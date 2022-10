LMWH injekció-beadása és hasznos információk

A LMW injekció - azaz az alacsony molekulatömegű heparin- gyakran használt véralvadásgátló készítmény. Hogy mely esetekben van rá szükség, miként kell beadni és milyen mellékhatásai lehetnek, azt dr. Ercsei Ibolyától, a Trombózis-és Hematológiai Központ hematológusától kérdeztük meg.

LMWH a vérrögök ellen

A véralvadásgátlók azok a készítmények, melyek különböző hatásmechanizmussal megakadályozzák a fokozott vérrögképződést, így hatékony védelmet nyújtanak a mélyvénás trombózis ellen. Ezen gyógyszerek terápiás és prevenciós céllal is alkalmazhatók, így azoknak is szükségük lehet rájuk, akiknek még nem volt hasonló problémájuk, ám a rizikójuk magas.

A véralvadásgátlók több csoportba sorolhatók hatásmechanizmusuk alapján:

régi típusú véralvadásgátlók (kumarin-származékok)

új típusú véralvadásgátlók (NOAC)

heparinok, LMWH

Az LMWH alacsony molekulatömegű heparint takar, vagyis a heparin kis töredéke. Vénás thromboembóliás események megelőzésére használják, megítélés szerint kórházi felvételkor (főleg idősebb életkorban, sok fekvés esetén), valamint mélyvénás trombózis és tüdőembólia kezelésére. Fontos, hogy terhesség során csakis ez a készítmény alkalmazható, hiszen az orális szerek súlyos magzati rendellenességeket okozhatnak!

Az LMWH az ún. véralvadási kaszkád végső útjának gátlásával hat, melynek során a fibrinogén fibrinné alakulna a trombin aktivitásával, így jönne létre a vérrög. Az LMWH azonban gátolja a folyamatot az antitrombin III aktiválásával, ami miatt nem aktiválódik a trombin, így nem képes a fibrinogént fibrinné alakítani.

A heparinhoz képest az LMWH-nak előnye a hosszabb a felezési ideje, így az adagolása kiszámíthatóbb és ritkább lehet, így legtöbbször napi egyszeri alkalmazásra van szükség.

Csakis injekcióval lehet bejuttatni

Az LMWH rossz oldala, hogy csakis injekció útján lehet bejuttatni, mivel így képes csak felszívódni. Általában azt javasolják, hogy a hasfalba kell beadni, ám ha valamiért ott nem jó, akkor combba, felkarba is lehet. Első lépésként fertőtlenítse le az adott területet. Légteleníteni nem kell! Csípjen össze egy kis bőrt, majd 90 fokos szögben nyomja be a tűt a bőr alá és adja be a megfelelő mennyiséget a zsírszövetbe! Fontos, hogy legközelebb ne ugyanoda szúrjon, és lehetőleg naponta változtassa a jobb és a bal oldalt - mondja dr. Ercsei Ibolya, a Trombózis-és Hematológiai Központ hematológusa. Amennyiben segítségre van szüksége, kérdezzen kezelőorvosától!

Milyen mellékhatásokra számíthat?

A véralvadásgátlók általános mellékhatása, a kicsit erősebb vérzés: ez leggyakrabban kissé erősebb menstruációban, lassabban elmúló vérzésekben nyilvánul meg. Az injekció beadása helyén pár napig kék-zöld foltok lehetnek. Amennyiben súlyosabb vérzést esetleg tűszúrásnyi piros pöttyök vagy hólyagok jelennek meg a bőrén, mihamarabb tájékoztassa orvosát! Ritka, ám igen súlyos mellékhatása lehet az ún. heparin indukálta trombocitopénia, melynek során a trombociták száma vészesen lecsökken és paradox mód thromoemboliás szövődményekhez vezethet. Ez jellemzően a heparin kezelés megkezdése utáni 5-14 napon belül jelentkezik és gyors terápiát igényel.

(Forrás: Trombózis-és Hematológiai Központ)