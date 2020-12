Bell-parézis: tünetek, okok és kezelés

Ha az arcideg károsodása kivételesen súlyos, a rostok visszafordíthatatlanul károsodhatnak. Egy másik szövődmény lehet az arcideg rostjainak regeneráció közbeni összekeveredése. Ez azzal jár, hogy ha az egyén bizonyos izmait működteti, nem szándékoltan (és rendszerint teljesen célszerűtlenül) más izmok is összehúzódnak (pl. mosolygáskor az érintett oldalon lévő szem bezárul). Ez a vegetatív rostokkal is előfordulhat, pl. evés közben nemcsak a nyálmirigyek lépnek működésbe, hanem a korábbi sérülés oldalán levő könnymirigyek is, így az egyén evés közben könnyezik (krokodilkönnyek).