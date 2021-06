Csaknem minden COVID-áldozat a nem beoltottak közül kerül ki az Egyesült Államokban

Napjainkban csaknem valamennyi COVID-halott a nem beoltottak, a vakcinát visszautasítók köréből kerül ki - állítják szakértők a májusi amerikai járványügyi adatok ismeretében.

A nem beoltottak körében előforduló nagyszámú haláleset annak megdöbbentő bizonyítéka, hogy a vakcinák mennyire hatékonyak: amennyiben minden jogosult élt volna az oltás felvételének lehetőségével, a naponkénti halálozási szám akár a nulla közelébe csökkenhetett volna az USA-ban. Ott ez a szám mára napi 300 haláleset alá süllyedt.

A teljesen beoltottaknál előforduló „áttöréses” megbetegedések száma 1200-nál kevesebb volt a májusi adatok alapján – vagyis a több mint 853 ezer kórházi ápolásra szoruló COVID-19 betegnek mindössze a 0,1 százaléka került ki a teljesen beoltottak közül.

A teljesen vakcináltak között az elhunytak száma mindössze 150 körüli – miközben májusban 18 ezernél több volt a COVID-halott az Egyesült Államokban.

"Csaknem minden COVID-19 miatti halált meg lehetne előzni"

Az elemzéshez az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) szolgáltatta a számadatokat, ám felhívják a figyelmet az adatok korlátozottságára. Például nem az összes állam (csak 45) gyűjti és közli a területén előforduló áttöréses infekciókat, de pontatlanságot eredményezhet az is, hogy egyes államokban sokkal komolyabban veszik az ilyen esetek felderítését, szigorú nyomon követését. Ennek következtében előfordulhat, hogy a hivatalos adatok alábecslik az efféle fertőzéseket - vélik CDC hivatalnokai.

Ha a konkrét adatok kissé pontatlanok is lehetnek, az adatokból kirajzolódó általános trend mégis ugyanazt tükrözi, amit az egészségügyi hatóságok látnak, tapasztalnak, mindenfelé az országban, és amit a vezető járványügyi szakértők is mondanak. Dr. Rochelle Walensky (CDC igazgató) így nyilatkozott a napokban: „a vakcina annyira hatásos, hogy csaknem minden COVID-19 miatti halált, különösen a felnőtteknél, teljességgel meg lehet előzni” – ezért nevezi különösen tragikusnak ezt a rengeteg, amúgy kivédhető, fatális esetet. Amikor már egy hónapja tartott az USA-ban a vakcinázási kampány, a halálozások száma meredeken zuhanni kezdett. A csúcs január közepén volt, amikor naponta több mint 3400 életet veszítettek el, a mostanihoz hasonlóan alacsony értékeket pedig tavaly nyáron sem sikerült elérni.



Koronavírus-fertőzöttek napi halálozása és hétnapos mozgóátlaga az Egyesült Államokban, 2021. június 28-ig.

Forrás: worldometers.info

Az összes oltásra jogosult (a 12 évesek és náluk idősebb) amerikaiaknak mintegy 63%-a megkapta legalább az első dózisát, és 53%-ukat már teljesen beoltottnak számítja a CDC.

Az adatok javulásával visszaesett az oltást felvevők száma

A világ több pontján, a szűkös ellátás miatt, egyes országokban alig jutnak vakcinához a rászoruló emberek. Eközben az USA-ban rendkívül bőségesek a készletek, ámde olyan drámai mértékben visszaesett rájuk a kereslet, hogy az ampullák tömege felhasználatlanul hever a raktárakban.

Az igény hiányára sok-sok példát lehet felhozni – egy 68 éves férfi, a Cheyenne-ben (Wyoming) élő kisvállalkozó (Ross Bagne) február elején lett volna jogosult az oltásra, de nem vette fel. Megfertőződött, majd több mint 3 hetet volt kórházban. A folyadékgyülem miatt tüdeje felmondta a szolgálatot, ezzel egyidejűleg, a stroke miatt nyelni se tudott. Június elején meghalt. Családja szerint sose hagyta el otthonát, talán ezért is hihette, őt nem fenyegeti a vírus.

Ősszel számítanak újabb járványhullámra

A megelőzhető halálesetek pedig folytatódni fognak – vetítik előre sejtésüket a szakértők, hiszen az ország azon régióiban, ahol sok a be nem oltott személy, az ősz, a tél folyamán jönnek majd a kitörések, újra indulnak a fertőzési hullámok. A tudományos módszerekkel készülő egészségügyi prognózisok szakértője Ali Mokdad professzor (University of Washington, Seattle) modellezésük alapján úgy becsüli, hogy jövőre 1000 körüli lesz a napi halálozás az USA-ban.

Arkansas államban például – ahol az ország egyik legalacsonyabb vakcinációs rátáját mérik, s a lakosságnak csak harmada (kb. 33%-a) védett teljesen – máris egyre több az új eset. Emelkedőben a kórházba kerülők és az elhunytak száma. „Nagyon szomorú azt látni, hogy olyan valakit visznek kórházba, s onnan már vissza se tér, akinek halála megelőzhető, kivédhető lett volna” – mondja az állam kormányzója, Asa Hutchinson, s a maga részéről minden lehetőséget megragad, hogy az állam lakosságát rábírja az oltás felvételére.

Seattle egyik körzetének tisztiorvosi hivatala az elmúlt 60 napos periódusban, a teljesen beoltottak körében, mindössze 3 halálesetet jegyzett fel. A többi (összesen 62 fős) veszteség mintegy 95%-a olyanokra vonatkozik, akiknek egyáltalán nem volt oltása, vagy csak az első dózist vették fel. Egy másik körzetben (St. Louis) a COVID-19 miatt kórházba kerülteknek több mint 90%-a nem volt beoltott, mondja a kórházi adatokat összesítő dr. Alex Garza.

Szabadnap az oltásért?

A nem beoltottként meghaltakról szóló történetek esetleg néhányakat meggyőznek arról, hogy bizony feltétlenül érdemes fölvenni az oltást. De a fiatal felnőttek csoportjának tagjait, akik körében a legnagyobb valószínűséggel kevés a beoltott, talán sokkal inkább az motiválja, ha szeretteiket szeretnék megóvni – véli az epidemiológus David Michaels (közegészségügyi főiskola, George Washington University). Egyeseknek viszont nyomós érvként az adja meg a kezdő lökést, ha fizetett szabadnapot kapnak, hogy elmehessenek az oltóhelyre, és hogy utána is otthon maradhassanak 1-2 napra az esetleges mellékhatások kiheverésére, véli dr. Michaels.

Az egészségbiztonságért is felelős foglalkoztatás-egészségügyi hivatal (Occupational Safety and Health Administration. OSHA) júniusban kezdte követelni, hogy például a kórházak, az időseket ellátó otthonok – nem egészségügyi – dolgozói is kapjanak az említett célra „eltávozási” szabadságot. Dr. Michaels ma úgy véli, a hivatalnak még messzebb kell mennie. Már régen fel kellett volna lépnie a húsfeldolgozók és egyéb élelmiszeripari cégek, illetve minden olyan munkahely alkalmazottainak érdekében, akik munkájuk során fokozott kockázatnak vannak kitéve.

Szerző: WEBBeteg.hu - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Nearly all COVID deaths in US are now among unvaccinated (AP)