnyakrákos megbetegedések egy részéért okolható humán papillomavírus (HPV) elleni vakcina kifejlesztése, mely szintén genetikai módszerek felhasználásával valósult meg.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus