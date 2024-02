HPV elleni védőoltás: igen, fiúknak is

Nemtől függetlenül 12 éves kortól egészen 65 éves korig javasolják a HPV-oltást. Egyre többen igénylik, bár nem minden szülő veszi igénybe térítésmentesen gyermekük számára az oltást.

A HPV (humán papilloma vírus) az egyik legelterjedtebb szexuális úton terjedő vírus, a méhnyakrák kórokozója, amely ellen elérhető védőoltás. A Nemzeti Rákregiszter adatai alapján évente mintegy 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizáltak, és Magyarországon évente kb. 3000 olyan daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, amelyet a HPV okoz. A daganat kialakulásáig akár 15 év is eltelhet a legkisebb tünet nélkül, ezért is fontos az időben történő szűrés, védőoltás, a rendszeres nőgyógyászati kontroll. Szerencsére a korai stádiumú méhnyakrák gyógyítására több lehetőség kínálkozik.

Sokszor tünetmentes, de a férfiakat is veszélyezteti a HPV

Korábban a HPV elleni védőoltást csak lányoknak ajánlották, mégpedig elsősorban a 12-17 éves korosztálynak, és a köztudatban napjainkban is elsősorban a lányok méhnyakrák elleni oltása áll a fókuszban. Becslések szerint ugyanakkor a szexuálisan aktív felnőtteknek - így a férfiaknak is - a 60-80 százaléka antitesteket termel a HPV vírusok ellen, ami egyben azt is jelenti, hogy a szervezetük már kapcsolatba került a HPV vírusok legalább egyik típusával. Egy 13-26 év közötti fiúkat vizsgáló tanulmány eredménye szerint a nemi szervi és anális HPV magas számban mutatható ki.

Néhány HPV típus ún. lógó szemölcsök kialakulását idézi elő a nemi szervek, a végbélnyílás és ritkán a szájüreg környékén, ezek ritkán rákos elváltozásokká fajulhatnak. A méhnyakrákon kívül a HPV okozza a külső nemi szervek, a végbélnyílás vagy a garat férfiakat is érintő daganatainak nagy részét is. A ritka végbélrákot is az esetek 90 százalékában HPV vírusok okozzák, a péniszrák kialakulásáért 40, a szájüreg-garat daganatok kialakulásáért pedig 12 százalékban felelősek a HPV vírusok. Mivel a fertőzés sokszor tünetmentes, a HPV-hordozó férfiak többsége nem is tudja, hogy fertőzött, így könnyen terjeszthetik a vírust.

Ingyenesen igényelhető fiúknak is a HPV elleni oltás

Fiúk és fiatal férfiak számára is egyértelműen ajánlott a HPV elleni védőoltás, lehetőleg még a szexuális élet megkezdése előtt. Magyarországon már a hetedikes fiúk számára is igényelhető az ingyenes vakcina, az igényléshez mindössze az iskolában leadott szülői nyilatkozat szükséges.

Az iskolákban igényelhető 9-komponensű védőoltás a 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58-as HPV típusok ellen nyújt védelmet. Bár több mint 100 HPV típust ismerünk, a felsoroltak felelősek a nemi szervi szemölcsök és daganatos betegségek döntő többségéért.

Fontos tudni, hogy a védőoltásnak vírushordozás esetén vagy későbbi életkorban is van értelme, ez önköltségi alapon vásárolható meg. Az Egyesült Államokból származó ajánlások szerint 21 éves korig, homoszexuálisok esetén 26 éves korig a leghatékonyabb az oltás beadatása, de több szexuális partner esetén később is beadatható.

Az oltás veszélytelen, nincs adat bizonyított súlyos szövődményről, mellékhatásról, ellenben az eredmények kimagaslóak. Leggyakoribb szövődménye a múló helyi bőrreakció csupán, amely az oltásokat általában kíséri. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2007 óta rendszeresen elemzi a HPV vakcinák biztonságossági adatait és 2017-es legfrissebb jelentésükben a HPV elleni védőoltásokat kiemelkedően biztonságosnak minősítették.

