Leggyakoribb kérdések a fogamzásgátlót szedő nők körében

Fogamzásgátló tabletták: Rugalmasan használható hormonális fogamzásgátlási módszer; orvos írja fel, ám alkalmazásához nem szükséges orvosi beavatkozás. Egyik előnye, hogy fizikálisan nem csökkenti a szexuális élményt (szemben pl. az óvszerrel). Lehetőleg órára pontosan kell bevenni, ami időnként nehezen kivitelezhető. A fogamzásgátló tablettákról bővebben Hüvelygyűrű: A hüvelygyűrű az egyetlen hormonális fogamzásgátló módszer, melyet a megfelelő hatás kiváltásához csupán havonta egyszer kell alkalmazni. Formailag egy hajlékony műanyag gyűrű, melybe három hétre elegendő hormont töltöttek be, speciális szerkezete pedig biztosítja a mindennapos, egyenletes hatóanyag-felszabadulást. Hormontartalma alacsonyabb, mint a fogamzásgátló tablettáké. Bővebben a hüvelygyűrűről Hormonális injekció - A gesztagén tartalmú injekció hosszú hatású fogamzásgátló módszer, az izomba beadott injekcióból folyamatos gyógyszerfelszabadulást tesz lehetővé három hónapon keresztül. Tüszőérést gátló hatása igen jónak mondható, ám ciklusszabályozás tekintetében már korántsem ilyen megbízható. Hormontartalmú méhen belüli eszköz - A speciális műanyag szerkezetből gesztagén hormonfelszabdulás történik a méh üregében. Ez egyrészt gátolja a peteérést, másrészt a méhnyálkahártyát olyan mértékben elvékonyítja, hogy a menstruációs vérzés mennyisége jelentősen csökken, akár meg is szűnik. Hormontartalmú méhen belüli eszköz Megszakításos közösülés - A megszakításos közösülés, latinul a coitus interruptus főleg a fiatalok körében számít népszerű módszernek a nyugati országokban, míg a kevésbé fejlett országokban, vagy ott, ahol vallási okok miatt nem engedélyezik a korszerű fogamzásgátlást szintén elterjedt módszer. Főleg azért számít népszerűnek a fiatalok körében és a szegény országok lakói között, mert a módszer nem igényel speciális eszközt és anyagi ráfordítást. A megszakításos közösülés nagyon kevéssé megbízható módszer a nem kívánt terhességek szempontjából. Pesszáriumok, méhszájsapkák - A pesszáriumok, méhszájsapkák latexból készült, merevítő gyűrűvel ellátott eszközök, melyek a méhszáj elé helyezve és spermicid zselékkel kombinálva a spermiumok méhszájhoz jutását hivatottak megakadályozni. Pesszáriumok, méhszájsapkák Női és férfi óvszer - Az óvszer megbízhatósága a nem kívánt terhességgel szemben igen nagy különbségeket mutat. Tökéletes használat mellett a hibaarány a legkevesebb, kevesebb, mint 2 terhesség/100 pár/év. A női óvszer tulajdonképpen a férfi változat ellentéte, Magyarországon használata nagyon ritka. Két gyűrűt tartalmaz, melyek közül az egyik a méhszáj elé a hüvelyboltozatba kerül, míg a másik a szeméremajkakat is kissé lefedve a szeméremtesten marad. Óvszerek Spermicidek - A számos formában elérhető spermicidek alkalmazása Magyarországon a legelterjedtebb hüvelyi fogamzásgátló módszernek számít, amely lényege a spermiumok mozgásának csökkentése, ily módon a nyakcsatornába kerülés megakadályozása. Spermicidek