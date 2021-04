A pajzsmirigydaganat 5 rizikófaktora

Az elmúlt években növekedett a pajzsmirigydaganatos betegek száma, bár valószínűleg csak az egyre pontosabb diagnózisok miatt tudunk több esetről. Kiket veszélyeztet a betegség?

A pajzsmirigy a légcső előtt pajzsszerűen elhelyezkedő belső elválasztású mirigyünk. Az általa termelt hormonoknak jelentős szerepe van a szervezet anyagcsere folyamatainak megfelelő működésében. Optimális működésének felborulása olyan szerteágazó tüneteket okozhat, melyek forrása sok esetben nem egyértelmű, épp ezért fontos a pontos diagnózis.

A JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery című szaklap szerint 1975 óta világszerte megtriplázódott a pajzsmirigydaganatos betegek száma, hiszen míg 40 évvel ezelőtt 100 000 ember közül 4,9-et érintett a betegség, addig ma 14,3 személy szembesül a diagnózissal.

Összesen öt olyan rizikófaktor azonosítható, amely növeli a betegség kialakulásának esélyét. Melyek ezek?

1. A 25 és 65 év közti életkor

A pajzsmirigydaganatos esetek többsége jellemzően a fiatal felnőttek és a középkorúak betegsége. A pajzsmirigyrák kisebb részét kitevő úgynevezett anaplasztikus típus az egyetlen, amely idős korban jellemző. A betegség csaknem 90 százalékát kitevő papilláris és folliculáris formák jellemzően fiatalabb korban jelenhetnek meg.

2. Női nem

A pajzsmirigyrák gyakrabban fordul elő nők körében, mint a férfiaknál, azaz az eltérő hormonháztartással is összefügg a betegség.

3. A családban halmozódó pajzsmirigybetegség

A pajzsmirigydaganatok egyes típusai (papilláris és medulláris) esetében az tapasztalható, hogy amennyiben a családban a felmenők között fordult már elő hasonló betegség, a leszármazottak körében is magasabb annak az esélye. Az ilyen családi kórelőzményre feltétlenül oda kell figyelni. Az adatok szerint egyéb pajzsmirigybetegségek is kockázati tényezőt jelenthetnek, azaz a pajzsmirgyrákon túl a gyulladás, az alul- vagy túlműködés is növelheti a pajzsmirigydaganat megjelenését.

4. A nyak vagy a fej korábbi sugárkezelése

A magas fokú sugárterhelés szintén összefüggésben van a pajzsmirigydaganattal, elsősorban a pajzsmirigyet közvetlenebbül érő sugárkezelés növelheti a kockázatot.

5. Ázsiai származás

Pontos diagnózis - egyszerű vizsgálatok

Nem kell azonnal pajzsmirigydaganatra gondolni akkor sem, ha Ön a magasabb rizikójú csoporthoz tartozik, azonban mindenképp érdemes minél hamarabb kivizsgáltatnia a panaszokat, amennyiben a nyakán gyorsan és folyamatosan növekvő göböt tapasztal (akár fájdalmas, akár fájdalmatlan), vagy rekedtséget okoz, nyelési nehézséggel jár és a környező nyirokcsomók megnagyobbodása kíséri.

Szintén ajánlott, hogy rendszeresen ellenőrizze pajzsmirigyeit, hogy időben felismerje az esetleges elváltozásokat. Fontos tudni, hogy bizonyos pajzsmirigydaganatok idejében felfedezve jó hatásfokkal gyógyíthatók, illetve a tünetek szinte teljesen megszüntethetők.

A pajzsmirigy önellenőrzés lépései Álljunk szemben egy tükör elé! Egyenesítsük ki a nyak hátsó részét! Igyunk egy korty vizet! Eközben figyeljük meg a nyak méretének változását (az ádámcsutka alatti részen, a kulcscsont felett)! Az ezen a területen észlelt bármilyen megnagyobbodás, vagy daganat rendellenességet jelezhet. Forrás: Budai Allergiaközpont

Lapozzon! Vizsgálatok pajzsmirigyrák gyanúja esetén

Forrás: WEBBeteg, Oxygen Medical

Orvos szerző: Dr. Szabó Andrea, ultrahang-specialista