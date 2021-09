Amit eddig tudunk az új koronavírus mű-variánsáról

Egy új SARS-CoV-2-variáns felbukkanását követik nyomon, vizsgálják az Egészségügyi Világszervezet szakemberei. Ez a más néven B.1.621 jelzetű variáns, melyben a WHO szerint több különböző mutáció együtt található meg, feltevéseik szerint kikerülheti a vakcinálás vagy a korábbi megfertőződés nyomán kialakult immunitásunkat.

Az új variánst a korábbi variánsokhoz hasonlóan a görög ábécé egy betűjvel (μ (ejtsd: mű)) jelölték, így kapta a mű-variáns elnevezést. Ez az először Kolumbiában 2021 januárjában észlelt, majd azonosított B.1.621 jelzetű mű-variáns mára 39 országban van jelen – összegzi a világszervezet az augusztus 30-án publikált nyilvántartásában. A szervezet heti kiadványában már arról írt, hogy „ebben a variánsban együttesen több mutáció is jelen van, ami arra utal, hogy ez a variáns akár arra is képes lehet, hogy kikerülje immunrendszerünket, "megszökjön" előle.” A WHO szakértői azt is hozzátették, hogy ezt a mutáns variánst tovább kell vizsgálni annak megállapításához, hogy valóban el tud-e rejtőzni az immunrendszer elől, és ha igen, miként, hasonlóan-e ahhoz, ahogyan az először Dél-Afrikában kimutatott béta-variáns képes ezt megtenni.

Az adatbázis (Outbreak.info) szerint az Egyesült Államokban eddig már 1.953 mű-variáns okozta esetet jelentettek, úgy látszik, egyelőre csak két államban (Dél-Dakota, Nebraska) nem jelent még meg a mű-variáns okozta fertőzés. „Napjaink adatai alapján elmondható, hogy az USA-ban, valamint Közép-Amerika és Dél-Amerika országaiban való megjelenése aggodalomra adhat okot. Már csak azért is, mert mint a delta-variáns esetében is láttuk, egy potens (életképes és fertőzőképes) variáns egy szempillantás alatt átutazik a Földön” – mondja az immunológus Danny Altmann (Imperial College, London).

A SARS-CoV-2-koronavírus ragályos mutációi világszerte nagy pusztítást okoznak. A nagyon fertőzőképes delta-variáns rengeteg áldozatot szedő COVID-hullámot indított el Indiában, és egy hatalmas – sok esettel járó – kitörést okozott az Egyesült Államokban. A legfrissebb esetekre adott válaszként javasolja azt az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention), hogy zárt terekben még a teljesen vakcináltak is hordjanak maszkot.

Szeptember elsején az USA 166.080 COVID-19-infekciót jelentett, amivel az összes fertőzöttek száma 39 és fél millióra (39.527.445) emelkedett. Igen magas napi átlaggal, a legújabb hullám az utóbbi 14 napban 18%-os növekedést mutatott az igazolt COVID-19-esetek számában.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: The WHO is tracking a new COVID-19 variant called Mu that might be able to evade immunity from vaccines and previous infections (Insider)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus