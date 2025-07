Magyarországon is kimutatták a koronavírus új variánsát

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által végzett szennyvízvizsgálatok alapján Magyarországon is megjelent már a koronavírus világszerte terjedő új variánsa, a Nimbus (NB.1.8.1.).

A szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag koncentráció június-júliusban megfigyelhető enyhe emelkedésért feltehetően az új variáns felelős. A vírus hazánkban továbbra is alacsony szinten cirkulál, egyelőre semmilyen jel nem utal nagyobb járványhullám kialakulására.

Hirdetés

A Nimbus a WHO által monitorozandónak nyilvánított variáns (VUM, variant under monitoring). Jelenlegi adatok szerint nem okoz a korábbiaknál súlyosabb megbetegedést. A jellemző tünetek köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri tünetek (hányás, hasmenés). A korábbi oltások a súlyos megbetegedés ellen továbbra is védelmet nyújtanak.

A megelőzés alapelvei nem változtak. Továbbra is javasolt az alapos a kézmosás, a zárt terekben történő maszkviselés, különösen, ha valaki a fenti tüneteket tapasztalja, valamint ha szükséges, a megfelelő oltási státusz fenntartása. A nyári utazások idején, főképp repülőtereken vagy tömegközlekedési eszközökön érdemes fokozottan figyelni a higiéniára.

(Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)