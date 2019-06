Migrén: már gyermekkorban is

A migrén jellegzetes módon gyerekkorban, kamaszkorban vagy fiatal felnőttkorban kezdődik, és az öregedés során egyre ritkábban és egyre kisebb intenzitással jelentkezik. A fizikai szenvedés mellett gyakori az iskolai hiányzás és a rendszeres kórházlátogatás, ehhez jön még hozzá az aggódó szülők által kivett táppénz is.

A nők hajlamosabbak Viszonylag magas a migrén kialakulásának kockázata fiatal nők körében. Esetükben háromszor gyakrabban alakul ki migrén, mint férfiaknál. Gyermekkorban azonos arányban alakul ki migrén fiúknál és lányoknál, azonban a serdülőkor után az arány eltolódik a lányok irányába.

A gyerekek migrénje általában rövidebb ideig tart, de gyakoribb a hányinger, a hányás és a fokozott fény- és hangérzékenység. A gyermekkori migrén rendszerint kétoldali. Előfordul, hogy a migrén összes tünete kialakul, de a fejfájás elmarad. Ezeket az ún. abdominális migréneket nagyon nehéz diagnosztizálni.

Szerencsére a felnőttek migrénjére adott gyógyszerek gyermekeknél is hatékonyak. Ha a gyermek fejfájásra panaszkodik, gyermekgyógyászhoz kell fordulni, aki lehet, hogy a vizsgálat után neurológushoz utalja a gyereket.

Sok esetben a migrénes beteg családjában másnak is volt már migrénje. Akinek mindkét szülője migrénes, nagy eséllyel nála is ki fog alakulni a betegség. Ha csak az egyik szülőnek volt migrénje, akkor is fokozott a migrén kialakulásának kockázata.

Hirdetés

Tanácsok

Kerülni kell a migrént kiváltó okokat. Ha bizonyos ennivalók válthatják ki a migrént, kerülni kell ezeket az ételeket (pl. csokoládé, vörösbor (Alkoholt gyerekek természetesen egyébként sem fogyaszthatnak!)). Ha bizonyos illatok állnak a háttérben, próbáljuk meg kerülni ezeket. Összességében igyekezzünk rendszeres napi menetrendet kialakítani rendszeres étkezéssel és bőséges alvással, továbbá próbáljuk meg a bennünket ért stresszt ledolgozni (jóga, kikapcsolódás, hobbik). A rendszeres mozgás csökkenti a feszültséget és hozzájárulhat a migrén megelőzéséhez. Ha orvosunk egyetért, válasszunk valamilyen mozgásformát, amit kedvelünk (pl. gyaloglás, úszás és biciklizés) és műveljük rendszeresen. Óvatosan melegítsünk be, mert a hirtelen intenzív mozgás is okozhat fejfájást.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus