Van, aki sosem lázasodik be, ha beteg - Mi lehet ennek az oka?

Az emberek különbözően reagálnak betegségekre. Van, aki szinte mindig megfázik, elkap valamit, lázas lesz, mások szinte sosem betegek és nem lázasodnak be. De vajon mi lehet ennek a hátterében?

Klinikai tanulmányok alapján egy ember élete során akár 200 alkalommal is szenvedhet megfázástól. Egyeseknél ennél ritkábban jelentkezik láz, de akár betegség is. Egy konkrét okot biztos nem lehet megnevezni, ami ennek a hátterében állna.

De mégis kik azok, akik nem lesznek lázasok, és miért?

Biztosan szerepe van ebben az immunrendszernek, az öröklött gének jelenlétének, amelyek az immunrendszer működésének finomságáért felelnek. Nem arról van szó, hogy valakinek erősebb vagy gyengébb az immunrendszere, egyszerűen eltérően viselkedik külső fertőző ágensek – elsősorban vírusok – jelenlétében. Ezek a folyamatok azonban pontosan még nem kerültek feltérképezésre.

Ugyanakkor a láz maga nem káros, sőt végső soron két dologban is részt vesz. Egyrészt egy „vészcsengő”, jelzi a betegséget. Gondoljunk csak bele, nem is mindig jó, ha nincs figyelmeztető jel. Szepszis, tüdőgyulladás, vesemedence-gyulladás is lehet embereknél akár láz nélkül, így hiányzik egy a betegségre figyelmeztető jel. Másrészt a láz maga azt jelzi, amikor a betolakodó kórokozóval szemben a szervezet természetes módon felveszi a harcot. Gyulladásos sejtek, ellenanyagok, fehérvérsejtek által termelt interleukin molekulák jelennek meg és végzik a dolgukat. Ez tehát jó, ugyanakkor a láz – mint tünet – maga is megerőltető lehet. A magas láz kifárasztja a beteget, folyadékhiány alakul ki, akár súlyos (pl. idegrendszeri) következményeket okozhat.

Az is lehetséges, hogy gyenge immunrendszer, krónikus betegség esetén vagy gyakran krónikus fáradtságnál, autoimmun betegségnél az immunrendszer elégtelen működése miatt nincs láz. Ez pedig veszélyes, nem előny, valamilyen eltérés lappang a háttérben. A vírus vagy baktérium, akár gomba kórokozó heves pusztítást okoz sokáig észrevétlenül. Ilyenkor a láz újra megjelenése akár jó jel is lehet.

A láz, testhőmérséklet szabályozásában az agyban lévő hypothalamus vesz részt. Ennek bármely eltérése okozhat alacsony testhőmérsékletet, vagy hibás működése miatt nem alakul ki láz.

Bizonyos embereknél kóros eltérés nélkül is lehet alacsonyabb a testhőmérséklet, illetve kóros eltérés nélkül is előfordulhat, hogy betegség esetén nem alakul ki láz, de ez a ritkább, vagyis, hogy a hőszabályozási központ egyéni működése áll a háttérben.

Bizonyos életmódbeli különbségek hatással lehetnek erre, egyértelműen javítva az immunrendszer működését, így adott vírussal könnyebb megküzdést elősegítve, ami akár ahhoz is vezethet, hogy láz nem alakul ki.

Mit tehet Ön, és mi javítja az ellenállóképességet, csökkentve ezáltal az esetleges későbbi lázas betegségekkel járó testhőmérséklet-emelkedés mértékét?

Mindenki hallott már gyerekkorában is az immunrendszer erősítését szolgáló tanácsokat. Nem kell eltúlzott vagy vicces formában a por, kosz, homok evését felvetni, de tudjuk, hogy ha átesünk bizonyos fertőzéseken, akkor a szervezetünkben speciális ellenanyagok termelődnek, memóriasejtek alakulnak ki, végső soron akár azt eredményezve, hogy később, egyébként lázzal járó betegség esetén a láz kialakulásának esélye csökken.

A jó „vitaminháztartás” segít. Nézzük csak a D-vitamint, amiből főleg téli időszakban szinte mindenkinek hiánya van. De nem csak a D-vitamin szükséges, és a vitaminokon túl természetesen a nyomelemek is elengedhetetlenek.

A változatos étrend nemcsak a megfelelő tápanyagok mennyiségének biztosítása miatt, de egyéb, az immunrendszer működését rontó krónikus állapotok (pl. felszívódási zavar, cukorbetegség, de az elhízás is!) kivédése miatt is hasznos.

A hormonháztartás ép működése is fontos. Ezt fejleszteni, pótolgatni nyilván nem lehet, de a tünetek alapján hormoneltérés irányába vizsgálatokat folytatni mindig ajánlott.

Fontos a rendszeres mozgás is.

Szükséges a stressz kerülése, amennyiben lehetséges. Elengedhetetlen a rendszeres, kiadós, pihentető alvás. Statisztikai adatok alapján a rövidebb alvás akár 4-5-szörösére emeli a lázas betegségek számát. Stressz során folyamatosan magas kortizolszint észlelhető, mely rontja az immunrendszer működését.

A káros szenvedélyek (alkohol, drog, dohányzás) közvetlenül károsítva az immunrendszert, illetve adott szervek működését rontják a betegségekre adott választ.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus