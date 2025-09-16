A klónozás - Tiltott és engedélyezett alkalmazásai is vannak

A klónozás a biológiában minden olyan folyamatot jelöl, amelynek során egy sejt, szövet vagy teljes szervezet genetikailag azonos másolata jön létre. A közgondolkodásban kizárólag a teljes szervezetek másolását jelenti, ám tudományos értelemben ide tartoznak az orvoslásban rutinszerűen alkalmazott eljárások is.

A szó eredete a görög „klón” kifejezésre vezethető vissza, ami hajtást, vesszőt jelentett, és eredetileg a növények vegetatív szaporítására utalt. A legtöbb embernek a „klón” szó hallatán a mesterségesen létrehozott teljes szervezetek jutnak eszébe, de a valóság ennél tágabb: a klónozás a sejtek szintjén kezdődik, és természetes módon is létrejöhet – ilyen például az egypetéjű ikrek kialakulása.

A klónozás nem újkeletű: növényeknél ősidők óta használták, például tőosztással, dugványozással vagy gumók szaporításával. A modern tudományban a klónozás fogalma jóval szélesebb: a molekuláris biológiától kezdve az orvosláson át az állattenyésztésig számos terület része.

A modern értelemben vett biológiai klónozás a 20. század közepén vált lehetővé, amikor megjelentek a DNS-sel végzett laboratóriumi technikák. A legnagyobb nyilvánosságot az 1996-ban megszületett Dolly nevű bárány hozta, amelyet testi sejt magjának átültetésével állítottak elő. Dolly esete bizonyította, hogy egy teljes szervezet is létrehozható klónozással, bár egészségi problémái rávilágítottak a módszer korlátaira is.

A klónozás típusai

Természetben előforduló klónozás típusai:

Sejtmag nélküli sejtosztódás (például testi sejtek) eredményei, genetikai másolatok - például az egypetéjű ikrek.

Növényi vegetatív szaporodási formái (például dugványozás, gumó) mind önmagukban klónozásnak számítanak.

Mesterséges klónozás típusai:

Molekuláris klónozás: DNS-darabok sokszorosítása laboratóriumban, például plazmidok segítségével. Ez teszi lehetővé a gének vizsgálatát, módosítását vagy fehérjetermelés céljából történő beillesztését mikroorganizmusokba.

Sejtklónozás: egyetlen sejt sokszorozása, például hibridóma-sejtvonalak előállítása ellenanyag-termeléshez.

Terápiás klónozás: célja emberi szövetek, sejtek létrehozása betegségek kezelésére. Ilyenkor a kutatók testi sejtmagátültetéssel állítanak elő embrionális őssejteket, amelyekből később meghatározott sejttípusokat lehet differenciálni.

Reproduktív klónozás: egy teljes szervezet létrehozása egy donor sejtmagjából. Ez az a klónozási forma, amely az etikai viták középpontjában áll, különösen az emberi alkalmazás lehetősége miatt (lásd Dolly)

A klónozás jogi szabályozása

A klónozás szabályozása világszerte eltérő, és erősen függ az adott ország etikai, vallási és társadalmi normáitól, valamint a klónozás céljától is:

Engedélyezett: a molekuláris és sejtklónozás mindenütt elfogadott, hiszen alapvető része a biomedicinális kutatásoknak.

Szigorúan tiltott: az emberi reproduktív klónozás szinte minden országban tilalom alatt áll. Az ENSZ 2005-ös nyilatkozata felszólította a tagállamokat, hogy tiltsák be az emberi klónozást. Az Európai Unió jogrendje és az Egyesült Államok szabályozása szintén tiltja vagy szigorúan korlátozza.

Vitatott terület: a terápiás klónozás jogi megítélése országonként eltérő. Egyes államok engedélyezik kutatási céllal, míg máshol tiltják az embriókkal való munka miatt.

Magyarországon a reprodukciós célú emberi klónozás tilos – ezt az Alaptörvény, a Büntető Törvénykönyv és az egészségügyi törvény egyaránt tiltja. Terápiás célú klónozás azonban nem tiltott, különösen kutatási keretek között – Magyarországon a terápiás klónozással őssejtek létrehozása megengedett. Ez összhangban van az Oviedói Egyezmény előírásaival is, amely tiltja az emberi élet mesterséges újrateremtését, míg a terápiás célokra irányuló klónozás, ha nem reproduktív, kevésbé korlátozott.

A klónozás gyakorlati alkalmazásai

Bár a klónozás a köznyelvben gyakran kizárólag a teljes szervezetek másolását jelenti, a tudományban sokkal szélesebb körben használt fogalom. Néhány fontos alkalmazási terület a következő:

Őssejtkutatás és regeneratív orvoslás: sejtklónozással nagy számban hoznak létre őssejteket, amelyekből ideg-, szívizom- vagy bőrsejtek alakíthatók ki. Ezek felhasználhatók betegségek modellezésére, különböző gyógyszerek hatásainak vizsgálatához vagy jövőbeni terápiák fejlesztéséhez.

sejtklónozással nagy számban hoznak létre őssejteket, amelyekből ideg-, szívizom- vagy bőrsejtek alakíthatók ki. Ezek felhasználhatók betegségek modellezésére, különböző gyógyszerek hatásainak vizsgálatához vagy jövőbeni terápiák fejlesztéséhez. Bőr- és szövetpótlás: égési sérültek számára klónozott bőrsejteket alkalmaznak a sebgyógyítás gyorsítására.

égési sérültek számára klónozott bőrsejteket alkalmaznak a sebgyógyítás gyorsítására. Immunológia: ellenanyag-termelő sejtvonalak (hibridómák) klónozása révén ma már rutinszerűen gyártanak diagnosztikai és terápiás antitesteket (például trastuzumab)

ellenanyag-termelő sejtvonalak (hibridómák) klónozása révén ma már rutinszerűen gyártanak diagnosztikai és terápiás antitesteket (például trastuzumab) Onkológiai kutatás: daganatsejtek klónozása, sejtvonalak indítása segít a viselkedésük megértésében és új gyógyszerek tesztelésében és fejlesztésében.

daganatsejtek klónozása, sejtvonalak indítása segít a viselkedésük megértésében és új gyógyszerek tesztelésében és fejlesztésében. Génterápia: módosított sejtek klónozásával egészséges génváltozatokat juttathatnak a beteg szervezetbe (például a gerincvelői izomsorvadás génterápiája).

módosított sejtek klónozásával egészséges génváltozatokat juttathatnak a beteg szervezetbe (például a gerincvelői izomsorvadás génterápiája). Állattenyésztés és mezőgazdaság: haszonállatok és -növények génterápiájával értékes genetikai tulajdonságokat őriznek meg (például tejhozam, betegségekkel szembeni ellenállóképesség).

haszonállatok és -növények génterápiájával értékes genetikai tulajdonságokat őriznek meg (például tejhozam, betegségekkel szembeni ellenállóképesség). Gyógyszerkutatás: standardizált sejtvonalak klónozása biztosítja, hogy a biológiai gyógyszerkészítmények összetétele és hatásmechanizmusa közel azonos maradjon.

Mi számít klónozásnak és mi nem? A köznyelv gyakran összemossa a klónozást az őssejtterápiával. Bár az őssejtterápiák során valóban használnak klónozási módszereket (például sejtvonalak sokszorosítását), a két fogalom nem azonos. A klónozás szűkebb értelemben genetikai másolat előállítását jelenti, míg az őssejtterápia célja inkább a sejtpótlás és szöveti regeneráció. A kapcsolat tehát részleges, de a tudományos szakirodalom világosan különválasztja a kettőt.

Etikai és társadalmi kérdések

A klónozás legnagyobb társadalmi visszhangot kiváltó területe az emberi reproduktív klónozás, amely több etikai dilemmát vet fel:

Identitás és egyediség: vajon egy klón rendelkezne-e saját személyiséggel, vagy „másolatként” élne?

vajon egy klón rendelkezne-e saját személyiséggel, vagy „másolatként” élne? Egészségügyi kockázatok: állatkísérletek bizonyítják, hogy a klónoknál gyakoriak a fejlődési rendellenességek és betegségek.

állatkísérletek bizonyítják, hogy a klónoknál gyakoriak a fejlődési rendellenességek és betegségek. Genetikai sokféleség: széles körű alkalmazás esetén a genetikai variabilitás csökkenhet, ami sérülékenyebbé teszi az adott populációkat.

széles körű alkalmazás esetén a genetikai variabilitás csökkenhet, ami sérülékenyebbé teszi az adott populációkat. Emberi méltóság kérdése: sok vallási és filozófiai irányzat szerint az emberi élet mesterséges másolása sérti az emberi méltóságot.

A terápiás és molekuláris klónozás körül a vita jóval enyhébb, hiszen ezek közvetlenül hozzájárulnak az egészségügyi fejlődéshez. A közvélemény számára azonban gyakran nehéz különbséget tenni az egyes klónozási formák között, ami félreértésekhez vezethet.

Összegzés

A klónozás nem egyetlen eljárás, hanem sokféle biológiai technika összefoglaló neve, amely a DNS-daraboktól kezdve a sejtvonalakon át egészen a teljes szervezetekig terjed. Bár az emberi reproduktív klónozás jogilag tiltott és etikailag elfogadhatatlannak tartják, a sejtszintű és molekuláris klónozás nélkülözhetetlen a modern kutatásban és gyógyászatban. A jövőben a terápiás klónozás és az őssejt-alapú alkalmazások várhatóan új lehetőségeket nyitnak a regeneratív orvoslásban, de a társadalmi és etikai keretek meghatározása továbbra is kulcskérdés marad.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

