Több száz életet menthet meg évente a HPV elleni vakcina hazánkban.

Ki juthat majd először védőoltáshoz? Együttműködés vagy kíméletlen verseny?

Az Európai Bizottság 400 millió euró összeggel támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezését, a COVAX-ot a koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására - jelentette be a testület szóvivője. De mi is pontosan a COVAX és miben befolyásolja a COVID-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférést?