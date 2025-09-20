Segíthet-e a szénsavas ásványvíz a súlyfelesleg leadásában?

szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító - WEBBeteg
megjelent:

Egy jó hírt hoztunk azoknak, akik súlyfelesleggel küzdenek és szeretik a szénsavas ásványvizet: fogyasztása ugyanis egyes kutatási eredmények szerint hozzájárulhat a súlyvesztéshez. Az egyik legnagyobb online angol nyelvű táplálkozási magazinban megjelent cikk szerint a szén-dioxiddal dúsított víz többek között egy, a hemodialízishez hasonló folyamaton keresztül segítheti a súlycsökkenést.

A kutatók azonban kiemelik, hogy a szénsavas víz fogyasztása önmagában nem okoz jelentős súlyváltozást, hiszen a hatása minimálisnak tekinthető.

Ennek ellenére többféle módon is segíthet:

  • Egyrészt, a szénsavas vízben oldott gázok felszabadulása miatti gyomortágulás teltségérzetet vált ki, mely következetesen csökkenti az éhségérzetet.
  • Másrészt, az elfogyasztott vízből a szén-dioxid molekulák a gyomor kapillárisain keresztül a véráramba jutnak, ahol azokat a vörösvértestek a karboanhidráz enzim segítségével hidrogénkarbonáttá (HCO3-) alakítják. Leginkább az ezt követő fiziológiai folyamatok keltették fel a tudósok figyelmét. A vörösvértestek a bikarbonát lúgosító hatásánál fogva kevésbé savassá válnak, végső soron ez fokozza a glükóz lebontását, azaz a glikolízist. A vörösvértestek megnövekedett glükózfelvételének eredménye pedig a vércukorszint csökkenése.

Ellenvélemények is vannak

Néhány tanulmány cáfolja az előzőeket. Ezek a tudósok azzal érvelnek, hogy egy pohár ásványvíz kevesebb mint egy gramm szén-dioxidot tartalmaz, amely szinte azonnal fel is szívódik. Ez a mennyiség elenyésző ahhoz képest, amit szervezetünk nap mint nap termel, ezáltal nem lehet jelentős hatást tulajdonítani neki. Továbbá, tagadják a szénsavas víz okozta teltségérzetet is. Patkányokon végzett kísérletek kimutatták ugyanis, hogy a szénsavas víz növeli az éhséghormon, az úgynevezett ghrelin szintjét, ezáltal a testsúly is növekszik. A vizsgálatot humán körülmények között megismételve, húsz férfibeteg bevonásával, hasonló eredmény született: a ghrelin szintje emelkedett, az éhségérzet pedig fokozódott.

Mindezekből az látszik, hogy nem egyértelmű a szénsavas víz éhségre gyakorolt hatásának előnye. Ahhoz, hogy a gyomrot megfelelően telíteni tudja, az elfogyasztott víznek hosszabb ideig kellene ott tartózkodnia. Összehasonlító vizsgálatok alapján mind a szénsavas, mind a szénsavmentes víz viszonylag gyorsan távozott a gyomorból.

Nem mindenkinek ajánlott a szénsavas vizek fogyasztása

Nem árt megemlíteni a szénsavas víz fogyasztásának korlátait. Az érzékeny gyomrú, illetve gyomor-bélrendszeri problémákkal küzdő egyéneknek ajánlott mérlegelni a szénsavas víz ivását. Az ugyanis puffadást, valamint egyes betegségek (mint az irritábilis bél szindróma vagy a gastrooesophagealis reflux betegség) tüneteinek súlyosbodását is okozhatja. Ismert továbbá a szénsavas víz fogzománc-károsító hatása is. Az oldott szén-dioxid elősegítheti az állkapocscsontok, valamint a fogak kalciumtartalmának csökkenését. Mértékletes fogyasztással azonban elkerülhetők a kellemetlen mellékhatások.

Az eredményes fogyáshoz az egészséges életmód nem megkerülhető

További kutatásokra van szükség a szén-dioxiddal dúsított víz egészségre gyakorolt hatásának pontosabb megértéséhez. Az már bizonyított, hogy fogyókúra során nem kizárólagos eszközként kell tekinteni a szénsavas ásványvízre, hanem inkább tudatosan és mértékletesen szabad beépíteni az egészséges életmódba. Elképzelhető, hogy nem mindenki esetében ugyanazt a hatást fejti ki, emellett természetesen az egyéni érzékenységet is figyelembe kell venni fogyasztás során. A súlyvesztésnek, illetve a testsúly megőrzésének alkalmasabb módszerei továbbra is a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott étrend.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító


Felhasznált irodalom:

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Irinyi-Barta Tünde

Irinyi-Barta Tünde

Okleveles táplálkozástudományi szakember

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Prof. Dr. Góth Miklós

Prof. Dr. Góth Miklós

Endokrinológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Malabszorpció
Malabszorpció

A fruktózmalabszorpció tünetei.
Szúrós szájszag
Szúrós szájszag

Az ammóniaszagú lehelet okai.
A testtömegindex számítása
A testtömegindex számítása WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Az ideális testsúly
Az ideális testsúly WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Az elhízás kezelési lehetőségei
Az elhízás kezelési lehetőségei WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
Sport nagy melegben - Mit igyunk?
Sport nagy melegben - Mit igyunk? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Ritkán emlegetett okok az elhízás hátterében
Ritkán emlegetett okok az elhízás hátterében WEBBeteg összeállítás - Dr. Csuth Ágnes, családorvos és Cs. K., fordító
A súlygyarapodás ellen a kor előrehaladtával is tehetünk - Mennyit mozogjunk, hogy ne hízzunk?
A súlygyarapodás ellen a kor előrehaladtával is tehetünk - Mennyit mozogjunk, hogy ne hízzunk? Oxygen Medical - Dr. Kocsi Anikó, belgyógyász, diabetológus