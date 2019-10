7 tipp a helyes lázméréshez

A testhőmérséklet mérésére ma már számos hőmérő és különböző mérési módszerek közül választhatunk. Emellett a mérési helytől függően is változik a normál hőmérséklet - így a helyes lázméréshez az egészséges állapotban itt mért értékeket is figyelembe kell venni. Cikkünkből többet megtudhat a modern lázmérési módszerekről, illetve arról, mire kell figyelnie.

Egy fülhőmérő segítségével tudja a legbiztonságosabban és leggyorsabban megállapítani, hogy van-e láza. A pontos testhőmérséklet meghatározása nem is olyan egyszerű, hiszen több tényezőtől is függ. Attól függően, hogy hol és milyen hőmérővel méri a testhőmérsékletet, különböző eredményeket kap! Ezen kívül a testhőmérséklet a nap folyamán, valamint fizikai megterhelés hatására is változik.

Különböző mérési helyek - Különböző normál testhőmérsékletek

A testhőmérsékletet lehet végbélben, hónaljban, szájüregben, homlokon vagy fülben is mérni. Ha szeretné az eredményeket összehasonlítani, mindig ugyanazon a helyen mérje a lázat! Normál testhőmérsékletnek az alábbiak számítanak:

hónaljban: 34,7-37,7 °C

végbélben: 36,6-38,0 °C

szájüregben: 35,5-37,5 °C

homlokon: 35,4-37,4 °C

fülben: 35,6-37,8 °C

A belső hőmérséklet mérése

A testhőmérsékletnél meg kell különböztetni az alap belső és a felületi hőmérsékletet. Az alaphőmérséklet hagyományos digitális hőmérővel a végbélben mérhető. Amennyiben a szájüregben szeretné a hőmérsékletet mérni, a hőmérőt a nyelv alá kell helyezni. A végbélben mért hőmérséklet eredményéhez képest itt az eltérés viszonylag nagy.

Hogyan használja a fülhőmérőt?

Fülhőmérő segítségével gyorsan, egyszerűen mérhető a testhőmérséklet. A készülék néhány másodpercen belül elnyeli a dobhártya és a környező szövetek infravörös hőjét. Mivel a hőmérséklet-szabályozó központ az agyban található, és ugyanaz a vérellátása, mint a dobhártyának, a fülben különösen pontosan és gyorsan mérhető a testhőmérséklet.

A felületi hőmérséklet mérése

Mikor a testhőmérsékletet a hónaljban méri, a kapott érték a felületi hőmérséklet lesz. Ahhoz, hogy értékelhető eredményt kapjon, a lázmérőt körülbelül 10 percig kell a testhez szorosan nyomva (pl. a hónaljban) tartani. Az így kapott mérési eredmény 0,5-1,5 °C-al tér el a rektális (végbélben mért) mérés eredményétől.

Hogyan működik a homlok hőmérő?

Az infravörös homlok hőmérő, higiénikus, testkontakt nélküli alternatíva a láz mérésére, hiszen elég csak a homlok vagy a halánték közelébe tartani, és a sugárzó testhő, valamint a környezeti hőmérséklet alapján három másodpercen belül megkapjuk az eredményt, ami általában a végbélben mért hőmérséklet alatt van.

Hogyan mérjünk a legjobban és leggyorsabban lázat?

A legpraktikusabb és leggyorsabb módszer a láz mérésére a fül- vagy homlok hőmérő. Mindkét eszköz használata egyszerű, és nem okoz sérülést. A fülhőmérő azonban pontosabb eredményt ad.

Ha felnőtt lázát szeretné mérni fülhőmérő segítségével, figyeljen arra, hogy a fülét kissé felfelé és hátrafelé húzza, hogy kiegyenesedjen a hallójárat. Csecsemőknél egyszerűen csak picit hátrafelé húzza óvatosan a fület!

Használat előtt tegyen a fülhőmérőre egy eldobható, műanyag higiéniai sapkát, majd vezesse be óvatosan a fülbe. A mérést a készülék használati utasításában leírtak alapján végezze el!

Mit kell figyelembe venni a fülhőmérőnél?

Ne feledje, hogy különböző eredményeket kaphat a két fülben. Ha a beteg egyik füle sokáig a párnán volt, az abban a fülben mért eredmény nem értékelhető, mert a fej azon oldala jóval melegebb. Ezen túlmenően lázmérés előtt nem ihat a beteg semmi hideget vagy meleget!

Gyulladt fül esetében a fülhőmérő nem használható, helyette használjon homlok hőmérőt vagy hagyományos, digitális lázmérőt!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; experto.de

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus