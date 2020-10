Mi a testhőmérséklet normál tartománya?

A normális testhőmérséklet számos tényezőtől függ, ideértve az adott személy korát, nemét és aktivitási szintjét.

Egy felnőtt esetében a normál testhőmérséklet 36-37 °C körüli, azonban minden személy esetében valamelyest eltérő az alap testhőmérséklet, ami ennek következtében kicsit magasabb és alacsonyabb is lehet.

Normál testhőmérsékleti diagram

A testhőmérséklet értelemzése attól függ, hogy az adott személy a test mely részén végezte a mérést. A végbélben (rektálisan) mért hőmérséklet magasabb, mint a szájban mért érték, míg a hónaljban mért érték általában ettől is alacsonyabb.

Az alábbi táblázat a felnőttek és gyermekek testhőmérsékletének normál tartományait tartalmazza egy hőmérőket gyártó cég szerint:

Mérés típusa 0-2 éves korban 3-10 éves korban 11-65 éves korban 65 éves kor felett Szájban 35,5–37,5 °C 35,5–37,5 °C 36,4–37,6 °C 35,8–36,9 °C Végbélben 36,6–38 °C 36,6–38 °C 37,0–38,1 °C 36,2–37,3 °C Hónaljban 34,7–37,3 °C 35,9–36,7 °C 35,2–36,9 °C 35,6–36,3 °C Fülben 36,4–38 °C 36,1–37,8 °C 35,9–37,6 °C 35,8–37,5 °C

A normál testhőmérsékleti értékek ebben a tartományban mozognak az alábbi tényezőktől függően:

az adott személy kora és neme,

a napszak (jellemzően kora reggel a legalacsonyabb és késő délután a legmagasabb az érték),

magas vagy alacsony aktivitási szint,

táplálék- és folyadékbevitel,

nők esetében, hogy a havi menstruációs ciklusuk épp mely szakaszában tartanak,

a mérési módszer (azaz, hogy szájban, végbélben vagy hónaljban történt a hőmérséklet mérése)

stressz, emocionális állapot.

A felnőttek normál testhőmérséklete

A szájban mért normál testhőmérséklet 36,4 °C és 37,6 °C között változik, habár egyes források valamelyest eltérő értékeket adnak meg.

A felnőttek esetében a következő hőmérsékletek utalnak lázra:

38 °C felett lázról beszélünk,

39,5 °C felett magas lázról beszélünk,

41 °C felett igen magas lázról van szó.

Kutatók megvizsgálták az egyes emberek normál testhőmérséklete közötti különbségeket. Egy majdnem 35 500 fő részvételével készült vizsgálat megállapította, hogy az idősebb felnőttek testhőmérséklete alacsonyabb, illetve hogy az afroamerikai nők testhőmérséklete magasabb, mint a fehér férfiaké.

Azt is megfigyelték, hogy bizonyos betegségek hatással lehetnek az adott személy testhőmérsékletére. Például azoknak, akik pajzsmirigy-alulműködésben (hypothyreosis) szenvedtek, rendszerint alacsonyabb volt a testhőmérsékletük, míg a daganatos betegek testhőmérséklete magasabb volt.

A gyermekek normál testhőmérséklete

A 3-10 éves kor közötti gyerekek szájban mért normál testhőmérséklete 35,5 °C és 37,5 °C között változik.

A gyermekek testhőmérséklete rendszerint a felnőttekéhez hasonló.

A csecsemők normál testhőmérséklete

Időnként a csecsemők és a kisgyermekek hónaljban vagy fülben mért testhőmérséklete magasabb tartományban mozog, mint a felnőttek esetében.

A 0 és 2 éves kor közötti csecsemők végbélben mért normál testhőmérséklete 36,6 °C és 38 °C között változik. A testhőmérséklet növekedhet, amikor jön a baba foga.

Az újszülöttek átlagos testhőmérséklete 37,5 °C.

A csecsemők testhőmérséklete azért magasabb, mert a testfelületük nagyobb a testtömegükhöz viszonyítva. Szervezetük metabolikusan is aktívabb, ami hőt termel.

A csecsemők szervezete nem szabályozza olyan jól a hőt, mint a felnőtteké. Kevesebbet izzadnak, ha meleg van, ami azt jelenti, hogy a szervezetük több hőt tart vissza. Lázas állapot esetén hűteni is nehezebb őket.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Az, hogy az adott testhőmérséklet mikor jelent veszélyt, az adott személy korától függ:

Felnőttek

A rövid lefolyású betegségek következtében jelentkező 38-40°C-os testhőmérséklet nem okozhat jelentősebb bajt egy egyébként egészséges felnőtt esetében. A mérsékelt láz azonban sokkal aggasztóbb lehet egy már fennálló szív- vagy tüdőproblémákkal küzdő személy számára.

Forduljunk orvoshoz, ha testhőmérsékletünk magasabb mint 40 °C, vagy alacsonyabb mint 35 °C, különösképp, ha egyéb figyelmeztető jelek is előfordulnak, például zavartság, fejfájás vagy légszomj. A 41 °C feletti testhőmérséklet szervi elégtelenséget okozhat.

Az orvosok szerint akkor beszélhetünk hypothermiáról, ha a testhőmérséklet 35 °C alá csökken. Ez az állapot veszélyes lehet, ha nem kezelik gyorsan.

Gyerekek

Azoknak a 3 hónapos és 3 éves kor közötti gyermekeknek, akiknek láza van, de a testhőmérsékletük alacsonyabb mint 38,9 °C, nem minden esetben van szükségük gyógyszeres kezelésre. Hívjuk fel az orvost, ha a gyermek testhőmérséklete meghaladja a 39 °C-ot és/vagy (ha a testhőmérséklete ennél alacsonyabb ugyan, de) kiszáradási tüneteket, hányást vagy hasmenést tapasztalunk nála.

Csecsemők

Amennyiben a 3 hónapos vagy ennél fiatalabb csecsemő végbélben mért testhőmérséklete 38 °C vagy a fölötti, sürgősen forduljunk orvoshoz. Nagyon fiatal csecsemők esetében az enyhe láz súlyos fertőzés jele lehet.

Hogyan mérjünk lázat?

Sokféle hőmérő kapható, és a legjobb módszer az adott személy életkorától függ:

Életkor Legjobb módszer 0-3 hónapos korban Végbélben mérve 3 hónapos kortól 3 éves korig Végbélben, fülben vagy hónaljban mérve 4-től 5 éves korig Szájban, végbélben, fülben vagy hónaljban mérve 5 éves kortól kezdődően Szájban, fülben vagy hónaljban mérve

Kövessük a hőmérő csomagolásán található utasításokat.

Amennyiben a megmért testhőmérséklet szokatlanul magas vagy alacsony, 5-10 perccel később ismételjük meg a mérést. Ha bizonytalanok vagyunk a mérési eredmény helyességét illetően, ismételjük meg a mérést egy másik hőmérővel.

Mi okozza a testhőmérséklet változását?

Az agy hipotalamusznak nevezett része szabályozza a testhőmérsékletet. Ha a test hőmérséklete 37 °C felé emelkedik vagy az alá csökken, akkor a hipotalamusz működésbe lép, hogy szabályozza a hőmérsékletet.

Ha a testünk túlságosan lehűlt, a hipotalamusz jeleket küld, ami a testet reszketésre készteti, ezáltal melegítve fel a szervezetet. Ha a testünk túlhevült, olyan üzeneteket küld, aminek hatására izzadni kezdünk, így a hő leadásra kerül.

A láz oka legtöbbször valamilyen fertőzés. A láz a szervezet természetes védekező reakciója a fertőzésekkel szemben.

A láz tünetei

Az orvosok szerint akkor beszélhetünk lázról, ha a test hőmérséklete eléri vagy meghaladja a 38 °C-ot. Egyéb tünetek közé tartoznak:

az étvágytalanság,

a hidegrázás,

a fejfájás,

az ingerlékenység,

az izomfájdalom,

a reszketés,

az izzadás és

a gyengeség.

Minél idősebb valaki, annál alacsonyabb a testhőmérséklete

Ha azt vesszük észre, hogy állandóan, még a nyári kánikulában is fázunk, elképzelhető, hogy a korunk áll a háttérben. Kutatások szerint a kor előrehaladtával az átlagos testhőmérsékletünk kis mértékben csökken. Egy, a ’Journal of Clinical Nursing’ szakfolyóiratban közzétett tanulmányban, amelyben 133 fő idősek otthonában élő személy testhőmérsékletét vizsgálták, arra a megállapításra jutottak, hogy a testhőmérséklet átlag alatti a 65 és 74 éves kor közöttiek esetében, még ennél is alacsonyabb a 75 és 84 éves kor közötti személyeknél és a legalacsonyabb a 85 évnél idősebbek körében, akik közül néhányuk testhőmérséklete normál körülmények között csak 34,2 °C volt. Ezzel fontos tisztában lenni, mert az idősek tulajdonképpen alacsonyabb testhőmérsékleten lehetnek lázasak, mint a fiatalabb felnőttek.

A férfiak és a nők testhőmérséklete eltérő

Tényleg lehet valami igazság a következő angol mondásban: „akinek hideg a keze, annak meleg a szíve”. Egy a ’The Lancet’ brit orvosi szakfolyóiratban közzétett tanulmányban a Salt Lake Cityben található Utah Egyetem kutatói megállapították, hogy a nők testének maghőmérséklete átlagosan 0,2 °C-kal magasabb, mint a férfiaké (36,6 °C szemben a 36,4°C-kal); a nők keze azonban átlagosan 1,5 °C-kal hidegebb, mint a férfiaké (30,7 °C szemben a férfiak esetében mért 32,2 °C-kal).

