Influenzajárvány: továbbra is emelkedőben

Minden tekintetben elmondható, hogy tomol az influenzajárvány Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint január 26. és február 1. között 286 900 fő fordult orvoshoz légúti fertőzés tüneteivel.

Az NNGYK adatai alapján az 5. héten 100-ból 3 ember fordult háziorvosához vagy házi gyermekorvosához, összesen mintegy 286 900 fő. Ez további emelkedés az előző heti - szintén magas - 258 700 főhöz képest.

A járvány elsősorban a 14 év alattiakat érinti, ebben a korosztályban 10-ből 1 gyermek betegedett meg egy hét alatt (9615,5 fő 100 000 főre vetítve). Az életkor emelkedésével csökken a járvány súlyossága, a 60 év felettiek körében már kevesebb, mint tizedannyi embert érintett a betegség (100 000 főből 839,3 megbetegedés).

A kórházakba 266 főt vettek fel akut légúti fertőzés miatt, 34-en szorultak intenzív osztályos ellátásra.

Elsősorban az influenzavírus fertőz

A jelenlegi időszakban legnagyobb arányban az influenzavírus A csoportja okozza a megbetegedéseket, de a SARS-CoV-2 előfordulása magas. Mivel a légúti megbetegedések többségénél nem történik meg a kórokozó kimutatása, ezért pontos adatok a megoszlásról nem állnak rendelkezésre, de több adatból is lehet arra következtetni, hogy mi okozza a járványt.

A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján influenzaszerű tünetekkel 77 700-an jelentkeztek orvosuknál, szemben az előző heti 60 500 beteggel. Népességarányosan a legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében. A legtöbb vármegyében nőtt a betegszám az előző héthet viszonyítva, főleg a gyerekek körében.

A laboratóriumilag elemzett, értékelhető és pozitív eredményt hozó minták alapján 230-ból 190 esetben influenzavírust igazoltak (83%), 21 esetben SARS-CoV-2 (9%), 10 esetben RSV (4%), a fennmaradó 9 mintában egyéb vírusokat mutattak ki (rhinovírus, szezonális koronavírus, stb.). Az influenzavírusok közül valamennyi mintában az A törzsbe tartozó variánsokat mutattak ki, legnagyobb arányban a vírustörzs H3N2 csoportját.

A légúti megbetegedéssel kórházba felvett 266 főből 136-an voltak influenza-, 20-an pedig koronavírus-pozitívak.

A COVID-19 megbetegedést okozó SARS-CoV-2 szennyvízkoncentrációja közepes vagy mérsékelt szinten stagnál. Az őszi csúcshoz képest előfordulása alacsonyabb, ugyanakkor több mint kétszer annyi örökítőanyag mutatható ki a szennyvízből, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az RSV a tavalyihoz képest az idei szezonban kisebb mértékű járványt okoz.

Mi várható?

A szennyvízadatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az influenzajárvány további erősödését vetíti előre a 6. hétre.

Az idei szezonban megjelent H3N2 K alcsoport az influenzára jellemző, de annál sokszor erőteljesebb tünetekkel jár, makacs, napokig fennálló lázzal. Új alcsoport lévén az idei évre összeállított influenza elleni védőoltás nem nyújt maximális védelmet a kórokozóval szemben. Mivel azonban az H3N2 csoport más, rokon alcsoportjai ellen hatásos a vakcina, a K alcsoport ellen is részleges védelmet nyújt az oltás, csökkentve a súlyos megbetegedés és a szövődmények kockázatát. Így aki időben beoltatta magát influenza ellen, az is megbetegedhet, de várhatóan enyhébb lesz a betegség lefolyása, mint vakcina nélkül lett volna.

