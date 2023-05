Apa csak egy van!? Az apasági vizsgálat pszichés oldala

Franciaországban egy év börtön és 15.000 euró pénzbírság jár annak a férfinak, aki bárhol a világon apasági teszt elvégzését rendeli meg. A francia törvényhozás egy régi problémát próbált meg rendezni, amikor újratárgyalta azt a DNS-tesztek alkalmazására vonatkozó állami tilalmat, mely szerint az apaság megállapítása érdekében az apa nem rendelhet meg genetikai vizsgálatot. Tette ezt egy olyan pszichológiai szakvéleményre alapozva, mely szerint a tesztek tiltása a családi békét szolgálja. Mondhatni mindenkinek jobb, ha az apáknak nincs lehetőségük megtudni, hogy a gyermek, akit az ő gyermeküknek állítanak vagy esetleg már évek óta sajátjukként nevelnek, eltartanak, valójában nem is az ő gyermekük. Hasonló a helyzet Németországban is immáron 2009. óta: DNS-tesztet csak mindkét szülő hozzájárulásával vagy speciális bírósági végzés birtokában lehet elvégezni és 5000 euró pénzbírsággal kell számolnia annak, aki szembeszegül a törvénnyel. Itthon: Magyarországon is szükséges a nagykorú személyek írásos beleegyezése a vizsgálat elvégzéséhez, kiskorú személyek – vagyis gyermekek – esetében pedig a törvényes képviselőnek kell írásban hozzájárulni a vizsgálathoz. Azonban minden említett országban – így Magyarországon is – van lehetőség az úgynevezett „jeligés” vizsgálatok elvégzésére, ebben az esetben jelige alatt érkezik két DNS-minta a laborba, ahol a vizsgálat elkészül, és a beküldő számára tisztázódik a kérdés. Az így elvégzett vizsgálat inkább a lélek megnyugtatását szolgálja, jogi eljárások lezárására nem alkalmas.