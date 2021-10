A D-vitamin és az elhízás

Azoknak a túlsúlyos és elhízott embereknek, akik D-vitamin-hiányban szenvednek, ajánlott a vitamin pótlása, hogy fokozzák a fogyási esélyeiket - állítják szakértők. Kutatások szerint a napfényvitamin alacsony szintje összefüggésben áll a súlygyarapodással és az elhízással.

Már korábbi tanulmányok is találtak összefüggést a D-vitamin hiánya és az elhízás kialakulása, valamint az ahhoz kapcsolódó szövődmények között, beleértve a 2-es típusú cukorbetegséget is.

A Milánói Egyetem kutatóinak becslése szerint Észak-Olaszországban a súlyos D-vitamin-hiányban szenvedők aránya 6%-ról 30-40%-ra nő azok körében, akik kórosan elhízottnak számítanak. Azt is megállapították, hogy a túlsúlyosak közül szinte senkinek nincs a D-vitamin-szintje az optimális tartományban.

A nagy dózisú D-vitamin-pótlással beindul a súlyvesztés

A kutatók 400 túlsúlyos vagy elhízott felnőttet vizsgáltak, akiket 3 csoportra osztottak. Az első csoport tagjai nem szedtek D-vitamint, a második tagjai 25 000 egység D-vitamint szedtek havonta, míg a harmadik csoport tagjainál ez havi 100 000 egység volt. A résztvevők mindegyike kiegyensúlyozott, alacsony kalóriatartalmú étrendet tartott a vizsgált időszakban.

6 hónap elteltével csak azoknál mértek optimális D-vitamin-szintet, akik havi 100 000 egységnyit szedtek belőle, ugyanakkor mindkét csoport tagjainál jelentős mértékű fogyást és derékbőség csökkenést figyeltek meg.

A havi 25 000 egység D-vitamint szedő csoportnál átlagosan 3,8 kg, míg a 100 000 egységet szedők esetében átlagosan 5,4 kg volt a testsúlycsökkenés. A derékbőség az utóbbi csoport tagjainál átlagosan 5,48 centivel, míg az előbbieknél 4 centivel lett kevesebb.

A tanulmány szerzői szerint: „A jelen adatok azt mutatják, hogy a D-vitamin-hiányban szenvedő elhízott és túlsúlyos embereknél a D-vitamin pótlása segíti a fogyást, és fokozza a csökkentett kalóriatartalmú étrend jótékony hatásait. Minden elhízott embernél meg kellene a D-vitamin-szintet vizsgálni, és ha az alacsony, mielőbb meg kell kezdeni annak pótlását.” A D-vitamin-kezelés során a kezelőorvos által szükséges mennyiségűnek ítélt gyógyszeres kalciumpótlás is szükséges.

A tanulmány eredményeiről a 2015-ben tartott prágai Európai Obezitológiai Kongresszuson számoltak be.

