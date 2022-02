Gyorsan terjed az omikron BA.2 alvariánsa

Bár világszerte rohamosan csökken az újonnan azonosított COVID-19-esetek száma, az omikron-variáns egy új változata, a BA.2 újabban gyorsan kezdett terjedni néhány országban. A szakértők most azt próbálják megérteni, mi ez az új alvariáns, illetve mivel járhat a pandémia jövőjére nézve.

Az a variáns, amit az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) omikronnak hív, eredetileg egy olyan származási vonal volt, amit a vírusok leszármazási vonalát nyilvántartó és kategorizáló Pango rendszer B.1.1.529 jelzettel azonosított. A november vége óta zajló további megfigyeléseik alapján viszont már arra a nézetre jutottak a tudósok, hogy meg kell változtatniuk az omikron meghatározását – e megjelölés alá sorolva több más, vele rokonságban, összefüggésben álló vírus-vonalat is. Az eredeti omikron vonal ismert megjelölése a BA.1 volt; a másik legfontosabb pedig a BA.2.

A szakemberek arra a kérdésre próbálnak most választ találni, hogy mekkora jelentőségű lehet az a BA.2, ami – a WHO e héten közzétett frissített jelentése szerint – napjaikban az omikron okozta esetek mintegy 21,1%-áért felel a világon. Tíz országban ez lett a COVID-19 domináns változata, némely helyen igen gyorsan élre kerülve. Február 11-én Dél-Afrikában a BA.2 tette ki az új esetek 86%-át, jelentősen és gyorsan megemelkedve a hónap elején (február 4-én) mért 27%-hoz képest.

Hirdetés

Vajon mennyiben kell ezt rossz hírnek tekinteni?

A WHO szakértői úgy vélik, hogy a BA.2 könnyebben terjed, ennek révén a fertőzés gyorsabban átvihető, mint az eredeti omikron vonal vírusa révén. Az Egészségügyi Világszervezet szakértői szerint arra ugyanakkor nincs bizonyíték, hogy a BA.2 súlyosabb betegséget okozna, mint a BA.1, és ami a legfontosabb, a vakcina hatékonysága mindkettő esetében hasonlóan hatékonynak bizonyul.

A WHO vezető munkatársai a napokban mégis úgy nyilatkoztak, hogy a BA.2 terjedése újabb aggodalmakra adhat okot. Erre tekintettel, alaposan megvizsgálják, hogy a BA.2 terjedése nyomán visszafordulhat-e az a globális folyamat, hogy csökken az új esetek száma. „Azt is tanulmányozni kell, lassul-e a visszaesés, csökkenés tempója, vagy azt fogjuk tapasztalni, hogy ismételten emelkedésnek indulnak az esetszámok” – jelezte a problémát dr. Maria Van Kerkhove, a WHO COVID-19 technikai csoportjának vezetője.

A WHO szakértői e hét elején számos BA.2-ről szóló tudományos beszámolóra felhívták a figyelmet – az egyiket például az átvitelről végezték, Dániában. A vírus továbbadásának tanulmányozása azt mutatta, hogy a beoltatlan emberek BA.2-vel való infektálódása nagyon hasonlított ahhoz, ahogyan a BA.1 fertőzötteknél zajlott a betegség átadása a velük egy háztartásban élőknek.

A WHO idézte másik dániai elemzésből pedig az derült ki, hogy a két szubvariáns által fertőzöttek esetében nincs különbség a kórházba kerülés kockázatát illetően. A WHO mindemellett közölte, hogy a BA.2 gyakorisága (prevalenciája) mindenütt nő, azokban az országokban is, ahol csökken az omikron okozta esetek száma, és olyan térségekben is, ahol viszont még mindig növekszik.

A ritkább tesztelés is magyarázhatja a csökkenő esetszámokat

A fentiekből vajon az következik-e, hogy valóban a végéhez közeledhet a pandémia akut szakasza? Ennek a lehetőségnek ad nagyobb esélyt, mind az mRNS vakcinát gyártó Moderna képviseletében a napokban megszólalt Stéphane Bancel elnök-vezérigazgató, mind az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója, dr. Anthony Fauci. Ugyanakkor a WHO szakértői nem értenek egyet véleményükkel, feltételezésükkel. A járvány lezárultának valószínűségét ők távolabbra teszik. Jelenleg ugyanis bár az új esetek száma valóban meredeken lefelé halad, de a halálozások száma ugyanakkor még nem.

Dr. Michael Ryan, a WHO közegészségügyi szükséghelyzeti programjának (Health Emergencies Program) ügyvezető igazgatója azt is hozzátette, lehetségesnek tartja, hogy csak időbeni elcsúszásról van szó, tehát csak késve követi az elhalálozás csökkenése az új esetek számának esését. Azt is lehetségesnek véli, az a baj, hogy túlságosan kevés lett napjaikban a tesztelés, és ez adhat magyarázatot arra a hamis hitre, hogy kevesebb az új fertőződés.

„Azt hiszem, még számos hét, esetleg jó néhány hónap ebben a bizonytalanságban fog eltelni e kérdés miatt, és ezalatt nagyon körültekintően kell azt figyelni, nem bukkannak-e fel új variánsok. Tudatában kell annak lennünk, megvan a realitása, hogy a sok új eset, az omikron könnyű terjedése, magas transzmissziója és a BA.2 variáns potenciálisan nagyobb fertőzőképessége azt jelenti, hogy kialakulhatnak újabb hullámok” – hűtötte a nagy várakozásokat dr. Ryan.

Ez is érdekelheti Mekkora az újrafertőződés esélye az omikron-hullámban?

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: An Omicron Subvariant Is Spreading Fast (Barron's)