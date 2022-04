Helyzetkép a koronavírus omikron-variánsának alváltozatairól

Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei nagy figyelemmel kísérik, hogy az omikron BA.4 és BA.5 szubvariánsai miként terjedtek el Afrika és Európa egyes területein. Mindkét variánsból néhány tucatnyit követ a WHO, az omikron korábbi változatai (a BA.1, BA.2, BA.3 és a BA.1.1) mellett.

Napjainkban az omikron BA.2 szubvariánsa a domináns törzs világszerte. A két másik alváltozat (a BA.4 és a BA.5) – a WHO adatai szerint – alacsony szinten cirkulál több dél-afrikai és európai országban. A jelenlegi tapasztalatok alapján a tudósok nem gondolják, hogy a BA.4 és a BA.5 fertőzőképesebb, vagy esetleg halálosabb volna, mint amilyenek az eredeti omikron mutációk, de ez a nézetük – annak következtében, ahogyan majd egyre több esetet fognak detektálni –, bármikor megváltozhat.

A nagyon fertőzőképes COVID-19 törzsek két említett alváltozatát, többek között Botswanában (Dél-Afrika), Németországban, Dániában mutatták ki – erről számolt be a WHO-ban a téma felelőse, Maria Van Kerkhove. Ismertette, hogy pillanatnyilag a BA.4 és a BA.5 nem ad több aggodalomra okot, mint amennyit az eredeti omikron mutációk adtak, de e kedvezőnek látszó helyzetre utaló vélekedés gyorsan megváltozhat, amennyiben több esetet fognak detektálni a szakemberek. Van Kerkhove hangsúlyozza annak szükségességét, hogy következetesen, nagyon szilárdan kell fenntartani a genom megfigyelő (surveillance) rendszereket, mert csak így lesz mód nyomon követni és elemezni ezt a két szubvariánst. A vezető megjegyzése nem sokkal azután hangzott el, hogy a WHO bejelentette: a korábbi omikron variánsok mellett, jelenleg néhány tucatnyi BA.4 és BA.5 esetet is nyomon követnek.

Hullámban érkező új esetek

A nagyobb fertőzőképességű BA.2 szubvariáns gyors ütemben terjed a világ több pontján, és új koronavírus-fertőzések újabb hullámát indítja be, az eredeti omikron variáns BA.1 által a tél folyamán előidézett példátlanul nagy fellángolást követően. Mostanában a domináns törzset globálisan a BA.2 jelenti. Az Egyesült Államokban ez felel a szekvenált új esetek mintegy 85%-áért. Az ország északkeleti régiójában még erőteljesebben van jelen, ott az újonnan igazolt (szekvenált) esetek körülbelül 92%-át ez idézi elő – az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) által közzétett friss adatok szerint.

A legkorábbi BA.4 mintát január 10-én Dél-Afrikában gyűjtötték be. Az adatok azt mutatják, hogy a szubvariáns „genom halmozódás” és a földrajzi elterjedés újabb jelenség – derül ki a brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala (UK Health Security Agency, UKHSA) múlt heti közleményéből. Április 8-áig Dél-Afrika 41 BA.4 esetet jelentett, Dánia hármat, Botswana kettőt, Anglia és Skócia pedig egyet-egyet.

„Bár a teljes genom szám kicsi, a nyilvánvaló földrajzi elterjedés arra utal, hogy a variáns terjedni képes” – szól a brit egészségügyi minisztérium jelentése, amelyben arról is beszámolnak, hogy április 8-áig 27 szekvenált esetet lehetett BA.5-re visszavezetni – ezeket mind Dél-Afrikában jelentették be február 25. és március 25. között. A botswanai egészségügyi minisztérium arról adott hírt, hogy a napokban 30 és 50 év közötti teljesen beoltott személyeknél azonosítottak mind a BA.4, mind a BA.5 előidézte eseteket.

A WHO elkezdte nyomon követni a BA.4 és a BA.5 variánst, keresve, hogy vannak-e új mutációik. „Azokat tovább kell tanulmányozni, annak megértésére, hogy ezek milyen hatással vannak arra, hogy a vírus képes lehet elmenekülni, elbújni az immunrendszer elől.” Mindkét szubvariánsnak vannak ugyanis további mutációi a tüskefehérje területén, tehát a vírusnak azon a részen, amit az emberi sejtbe való behatolásra használ, de léteznek különleges mutációk e területen kívül is – tartalmazza a WHO legújabb beszámolója. A jelentésben az ilyen mutációkat úgy jellemzik, hogy ezek potenciálisan rendelkeznek azzal a képességgel, hogy elkerülik az immunrendszert – magyarázzák a szakemberek.

Az XE szubvariáns

Egy másik – több országban is alacsony szinten cirkuláló – omikron alváltozatot XE néven említenek a tudósok. Az XE egy „rekombináns” változat, ami akkor fordul elő, ha valakit egynél több vírustörzs fertőz meg, és azok egy új variánssá állnak össze, kombinálódnak a szervezetében. Az XE esetében ez az eredeti omikron BA.1 törzs és az újabb BA.2 törzs kombinációja – magyarázza Van Kerkhove, a WHO Covid témáért felelős igazgatója. „Ami a fertőződés súlyosságát illeti, nem láttunk változást”, mondta, s ezzel arra utalt, hogy a korábbi törzsekhez képest nem halálosabb.

A brit egészségügyi minisztérium jelentésébe foglaltak szerint azonban a legutóbbi adatok arra utalnak, hogy az XE esetleg fertőzőképesebb lehet. De azt is megjegyezte az ismertetés, hogy egyelőre becslésről van szó, ami nem utal állandó, konzisztens értékekre, ugyanis az új adatok fényében a mai megállapítás módosulhat.

A legkorábban megerősített XE minta január 19-ei keltezésű – a továbbiakat az Egyesült Királyságban, Thaiföldön, India, Izrael és legújabban Japán területén detektálták. A brit egészség-biztonsági ügynökség legfrissebb adatai szerint viszont Nagy Britanniában az új törzshöz köthető esetek száma csaknem megduplázódott. A március 25-i 637 esetszám után április 5-ig mintegy 1125 XE esetet azonosítottak.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: WHO is tracking omicron BA.4 and BA.5 subvariants (CNBC)