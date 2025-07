A hőség közvetve a vesékre is veszélyt jelent

Akár egyetlen nap hőség is káros hatással lehet a vesékre egyébként egészséges emberek esetében is, ha túl kevés folyadékot fogyasztanak. Ha pedig valaki hosszú távon nem figyel oda a megfelelő folyadékpótlásra, idővel a kiválasztószerv károsodása is bekövetkezhet.

A hőség nemcsak a szívet és az érrendszert terheli meg, hanem a veséket is, utóbbit ráadásul gyakran csendben és észrevétlenül. A folyadékhiány hosszú távon krónikus vesekárosodás kialakulásához is vezethet, akár egyébként egészséges embereknél is.

Egy felnőtt ember hőségben óránként akár egy liter folyadékot is veszíthet verejték formájában, ha közben fizikai terhelést is végez, akkor ennél jelentősen többet is. Ekkor már a kiszáradás veszélye fenyeget. Ha az elveszített folyadékot nem pótolják, annak komoly egészségügyi következményei lehetnek, többek között például hőguta léphet fel.

Hirdetés

A verejtékkel a szervezet nemcsak vizet veszít, hanem fontos elektrolitokat, vagyis elektromos töltéssel rendelkező ásványi anyagokat, ásványi sókat is, mint nátrium-iont, klorid-iont. Ennek következtében izomgyengeség, izomgörcsök, de akár maradandó szervkárosodások is kialakulhatnak.

Az említettek miatt, ha kizárólag vizet innánk, az nem lenne elég, hőségben mindenképp jobb választás az ásványvíz, akár a csapvíz kiegészítéseként, ha nem akarunk vagy tudunk mindig ásványvizet inni. A folyadékpótlást időnként célszerű zöldséglevekkel, cukrozatlan 100%-os gyümölcslével és ugyancsak édesítetlen gyümölcsteával is kiegészíteni. De magas víztartalmú ételekkel is támogathatjuk szervezetünk hidratáltságát úgy, hogy közben ásványi anyagokhoz is jutunk, például gyümölcssaláták és -turmixok vagy zöldségleves fogyasztásával.

A figyelmeztető jeleket komolyan kell venni!

Tipikus előjelek, amelyek a kiszáradásra figyelmeztetnek:

gyengeségérzet

fejfájás

sötét színű vizelet

izomgörcsök

Egy egyszerű teszt: Ha a kézfejen a bőrt összecsípjük két ujjunkkal, majd elengedjük és nem simul ki azonnal, az a szövetek folyadékhiányos állapotára, vagyis már súlyosabb mértékű kiszáradásra utal.

Az egyszerű önellenőrzéshez még egy tipp: a vizelet színének megfigyelése mellett a vizelet mennyisége is jó mutató: ha valaki a megszokottnál ritkábban vizel, az szintén dehidratációt vagy folyadékhiányt jelezhet. Csecsemőknél fontos jelző a pisis pelenkák száma is.

Mi történik folyadékhiány esetén?

A vesék a vért átszűrve gondoskodnak a káros anyagok kiválasztásáról. Ha folyadékhiány áll fenn, akkor nem tudják ellátni ezt a fontos feladatukat. A vesék vérellátása, a rajtuk átáramló vér mennyisége csökken, szűrletképző funkciójuk romlik, a glomeruláris filtrációs ráta kisebb lesz. Ennek következtében kevesebb vizelet termelődik, amivel egy időben a vér húgysavszintje megemelkedik, bizonyos gyulladásos paraméterek koncentrációjával együtt. Extrém esetben akut veseelégtelenség alakul ki, ami azonnali kórházi kezelést igénylő, életet veszélyeztető állapot.

A folyadékhiány nemcsak a vese szűrőfunkcióját rontja, hanem fokozza a vesekövek kialakulásának esélyét is: a koncentrált vizelet elősegíti az ásványi anyagok kicsapódását, különösen meleg időben, amikor a szervezet vízvesztesége megnő.

Vannak, akik különösen veszélyeztetettek

Az idősek, az értelmi vagy testi fogyatékossággal élők, a gyerekek és a betegek, beleértve azokat, akik vízhajtót, ACE-gátlót vagy nemszteroid gyulladáscsökkentőt (pl. ibuprofén) szednek, nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Az említett gyógyszerek megzavarhatják a vesén keresztül történő vérátáramlás szabályozását. A diuretikumot szedők közül még kiemeltebb figyelmet érdemelnek azok, akik thiazid vagy kacsdiuretikum (pl. furoszemid) típusú vízhajtót szednek, mivel ezek a gyógyszerek fokozott folyadék- és elektrolitvesztéssel járnak, így hőségben a kiszáradás kockázata nő! Akár dózismódosításra is szükség lehet a meleg időben, hogy ne essen le túlságosan a vérnyomás, ami a melegben egyébként is alacsonyabb. Ezért azoknak, akik ilyen gyógyszereket szednek, nyáron érdemes lenne kezelőorvosukkal konzultálni a hőség kapcsán fontos tudnivalókról, teendőkről, a gyógyszerelés szükség szerinti átgondolásával.

A kisgyermekek azért különösen érzékenyek a hőre, mivel a hőszabályozásuk és a szomjúságérzetük fejletlenebb, így náluk a folyadékhiány gyorsabban okozhat kritikus állapotot. Figyeljünk oda rájuk!

Fokozott a krónikus vesebetegek kockázata is. A már ismert krónikus vesebetegséggel élők számára különösen veszélyes lehet a dehidratáció, mivel a csökkent glomeruláris filtrációs ráta miatt a vese tartalékfunkciója kisebb. Ezért számukra nyáron különösen fontos a szoros orvosi kontroll.

Az egészséges embereket is megviseli a hőség

Aki keveset iszik, még ha egyébként egészséges is, a veseműködését veszélyezteti.

A testtömeg 2%-át kitevő folyadékveszteség is már mérhetően befolyásolhatja a szervek működését. Alattomos folyamatról van szó: vesekárosodás esetén ugyanis sokáig nincsenek kifejezett tünetek, így gyakran csak túl későn, előrehaladott állapotban ismerik fel.

A legjobb védelem a megelőzés! Mit tehetünk mi magunk?

Az alábbi óvintézkedésekkel óvhatja szervezetét a hőség ártalmaitól:

Hőségben naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot fogyasszon! Ha szív-, vese- vagy anyagcsere-betegségben szenved, a napi fogyasztható folyadékmennyiségre vonatkozóan kövesse kezelőorvosa utasításait!

Figyeljen az ásványi sók pótlására is! Ásványvizek, könnyű levesek, izotóniás italok, cukor hozzáadása nélkül készült gyümölcsteák, zöldség- és gyümölcslevek, turmixok a legalkalmasabbak erre a célra.

Ha gyógyszereket szed, kövesse orvosa utasításait!

Nagy hőségben ne sportoljon! A meleg napokon pedig időzítse az edzést, fizikai aktivitást a hűvösebb reggeli vagy esti órákra.

Fontos ismerni a figyelmeztető jeleket, és ha azok valamelyikét észlelné, vegye komolyan!

Tovább Védekezés a hőség ellen - Fontos tanácsok

WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Hitzeaktionstag: Hitze geht an die Nieren! (NetDoktor.de)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna