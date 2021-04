Mi történik akkor, ha nem adatjuk be a COVID-19 elleni vakcinák második dózisát?

A hatóságok által meghatározott jelenlegi iránymutatások előírják, hogy a betegeknek legalább 21 napot kell várniuk a Pfizer-vakcina második dózisának beadására; és azoknak, akik részére a Moderna által fejlesztett vakcina került beadásra, legalább 28 napot kell várniuk. (Azok, akik az AstraZeneca vakcináját kapják, legalább 56 napot várnak a második dózis beadására).

Ezeket a második alkalommal beadott oltásokat a szakemberek gyakran emlékeztető, megerősítő („booster”) oltásnak is nevezik, mivel ezeket arra tervezték, hogy fokozzák az immunitásunkat, hasonlóan például a mumpsz vagy kanyaró elleni védelemre használt oltások sorozatához.

Akadnak néhányan, akik talán vonakodnak a második dózis beadásától, azt követően, hogy nagyon fájt a karjuk, vagy egy sor mellékhatás jelentkezett náluk az első oltás beadása után. Míg mások egyszerűen valamilyen jelentéktelen körülmény miatt nem tudnak elmenni a második dózis beadásának előre meghatározott időpontjára, az új időpont egyeztetése pedig ugyanolyan bonyolult lehet, mint az első időpont kijelölése.

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy a vakcina egyetlen dózisa is elegendő lehet, hogy egészségesek maradjunk és biztonságban legyünk? Ha valamiért nem tudtunk megjelenni a második dózis beadására kitűzött időponton, akkor már túl késő új időpontot kérni a második oltásra? És mi történik abban az esetben, ha csak egy másik gyártó által készített oltóanyaghoz juthatunk hozzá a második alkalommal?

A cikkünkben részletezett vizsgálatok csak a két mRNS-vakcinára (Pfizer-BioNTech- és Moderna-oltóanyag) terjednek ki, ám minden hazánkban alkalmazott kétdózisú védőoltás esetében javasoljuk mindkét dózis orvosunk által előírt időpontokban történő felvételét.

A rövid válasz minden felmerülő kérdésre a következő: nagyon fontos mindenki számára, hogy vegyük fel a COVID-19 elleni vakcinasorozathoz tartozó összes oltást, hogy ezáltal a legnagyobb mértékű védelemben részesüljünk – magyarázta Dr. Nicholas Kman, az Ohio Állami Egyetem Wexner Egészségügyi Központjának sürgősségi osztályán dolgozó orvos. Az oltási igazolás gyakran tartalmaz adatokat arra vonatkozóan, hogy mikor kellene visszatérnünk a második dózis beadása céljából, amely a lehetséges legnagyobb fokú védettséget biztosítja a COVID-19 életveszélyes lefolyású eseteivel szemben. De még ha nem is tudunk elmenni a megadott időpontban, akkor is a mi érdekünk, hogy megkapjuk a második dózist – és ne próbáljunk meg másik típusú vakcinát beadatni, vagy „előröl kezdeni”, amikor a vakcinákról van szó.

Miért fontos a második, emlékeztető oltás?

Annak érdekében, hogy a Pfizer vagy a Moderna által fejlesztett mRNS alapú vakcinák a lehető leghatékonyabbak legyenek, mindkét oltást be kell adatnunk. Egy, a BMJ szaklapban közzétett kutatás arra enged következtetni, hogy a Pfizer vakcinája csak 52%-os hatékonysággal bír a SARS-CoV-2 (azaz a COVID-19 megbetegedést okozó vírus) terjedésének megakadályozását illetően egy dózis beadását követően, míg a Moderna vakcinája 80% feletti hatékonyságot mutat az első két hét leforgása alatt, a BBC riportjai és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) szerint mindkét vakcina jóval 90% feletti hatékonysággal képes megelőzni a COVID-19 megbetegedés életveszélyes lefolyású eseteit röviddel a második dózis beadását követően.

Az adatok valóban arra engednek következtetni, hogy valamilyen formájú immunitás kialakul az első dózis beadását követően, de ugyanezek az adatok arra utalnak, hogy a beoltott személyek a második dózis beadását követő 2 héten belül válnak teljes mértékben védetté. „Az antitestek mennyisége a második vakcinadózis beadása után a tízszeresére is emelkedhet” – magyarázta Dr. Kman. „Ez a második dózis különösen fontos azon legyengült immunrendszerrel rendelkező személyek számára, akiket a súlyos szövődmények vagy tünetek szempontjából magas kockázatúnak tartanak.”

Milyen védelmet nyújt, ha a COVID-19 elleni védőoltás csak egyetlen dózisa kerül beadásra?

Elérhető néhány korlátos kutatás arra vonatkozóan, hogy milyen hatással lehet a COVID-19 megbetegedés elleni immunitásunkra hosszú távon, ha egy kétdózisos vakcina egyetlen dózisa kerül beadásra, és az első adatok arra engednek következtetni, hogy már egyetlen dózissal is jelentős mértékű védettség alakul ki. Dr. Kman kifejtette, hogy mindkét vakcina esetében egyetlen dózis 80%-osan hatékonynak bizonyult a COVID-19 fertőzések megelőzésében egy 3 950 fő részvételével készített vizsgálatban, amit 6 különböző államban bonyolítottak le egy 13 hétig tartó időszak alatt. „Miután bármelyik vakcina első dózisát megkapták, annak kockázata, hogy a vizsgálat résztvevői megfertőződnek a SARS-CoV-2 vírussal, 80%-kal csökkent 2 vagy több héttel az első oltást követően – mondta Dr. Kman. „Fontos megjegyezni, hogy az összes vakcina – ideértve a Johnson & Johnson egydózisú vakcináját is – nagyon nagy hatékonysággal képes megelőzni a COVID-19 megbetegedés okozta halálozást, ami valószínűleg a legfontosabb cél.”

Ha csak egy dózis kerül beadásra, az nem vezet semmilyen nemkívánatos mellékhatáshoz; nem okoz semmilyen maradandó mellékhatást az immunrendszert illetően. Akkor miért olyan fontos, hogy két dózis kerüljön beadásra? Dr. Anthony Fauci, az allergia és a fertőző betegségek kezelésével foglalkozó amerikai nemzeti intézet (NIAID) igazgatója nemrégiben utalt rá, hogy egyetlen vakcinadózis beadása nem biztosíthat olyan hosszan tartó immunitást, mint amilyet a teljes oltássorozat tudna biztosítani. „Ha megvizsgáljuk a védettség szintjét egy dózis beadását követően, akkor azt mondhatjuk, hogy az 80%, de nem tudni, mennyire erős – nyilatkozta Dr. Fauci a sajtó képviselőinek a múlt héten. „Ha megállunk egy dózisnál, akkor kérdés az, hogy mennyi ideig tart az immunitás.”

Megkaphatjuk-e a COVID-19 elleni védőoltás második dózisát a szokásosnál későbbi időpontban?

Ha nem jelentünk meg a második védőoltás beadására egyeztetett időpontban, akkor a jó hír az, hogy „nincs túl késő”, hogy megkapjuk a második dózist a jobb immunitás érdekében. Dr. Sachin Nagrani, a Heal elnevezésű egészségügyi szolgáltató orvosigazgatója a Good Housekeeping magazinnak elmondta, hogy az mRNS-vakcinák esetében a második oltás beadására az első dózis beadását követően akár 42 nappal is sor kerülhet, anélkül, hogy az jelentősen befolyásolná az oltás hatékonyságát.

Minden szakértő, akivel konzultáltunk, egyetértett azt illetően, hogy még ha el is telt a 42 napos időintervallum, akkor is be kell ütemeznünk az emlékeztető oltást a legjobb eredmény elérése érdekében. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat, Dr. Nagrani szerint nem egyértelmű, hogy a vakcina hatékonysága eltérő-e, ha valaki az emlékeztető oltást jóval a 42 napos időintervallum után kapja meg. „Ésszerű azt feltételezni, hogy a vakcina hatékony marad, ha a védőoltás második dózisának beadása kitolódik, de ennek alátámasztására jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok” – mondta.

Akkor is át kell ütemezni a COVID-19 elleni védőoltás második dózisának beadását (akár a megjelölt 42 napos határidőn túl is), ha az előre egyeztetett időpontban betegnek érezzük magunkat, vagy ha az orvosunk erre kér bennünket.

Forrás: F. Zs., fordító; Experts Explain What Happens If You Skip Your Second COVID-19 Vaccine (yahoo.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus